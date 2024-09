Jurečka: Lidovci nejsou ve středověku, ale liberální nebudeme. Jako ministr dělám digitalizaci nejvíc a dobře

Uložit 0

Marian Jurečka stále neví, zda bude na říjnovém sjezdu KDU-ČSL obhajovat post šéfa strany. „Rozhodnu se až po krajských a senátních volbách,“ říká v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. Nejprve chce vidět, jak zda lidovci obhájí přes 50 mandátů v krajských vládách a post hejtmana v Jihomoravském kraji. Právě o jihomoravském hejtmanovi Janu Grolichovi se mluví jako o možném Jurečkově nástupci. Z konzervativnějšího křídla strany se zase do boje o šéfa lidovců hlásí senátor Jiří Čunek.

O konci Jurečky v čele KDU-ČSL, která se v celostátních průzkumech potácí na 5% hranici nutné pro vstup do Sněmovny, se hlasitěji mluví od prosince, kdy jako ministr v den střelby na filozofické fakultě nezrušil vánoční večírek na MPSV. „Potřebujeme zdravou obměnu toho týmu. Je na místě dát prostor úspěšným krajským politikům s mladou energií, ale nechci dávat nikomu polibek smrti,“ říká na adresu možných kandidátů. Jako „množinu dobrých kandidátů“ jmenuje Grolicha a ministra zemědělství Marka Výborného. Zároveň odmítá, že by konzervativně-tradiční DNA lidovců mělo ustoupit liberálnějším proudům ve straně.

„Nejsme ani strana, která by byla někde ve středověku, jak se nám občas někdo snaží nasadit tu psí hlavu, ale nikdo od nás nebude čekat, že budeme prostě liberálně progresivní strana – my jsme tradiční, hodnotově konzervativní strana, která je zároveň velmi praktická a řeší vaše problémy. Vidím to jako ministr, který dnes digitalizaci dělá nejvíc a dobře,“ tvrdí šéf resortu práce a sociálních věcí.

Tým Karla Trpkoše, který na Jurečkově resortu vede digitalizaci, za sebou skutečně má viditelné výsledky. Přes klientskou zónu Jenda lze požádat třeba o příspěvek na bydlení, přídavky na děti nebo rodičovský příspěvek přes internet. „Za rok máme 182 tisíc lidí, o kterých můžeme říci, že na úřad práce vůbec nemuseli přijít,“ tvrdí Jurečka. Aktuálně jeho IT tým chystá zredukování počtu formulářů, které vyplňují zaměstnavatelé, nebo možnost přihlásit se do evidence nezaměstnaných na Úřadu práce přes internet.

Foto: CzechCrunch Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Přestože agenda Ministerstva práce a sociálních věcí i v souvislosti s uprchlickou krizí roste, Jurečka díky postupující digitalizaci redukuje počet úředníků. Loni v září vyhlásil cíl zredukovat počet zaměstnanců o 2500, nyní hlásí „1950 lidí dolů“.

„Budu ještě pokračovat, ale můj primární cíl už není osekávat počet mých lidí, byť tam ještě nějakou úsporu vidím, ale ty lidské zdroje přesměrovat na sociální práci s tím klientem, abychom měli víc čas s ním mluvit a pracovat,“ tvrdí.

Na příští rok vejde také v platnost nová „superdávka“, která slučuje čtyři dosavadní sociální dávky do jedné. Jurečkovo ministerstvo revizi dávek anoncovalo na sociálních sítích postem s citací „Dávkami akorát platíme nemakačenkům za lenost.“ Komentátoři i odborníci z neziskových organizací označili kampaň jako populistickou. „Vy víte, že já silné výrazy nepoužívám, ale když si sednu s přáteli u piva nebo na vesnici, tak jak označíte někoho, kdo by pracovat mohl, nepracuje a vy ho živíte z vašich daní?“ odmítá kritiku Jurečka.

Přesný počet lidí, kteří podle něj dávky v Česku zneužívají, ale neuvádí. „Já na to nemám tvrdá data, ale když se podíváme na to, kolik lidí kombinuje příspěvek, doplatek na bydlení a kolik z těch lidí opravdu má ambici se dostat na pracovní trh a pracovat, tak jsou to tisíce lidí,“ tvrdí šéf rezortu práce.

Rozpočet bych viděl i přísnější. MotoGP v Brně? Říkám ok

V souvislosti s navhovaným 230miliardovým schodkem státního rozpočtu a nutností šetřit Jurečka říká, že by si představoval rychlejší tempo konsolidace veřejných financí. Sociální výdaje mají podle šéfa Lidovců zůstat prioritou, i když je třeba škrtat jinde. Státní dotování sportovní akce MotoGP, která se má příští rok vrátit do Brna, se ovšem nebrání.

„Pokud se dnes upravila situace, že přichází město Brno i hejtmanství společně, aby složili většinu potřebné částky na to, aby tady MotoGP byl, tak říkám dobře, je to jejich rozhodnutí. Nadšený z toho nejsou, ale Česko má nejen tradici motosportu, ale také automobilového průmyslu,“ říká Jurečka o rozhodnutí jihomoravského kraje, který vede jeho stranický kolega Grolich.

Brněnští a také krajští radní minulý týden schválili příspěvek 35 milionů korun na každý rok po dobu pěti let. Kolik přispěje stát, není jasné. Podle premiéra Petra Fialy ještě není částka pevně daná, půjde „o vyšší desítky milionů korun“.

Poslechněte si celý rozhovor. Dozvíte se v něm také: