Jižní Morava a Brno rozdali svého Michelina. Podívejte se na to nejlepší, co kraj a město nabízejí

Jsou takovým brněnským a jihomoravským Michelinem. Každý rok vyhlašují v moravské metropoli a v celém kraji ty nejlepší podniky. Funguje to tak, že se z celého Česka a Slovenska sjedou hodnotitelé, během jara cestují po jižní Moravě a ochutnávají. Tak vzniknou tipy na to nejlepší, co daný region má.

Zatímco Gourmet Brno vychází letos už po osmé, bratr pro jižní Moravu má za sebou šestý ročník. V každém z nich vyjde průvodce, podobně jako je ten michelinský, který ukazuje, kam si zajít pro dobrou náladu, dobré kafe, dobré jídlo a dobré pití. V Brně je letos takových podniků 64, v Jihomoravské kraji 54. To nejlepší tu pak umějí využít, a tak pak například Brno pořádá s vybranými provozovateli také Gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice.

„Díky spolupráci s celým krajem vzniká opravdu silný turistický produkt. Skvělá gastronomie je však pro Brno důležitá nejen z pohledu turismu, ale také výrazně přispívá ke kvalitě života jeho obyvatel,“ líčí Jana Janulíková, ředitelka Turistického informačního centra Brna, které s konceptem před lety přišlo. Druhým spolupořadatelem je pak Centrála cestovního ruchu pro jižní Moravu.

CzechCrunch přináší to nejlepší, co můžete v Brně a na jižní Moravě ochutnat.

Brno

Restaurace a bistra

Bratrs bistro

Foto: bratrs.cz Bratrs Bistro

Je to prý ukázka toho, jak se dělá gastro s nadšením a láskou. Gourmet Brno vyhlásilo v kategorii Restaurace a bistra jako nejlepší Bratrs bistro. „Je pro ně zásadní vyrábět vše sami, pracovat s kvalitními lokálními, sezónními surovinami a co nejméně jimi plýtvat,“ stojí v odůvodnění výhry. Bratrs bistro založili dva bratři –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Tomáš a Karel Selingerovi. Celý život se motali na zahradě, pomáhali v kuchyni a překáželi u grilování, až z toho vyšlo to nejlepší. Bratři nabízejí možnost jídlo si sestavit, lidé sem chodí také na nedělní brunche, výběrovou kávu, vlastní dezerty, fermenty a také na limonády.

Cukrárny

Sorry, pečeme jinak

Foto: sorry-jinak.cz Sorry, pečeme jinak

Pečou jinak. Dorty jsou tu originální a také bláznivé, kromě nich jsou k dostání pralinky a další dobroty. Vznikl tu také vůbec první mechový dort. Je bestsellerem, a to i přesto, že jsou v něm kromě špenátového korpusu také cvrčci. V Sorry, pečeme jinak mají ale v nabídce také dort Samet či Super Cirkus. Šárka Divácká je zkrátka originální. „Jejich dorty jsou tak trochu šílené, ale i vědátorské. Neměli byste minout dnes už ikonický mechový dort, makové opium, pivní medovník nebo kávový nápoj „Řekni O(at)key“! Čas si zde zkrátíte skládáním origami jeřába, kterého vám pověsí na lustr, aby vaše štěstí a zdraví neuletělo,“ popisuje Gourmet Brno.

Kavárny

Industra Coffee

Foto: Industra Coffee Industra Coffee

To, co je v názvu, to je tu i k nalezení. To znamená káva –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ dobrá –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a industriální duch –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pěkný. Za kavárnou a pražírnou stojí Petra Střelecká a Adam Obrátil, které jako baristy ocenili i ve světě. Svoje kávové umění si do Česka dovezli z Londýna. Sází tu na vysokou kvalitu, sezónnost a také čerstvost. „Kávou žijí přes deset let a pořád je to baví! Kafe servírují, o kávě učí a kávu i sami praží. V jejich industriálních prostorách si můžete vychutnat skvělý šálek kávy a unikátní atmosféru jedné z posledních stojících hal v bývalé ikonické Zbrojovce Brno,“ uvádí Gourmet Brno.

Pivnice

Pivovarský dům Poupě

Foto: Pivovar Poupě Pivovar Poupě

Před lety zachránil Dalešický pivovar, kde se natáčely Postřižiny. O několik let později pak architekt Marek Tichý zachránil také tradici vaření piva v centru Brna. Někdejší městský pivovar vedl František Ondřej Poupě a právě jméno věhlasného sládka zůstalo. Tichý dal se svými společníky za dům 26 milionů, dalších čtyřicet stála rekonstrukce. A tak tu teď je, na čepu má tankovou jedenáctku z Dalešic i extravagantní pivo od Poupěte. „Moderní pivovar a pivnice se nachází v prostorách historicky prvního brněnského pivovaru. Vrátili sem pivní život v podobě originálních pivních speciálů a přidali kuchyni postavenou na vlastním zpracování surovin, prvotřídní kvalitě a komunikaci zákazníka s kuchyní,“ dodává Gourmet Brno.

Vinárny

Kaple winebar

Foto: Kaple winebar Kaple winebar

Strop je tu posázený osmi tisíci plechovkami a v čele visí bílý kříž. Připomínat má mimochodem číhošťský zázrak umučeného kněze Josefa Toufara. Jiří Vyzourek postavil svůj vinný bar na naturálních vínech. Fungovat by to tu mělo stejně jako ve vinném sklípku, to znamená, že dostanete skleničku a budou vám tu dolévat. Zároveň je to takový vinný underground. „Chrám vína s punkovou atmosférou a člověkem, který má víno v srdci,“ uvádí k podniku Gourmet Brno s tím, že místo si tu najde každý, kdo přijde –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ten, kdo o vínu nic neví, i ten, kdo dychtí dozvědět se něco nového.

