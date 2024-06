Motorsportová paráda v centru Prahy. Red Bull odhalil místo, kam vyšle svou mistrovskou formuli

Uložit 0

Red Bull už od dubna připravuje Prahu na svou největší show letošního roku – a hlavní roli v ní bude mít formule 1, přímo ta mistrovská, ve které vyhrál před třinácti lety sezónu Sebastian Vettel. Fanoušci už tak nějak tuší, co tady Red Bull bude dělat, dosud ale nevěděli, pod kterou částí české metropole se bude otřásat půda. Teď je ale jasno.

Jsou to už dva měsíce, co v centru Prahy způsobila rozruch nepřehlédnutelná formule, kterou na různých místech vykládali lidé ze závodní stáje Red Bull Racing. CzechCrunch tehdy jako první informoval o tom, že monopost F1 parkuje před Rudolfinem, což později odhalilo i české zastoupení Red Bullu, které zábavně zinscenovalo dopravní přestupek. Nyní firma oznámila, že se Pražané mohou těšit v sobotu 17. srpna na show, která proběhne hned u Vltavy.

Vše začalo před třemi roky, kdy se Red Bull postaral o nápaditou propagaci Česka i Slovenska a natočil video From Castle to Castle. V něm se posadil zpět do kokpitu formule nyní třiapadesátiletý pilot David Coulthard a projel jak Karlův most, kam si to zamířil z Pražského hradu, tak několik vesnic na jihu Moravy a část Bratislavy. Zavítal i na letiště ve slovenském Popradu, kde si střihl dechberoucí duet s akrobatickým letcem Martinem Šonkou.

Minimálně v Praze tehdy vyvolala celá akce poměrně velký rozruch, a to doslova. Burácení osmiválcového motoru s výkonem 750 koní ve formuli s označením RB7, v níž v roce 2011 závodili tehdejší mistr světa Sebastian Vettel a jeho kolega Mark Webber, bylo slyšet široko daleko. Někteří projektu tleskali a pochvalovali si zážitek, jiní měli problém s tím, že monopost vyjel právě na Karlův most, jednu z nejvýznamnějších památek města.

Minifilm From Castle to Castle se každopádně dostal do řady tuzemských médií a rozpoutal vášnivé diskuze na sociálních sítích, a tak se Red Bull rozhodl podobnou akci zopakovat. Propagování monopostu v ulicích sloužilo k prezentaci akce Red Bull Showrun, v rámci které objíždí s formulí světová města a dělá show pro diváky. V Praze se tak představí poprvé v sobotu 17. srpna v Karlíně.

„Každý kluk asi byl někdy v životě fascinován formulí 1 a uměním pilotů, kteří bravurně zvládají tyto neuvěřitelně silné stroje. Bude zajímavé vidět v Karlíně monoposty mistrů světa, těším se na to,“ říká Ondřej Gros, starosta Prahy 8. Je to totiž konkrétně Rohanské nábřeží, kde se stroj objeví. „Osmička bude chvíli středobodem dění, v záři reflektorů. Obecně máme u nás rádi klid, tady ale uděláme výjimku,“ dodává místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil.

Jen o formuli 1 ale letní sobotní den nebude – sekundovat jí budou i speciální hosté jako třeba bratři Johannes a Elias Hountondjiové, které komunita zná pod pseudonymem Driftbrothers. Jde o duo, které se pravidelně účastní mezinárodních driftovacích soutěží a obecně patří mezi nejlepší automobilové driftery světa. Dále se objeví i známý kaskadér Arūnas „Aras“ Gibieža na své motorce. Lístky jsou k dispozici na oficiálním webu akce.