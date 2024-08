Když F1 smekne před MHD. Prahou jezdí mazací tramvaj s naloženou formulí Red Bullu

Uložit 0

Kdyby se formule projížděla centrem Prahy, kvůli všudypřítomnému městskému provozu by neměla ideální podmínky. Proč tedy monopost královské disciplíny motorsportu neposadit přímo na tramvaj, aby měla průjezd o to lepší – a mohla být na očích celé české metropoli? Red Bull se před svou očekávanou víkendovou akcí postaral o šikovný marketingový tah, ve kterém hraje hlavní roli závodní stroj RB18 a proslulá „mazačka“.

Už v sobotu v okolí Karlína odstartuje událost, která vzbuzuje velkou pozornost. Závodní odnož Red Bullu do centra Prahy přivezla skutečnou formuli, do níž usadí slavného britského závodníka Davida Coultharda, aby se s ní projel a ve spolupráci s dalšími závodními aktivitami pod hlavičkou výrobce energetického nápoje udělal pro diváky nevídanou show.

Firma s býky ve znaku na akci pod názvem Red Bull Showrun výživně lákala. Nejprve model formule s označením RB7, ve které v roce 2011 závodili tehdejší mistr světa Sebastian Vettel a jeho kolega Mark Webber, odstavila na různých místech v srdci Prahy – a dokonce se kvůli obyčejnému trdelníku nechala i „pokutovat“. A teď, pár dní před začátkem události, zkusila něco vskutku netradičního.

S pražským dopravním podnikem (DPP) se domluvila na tom, aby jim formuli na pár dní převážela jedna z jeho tramvají. Přesněji řečeno takzvaná mazačka, tedy specificky upravený servisní vůz, který od počátku roku 2015 slouží k mazání kolejnic v pražské tramvajové síti. Místo, kde má mazačka tradičně cisternu, upravili technici tak, aby na něm bylo možné zaparkovat právě onen monopost. A také je celá tmavě modrá.

„Partnerství DPP a Red Bullu je krásným příkladem funkčního a vzájemně prospěšného spojení sil dvou silných značek a firem ze dvou na první pohled naprosto odlišných světů. Spoluprací mazačky – ikonické pražské tramvaje – a monopostu formule vzdáváme hold oběma technologiím, jejich konstruktérům, technikům, kteří se o ně starají, a v neposlední řadě i řidičům,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Celá městská výprava má navíc i jasný řád. Doslova. Tramvaj s formulí jezdí v pravidelném režimu od 7:30 do 23:30 a míjí hned několik zastávek. Jmenovitě stanice Vozovna Strašnice, Průběžná, Vršovické náměstí, I. P. Pavlova, Karlovo náměstí, Palackého náměstí, Staroměstská, Chotkovy sady, Letenské náměstí, Nábřeží kpt. Jaroše, Náměstí Republiky, Florenc, Palmovka, Vysočanská, Vozovna Hloubětín, Nademlejnská, Palmovka, Krejcárek a Želivského. Její jízda je mimo jiné živě vysílaná na YouTube.

Celá jízda podle pražského dopravního podniku trvá 98 minut, přičemž v provozu bude „závodní mazačka“ do čtvrtka 15. srpna – a jezdit bude co dvě hodiny. Následující den pak vypuknou přípravy na zmíněný Red Bull Showrun, kde vedle jízdy formule budou k vidění i kousky závodních mágů, kteří si říkají Red Bull Driftbrothers, nebo akrobatické vystoupení motorkáře Arūnase Gibieži. Přijede i český hypermobil Praga Bohema a své motorsportové dílo představí studenti brněnského VUT.

Red Bull svou novou závodní akcí zčásti naváže na rok 2021, kdy se firma postarala o nápaditou propagaci Česka i Slovenska a natočila video From Castle to Castle, v rámci kterého formule projela jak Karlův most, kam si to zamířila z Pražského hradu, tak několik vesnic na jihu Moravy a část Bratislavy. Zavítala i na letiště ve slovenském Popradu, kde si střihla dechberoucí duet s akrobatickým letcem Martinem Šonkou.

Minimálně v Praze tehdy vyvolala celá akce velký rozruch. Burácení osmiválcového motoru s výkonem 750 koní ve formuli s označením RB7 bylo slyšet široko daleko. Někteří projektu tleskali a pochvalovali si zážitek, jiní měli problém s tím, že monopost vyjel právě na Karlův most, jednu z nejvýznamnějších památek města. Letos se bude rachot zřejmě opakovat – a uslyší to hlavně pražský Karlín.