Bary

Nový Whiskáč

Foto: Nový Whiskáč Nový Whiskáč

Pokud by to někdo nevěděl, v Brně funguje i Starý whiskáč. O tom Gourmet Brno píše, že je to jako někoho právě poznat a mít pocit, že je starý známý. Hodnotitele ale tentokrát ohromil Nový Whiskáč, bratr toho starého. Oba mají hromady lahví whiskey, kterou umí představit i v rámci degustace, zároveň člověk může přijít také na gin či pálenku, koktejly, rádi tu mají dokonce víno a hodně si prý potrpí na pivo. Zkrátka tu milují dobrý alkohol. „Dobu zbývající do zavíračky znázorňuje ustupující měsíc na stěně a stropem prorůstají kořeny rašeliniště. Mají tu zero waste přístup v nádherném prostoru s duší,“ láká Gourmet Brno a doporučuje dát si tatarák, fancy hot dogy, ústřice s bublinkami nebo právě hromadu lahví whiskey.

Jižní Morava

Restaurace

Kounický dvůr

Dolní Kounice

Foto: Kounický dvůr Na interiéru se podílel architekt Martin Adamec

Restauraci s hotelem si otevřeli v domě na náměstí, který pochází ze čtrnáctého století. Jiří Lešikar a Lumír Sendrei se tu rozhodli navázat na někdejší hostinec U Tetinky a evidentně udělali dobře. V kategorii Restaurace se Kounický dvůr umístil na prvním místě. V kuchyni se tu dbá na spolupráci s lokálními farmáři, vinaři a statkáři. Zajít je možné na dýňový tatarák či paštiku z kuřecích jater na domácím menu. „Menu tu není román o sto kapitolách. Rukopis kuchyně se vyznačuje poctivostí, jednoduchostí a sezónností. Jen několik vybraných jídel z darů úrodného regionu, ale výsledek na talíři bere dech,“ popisuje Gourmet Jižní Morava.

Bistra

Panelka

Luleč

Foto: Gourmet jižní Morava Panelka

Vyhlídli si místo u prvorepublikové plovárny a uhranuli tím Česko. Panelka uspěla například už v projektu Naděje české gastro scény, kterou pořádá Makro, teď je i nejlepší v kategorii Bistra. Panelka vaří na plovárně mexickou nebo asijskou kuchyni a i příběh je to neskutečný. Šárka Mieglová poznala Ondřeje Brunclíka u okénka s rychlým občerstvením na Vltavě, vznikly z toho dvě děti a právě lulečské bistro. „Manželské duo s nadšením pro nekompromisní gastro a kulturu pozvedlo bývalý sportovní areál na společenské místo, kam se kromě hodování chodí na koncerty a divadlo,“ popisuje Gourmet Jižní Morava.

Kavárny a cukrárny

Lístek.kafé

Rajhrad

Na rajhradském náměstí si otevřela zelený vozík, kde prodávala kávu. Nakonec je z toho kavárna o pár metrů dál. Veronika Gregorová se nechtěla omezovat sezónou a přemístila se do prostoru o dvou místnostech v Masarykově ulici. Duch zeleného trucku zůstal, majitelka totiž kavárnu nechala vykachlíkovat zelenými dlaždičkami. K tomu přibyla cihlová a béžová. „Zvenku mini, uvnitř prostorná s malou zimní zahradou navrch. Vymazlený interiér plný pokojovek a klidných barev, výběrová káva z lokálních pražíren, famózní snídaně a brunche z místních a bio surovin. A taky nebe v hubě, punčák, pistáciový choux…,“ vzpomíná Gourmet Jižní Morava. To všechno si dejte.

Pivnice a pivovary

Pivovar Lednice

Lednice

Foto: Pivovar Lednice Pivovar Lednice

Dřív se sem jezdilo hlavně na zámek, teď se sem bude jezdit do pivovaru. Pivovar Lednice vaří pivo od zámku na dohled, oba výlety se tak dají skloubit, pivovar by v nich ale měl hrát prim. Pivovar vyhrál už v soutěži Stavba Jihomoravského kraje, teď dokazuje, že je skvělé sem přijít nejen kvůli architektuře, ale také kvůli pivu. Je řemeslné a kromě klasické jedenáctky nebo dvanáctky si tu můžete dát i Ale. To všechno doplňuje dobrá kuchyně, která si zakládá na dobrých a místních surovinách. „Propojení pivovaru, restaurace, ubytování a wellness s výhledem na zámek jen tak nenajdete. V Lednici ano! Minipivovar moderního střihu má parádní zahrádku a čistý industriální interiér, mistr sládek vaří pivo přímo před vámi,“ líčí Gourmet Jižní Morava

Vinařství a vinné galerie

Knoll: na kávu a pohárek

(Lednice)

Foto: Knoll: na kávu a pohárek Knoll: na kávu a pohárek

„Oáza klidu v rušné Lednici jen kousek od zámku. Zahrádka v jižanském stylu zve nejen na tapas, opulentní snídani, brunch a krásnou atmosféru,“ popisuje Gourmet Jižní Morava. Sami majitelé milují dobré víno i kávu a tak se ve svém podniku rozhodli zaměřit na obojí. A tak zatímco přes den si dáte ke kávě moravský koláček, večer si vychutnáte vína Knoll z mikroregionu Modrých hor a k tomu pohoštění od lokálních výrobců. To vše je možné jak uvnitř, tak na zahrádce, vzít je možné i ty nejmenší, protože pro ně je tu dětský koutek s pískovištěm i stolek s omalovánkami.