Joker v Praze s golemem a Jágrem. Čeští autoři pro DC vytvořili komiks o populárním padouchovi z Batmana

Uložit 0

Neexistuje známější komiksový padouch. A nechvalná proslulost šíleného Jokera, úhlavního Batmanova nepřítele, se teď ještě znásobí – díky českým autorům. Ti totiž ve spolupráci s komiksovým gigantem DC připravili ryze českou kapitolu do nové knihy o Jokerovi. Uvidíte v ní Prahu, ale i Jaromíra Jágra.

Jokerománie nabírá na síle. Za pár dní k ní bohatě přispěje druhý film s Joaquinem Phoenixem, ale čtenáři komiksů ji cítí už teď. Protože v nakladatelství Crew zrovna vyšla kniha Joker: Svět, ve které se populární padouch ukáže v Česku. A taky ve dvanácti dalších zemích. Podobně jako před třemi lety, kdy Crew vydala knihu Batman: Svět, kdy se do Prahy podíval i netopýří muž.

„Batman: Svět byl úspěšný komiks, prodalo se ho několik tisíc kusů, dokonce jsme ho museli dotiskovat. Líbil se i jinde ve světě a líbil se i v DC. A to natolik, že si řekli, že zkusí i Jokera. Koho jiného, že,“ popsal na křtu knihy Petr Litoš, šéf nakladatelství Crew. „Ale chtěli to pojmout malinko jinak. Ne že Joker přijede z Gothamu do Japonska. Ale tak, že místní autoři předvedou nějakého místního Jokera, který vzejde z lokální kultury,“ uvedl.

Tohoto úkolu se opět jako u světového Batmana chopila zkušená dvojice scenárista Štěpán Kopřiva a výtvarník Michal Suchánek. Do českých Jokerů (nic nespoilujeme – to, že není jen jeden, se hned ukáže) nacpali češství na všechny způsoby. A i když spolupráce s DC byla podle autorů povedená a tvorba Jokera zábavnější než práce na Batmanovi, otisknout do povídky Česko prý nebylo úplně jednoduché.

„Kdykoliv musím pracovat s Českem nebo do příběhu promítnout české vlastnosti, tak jsem nešťastný,“ prozradil Suchánek. „Protože to jediné, čím můžeme ve světě definovat Českou republiku, je pivo. A to nám zakázali,“ uvedl jeden z nejvýraznějších domácích komiksových autorů.

„To jsou obecná pravidla DC, nesmíte ukázat zabíjení v přímém přenosu a propagovat alkohol,“ vysvětlil Kopřiva. „Každopádně já to měl oproti Michalovi jednodušší, protože se mi povedlo dobře vystihnout nihilistický a vychcaný aspekt české povahy. Takže já jsem v tomhle ohledu spokojen,“ přidal scenárista.

„Když odhlédnete od tradičních a historických reálií nebo osobností, tak je velice těžké najít signifikantní vizuální motivy, kterými byste nějakou postavu mohli provázat s Českem. Takže náš Joker se vizuálně ani moc neliší od toho amerického,“ zmínil výtvarník.

Tedy s jednou výraznou výjimkou: „Máme tam Jokerku v českém kroji. Je to taková Joker-selka.“ Obtíž propojit češství s Jokerem nicméně neznamená, že by na vás z panelů Česko nedýchlo. Však už název povídky zní Kafka, pivo, semtex.

Kromě těchto tří symbolů českých zemí uvidíte například budovu České národní banky v ulici Na Příkopě, golema, hokejistu Jaromíra Jágra, folklorní festival nebo třeba růžový tank, který dlouhé roky stával na pražském Smíchově. „Těch easter eggů pro české čtenáře je spousta,“ zmínil Suchánek.

Mimochodem, nebýt zmíněných pravidel DC, původně by pivo hrálo větší roli. „Měli jsme určitý pivní záměr, jako opravdu hodně pivní. Ale z DC přišla odpověď, že je to fakt super nápad. A že ho nechtějí,“ přidal s úsměvem Kopřiva, mimo jiné autor knih Rychlopalba a 101 minut.

Bez piva a bez Ruska, ale s Kamerunem

Místo piva se tak hlavním motivem stal takový metakomentář o Češích, o postavě Jokera i o samotné myšlence knihy s mezinárodními Jokery. Do té kromě českého dua přispěly autorské týmy z dvanácti dalších zemí od USA (zastoupené uznávaným scenáristou Geoffem Johnsem) přes Argentinu a Turecko až po Polsko.

Podobně jako u knihy Batman: Svět každý zvolil jiný styl vyprávění i výtvarného zpracování. Oproti Batmanovi ale přece jen došlo k menší proměně zastoupených států. Ze zjevných důvodů chybí Rusko, nově si však můžete přečíst jokerovský příběh z Kamerunu.

„Jsem docela hrdý, protože kamerunská kniha u nás už možná vyšla, ale kamerunský komiks v Česku určitě ještě nikdo nevydal,“ okomentoval Petr Litoš. Knihu Joker: Svět včetně příběhu s africkým i českým padouchem pořídíte na e-shopu nakladatelství Crew za 479 korun.