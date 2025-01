K sekáčům mám kvůli mámě averzi, říká Ladislav Sinai. Nejdražší oblečení? Větrovka za 60 tisíc

Uložit 0

V Česku není příliš mnoho lidí, kteří by o pouliční kultuře – a rapu obzvlášť – věděli tolik jako Ladislav Sinai. Zatímco dnes je z něj úspěšný podcaster, který natáčí rozhovory a rozebírá aktuální dění na scéně na kanálu Very nice, v minulosti byl youtuberem s přesahem do módy. Právě vášeň k oblékání mu zůstala dodnes – a na rozdíl od jiných si potrpí na věcech, které v šatnících úplně běžné nejsou.

„Snažím se skrze módu komunikovat, kdo si myslím, že jsem,“ říká Ladislav Sinai v Q&A pro CzechCrunch, kde dává tipy na neotřelé značky, popisuje svůj nákupní proces na internetu, vysvětluje vliv jednoho z nejslavnějších módních návrhářů a samozřejmě dává nahlédnout do toho, kolik za oblečení v poslední době utratil.

Kolik kusů oblečení máte?

Řekl bych, že tak 100 až 150 kusů, většinu ale nenosím.

Kde ho nejvíce nakupujete?

Buď na internetu nebo v pražském The Room by Basmatee.

Je to takový street avantgarde – a to tu v podstatě nikdo nenosí.

A jak váš nákupní proces probíhá?

Na internetu nakupuji podle značek. Najdu si e-shopy, kde je mají, dám slevy a jedu od nejlevnějšího. Projdu jich stovky a když mě něco zaujme, tak to koupím. Hodně toho ale vracím, už si totiž nechávám jen věci, kterými jsem si pocitově jistý, když je mám v ruce.

V Roomu si naopak rád nechám poradit od Martina nebo Jirky, kteří tam pracují a jsou schopní se na mě podívat v novém kontextu, který třeba sám nevidím.

Jaké značky nosíte?

Maison Margiela, Comme des Garçons Homme, Acne Studios, Ann Demeulemeester, Helmut Lang.

Foto: Ann Demeulemeester / CzechCrunch Kovbojky od Ann Demeulemeester

A co sneakers?

Loni jsem si žádné nekoupil, ale jinak nedám dopustit na klasické Maison Margiela Replica Sneakers.

Máte mezi značkami nějakou nejoblíbenější?

Posledních pár let je to právě Maison Margiela. Přijde mi, že John Galliano je poslední mohykán klasického pojetí módy, kde se to ještě dá možná nazývat uměním. Je to takový street avantgarde – a to tu v podstatě nikdo nenosí.

John Galliano je britský módní návrhář, známý jako jeden z nejvlivnějších a nejinovativnějších tvůrců v módním průmyslu. Působil mimo jiné na pozici kreativního ředitele v Dioru, spolupracoval i s Oscarem de la Rentou. Nejvýraznější byl ale ve značce Maison Margiela, kde pracoval deset let. Odešel z ní loni v prosinci.

Kolik jste za oblečení za poslední rok utratil?

Podle mě to nebylo ani 50 tisíc korun. Hodně jsem ale nakupoval v roce 2023, tehdy to mohlo být kolem 300 tisíc. Naštěstí ale přesně nevím.

Za jakou položku jste dal nejvíc peněz?

Asi to bude taková větrovka přes hlavu od Prady. Myslím, že stála kolem 60 tisíc korun. Kupoval jsem si ji asi před pěti lety, protože se mi strašně líbila. Asi jsem si chtěl něco dokázat… Jak to tak ale bývá, skoro ji vůbec nenosím.

Máte i nějaký kus, se kterým se rád pochlubíte u piva?

Toho může být víc. Loni jsem koupil boty Ann Demeulemeester za devět tisíc korun s původní cenou přes třicet. Taky jsem v minulosti měl velké štěstí na vyhrávání losování o tenisky Yeezy.

Jsem rád, že mám hodně archivních kousků od Gosha Rubchinskiy. Radost mi poslední dobou dělá určitě kabát z dílen Comme des Garçons Homme.

Foto: Prada / CzechCrunch Anorak od Prady

Sekáče navštěvujete?

Tam nechodím, k sekáčům jsem si cestu nenašel. Podle mě proto, že mě ze sekáče oblékala máma jako dítě, což mě tehdy štvalo.

Kdo vás v módě inspiruje?

Možná to bude znít divně, ale v rámci kombinace materiálů a barev se inspiruju spíš u žen. Jinak se snažím oblékat podle toho, co se mi líbí a zároveň se to hodí k mému typu postavy. Módní trendy pak beru v potaz, ale určitě se jimi neřídím.

A je někdo, koho vnímáte jako módní ikonu?

Hezky se podle mě obléká Marc Goehring, stylista a módní ředitel berlínského magazínu 032c.

Jakou roli hraje oblečení ve vašem životě?

U mě to je jednoduché – snažím se skrze něj komunikovat, kdo si myslím, že jsem.

Na závěr mi popište váš go-to outfit.

Momentálně je moje uniforma hnědý kabát od Comme des Garçons Homme, mikina s kapucí od Maisona Margiely, rovné džíny značky Acne Studios a kovbojské boty, také od Margiely.

Obecně mám rád hnědé a krémovější barvy, které mi jsou nejpřirozenější. Snažím se jich držet celoročně. Samozřejmě ale točím i černé, potažmo modré odstíny.