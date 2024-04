Vyrazí znovu na Karlův most? Red Bull parkoval formuli v centru Prahy a naznačuje další jízdu

Uložit 0

U pražského Rudolfina si odběhli koupit trdelník a formuli nechali stát jen kousek opodál. Policie se ale nenechala uchlácholit tím, že jde o monopost stáje Red Bull Racing. Zákony jsou zákony. A zatímco vypisovala lístek, dva piloti rychle s oblíbenou sladkou pochoutkou v ruce přispěchali zpět. Jestli pokutu zaplatili, nebo se vše vyřešilo domluvou, se neví. Co je ale zřejmé, je to, že Red Bull v Praze znovu něco chystá. Jenže co?

V pondělí bylo v Praze rušno. Ne ovšem to klasické, které je v hlavním městě na denním pořádku. Rozruch vyvolala formule v barvách Red Bullu, kterou fanoušci F1 znají velmi dobře – ostatně v ní sedával několikanásobný a aktuální šampion Max Verstappen. Všiml si jí i CzechCrunch, který na ni jako první upozornil na svém Instagramu. Ani my jsme ale nevěděli, o co vlastně jde.

Monopost s označením RB-19, který Red Bull nechal v rámci originální kampaně zaparkovaný před pražským Rudolfinem, se tentýž den objevil i před Národní technickou knihovnou (NTK), kde si ho všiml jeden z našich fanoušků. Ten pořídil několik poutavých fotek včetně dvou pilotů, kteří se okolo něj pohybovali, a dodávky, která formuli na místě vyložila.

Šlo sice o nepojízdný model, kterému chyběl motor, vůz, který standardně závodí v nejprestižnější motorsportové disciplíně, by ale Prahou stejně jen tak neprojel. Nebo ano? Ve středu české zastoupení Red Bullu na svém Instagramu zveřejnilo dotaz: „Kdyby se objevila F1 v Česku, kudy by se měla projet?“ A to je otázka, která naznačuje mnohé.

Před třemi lety v červnu totiž slavný výrobce energetických nápojů zaplavil český internet videem, ve kterém prohnal formuli pilotovanou Davidem Coulthardem Karlovým mostem – a poté se s ní vydal i na jižní Moravu a na Slovensko. Závodní pouť s názvem From Castle to Castle představila české a slovenské scenérie ze zcela jiného úhlu a dost možná šlo o jednu z nejzajímavějších kampaní v Česku za rok 2021.

Minulý týden se navíc na českém webu Red Bullu objevil nový kvíz, který právě na tento roadtrip vzpomíná, což opět může indikovat, že se něco podobného chystá i letos. Včera dopoledne na svém Instagramu Red Bull zveřejnil i krátké video z onoho „špatného parkování“ formule před Rudolfinem – a dá se očekávat, že podobných teaserů bude přibývat. Dalším spotem může být zastávka před zmíněnou NTK.

Naposledy se v Česku závodní událost pod taktovkou firmy s dvěma býky v logu pořádala loni v létě, jenže to mělo od profesionálního závodění nadupaných strojů pořádně daleko. Nikdo ale takzvaným Red Bull Kárám nemohl upřít to, jak vtipné byly. České zastoupení společnosti standardně odmítá cokoliv komentovat, takže nyní nezbývá nic jiného než pátrat na vlastní pěst. Aneb hledá se formule po Praze.