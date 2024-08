Když Sparta hrála Ligu mistrů naposledy… Byl Paroubek premiérem a neexistoval iPhone ani Instagram

Uložit 0

To byly časy, když byl Jiří Paroubek premiérem, neexistoval iPhone, nikdo nedával fotky na Instagram, všichni drželi pěsti Vladkovi z VyVolených a Elon Musk se teprve připravoval na svou byznysovou slávu. Co to má ale společného s fotbalovou Spartou, která teď slaví jeden z největších úspěchů za posledních několik let? To, že přesně v období zmíněných událostí byl tým z pražské Letné naposledy v Lize mistrů. A teď se pohádka bude opakovat.

Sparťané včera večer porazili švédské Malmö a obdrželi tak vstupenku do hlavní fáze nejprestižnějšího fotbalového turnaje. Po neuvěřitelných devatenácti letech! Skoro se tomu nechce věřit, ale v době, kdy Sparta hrála Ligu mistrů naposledy, tedy v roce 2005, tak…

Neexistoval Twitter ani Instagram

Twitter začal fungovat v roce 2006 a Instagram byl spuštěn v roce 2010. Od té doby prošly služby velkými změnami a dnes patří mezi nejvlivnější sociální sítě na světě.

Jiří Paroubek byl premiérem

Ve funkci předsedy vlády České republiky byl Jiří Paroubek od 25. dubna 2005 do 4. září 2006. Prezidentem byl tehdy Václav Klaus.

Nebylo Spotify

Hudební streamovací služba vznikla v roce 2006 a postupem let zcela změnila hudební průmysl. Lidem přinesla miliony skladeb na pár kliknutí za poměrně malé předplatné.

Svět neznal iPhone

První telefon s nakousnutým jablkem v logu byl představen v roce 2007, dnes je tahounem celosvětového trhu s chytrými telefony a silným zdrojem příjmů pro Apple.

YouTube sotva fungoval

Populární portál pro sdílení videí sice vznikl v roce 2005, ale až o rok později ho koupil Google, který z něj udělal největší internetovou videoslužbu planety.

Pendolino začalo jezdit z Prahy do Ostravy

Nejmodernější vlak Českých drah na trati mezi hlavním městem a slezskou metropolí začal jezdit od 12. prosince.

Vladko Dobrovský vyhrál VyVolené

Během roku 2005 směřoval Vladko Dobrovodský k tomu, aby vyhrál první ročník populární reality show na Primě. V prosinci pak kontroverzní postava usedla na trůn.

Oasis byli na turné

Náhoda? Legendární britské duo před pár dny oznámilo, že se dávají znovu dohromady a vyrazí po patnácti letech na koncertní šňůru.

Google neměl Street View

Nedílná součást Google Map tehdy ještě neexistovala – vznikla až v roce 2007. Dnes si bez ní jen stěží lze představit orientaci nejen v cizích městech.

Nokia 1100 vévodila trhu

Nejprodávanějším mobilním telefonem byla Nokia 1100. Samozřejmě tlačítková, s minimem funkcí, zkrátka na textovky a volání.

SpaceX nebylo ve vesmíru

První start rakety vesmírné společnosti Elona Muska proběhl v roce 2006, nedopadl ale podle očekávání – předčasně skončil kvůli úniku paliva a požáru.

Bill Gates byl nejbohatším mužem

V roce 2005 se bohatství Billa Gatese odhadovalo na 46,5 miliardy dolarů, dnes je to zhruba třikrát tolik. Nejbohatší na světě ale není, první místo drží aktuálně Elon Musk se jměním okolo 235 miliard dolarů.

Do kin šel čtvrtý Harry Potter

Harry Potter a Ohnivý pohár, kde byl znovu k životu přiveden Voldemort, zamířil na stříbrná plátna v zimě.

Poděkování posíláme Pavlu Jínovi, který nás inspiroval na sociální síti X.