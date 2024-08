„Je to tady.“ Legendární Oasis se vrací, bratři Gallagherovi oznámili velkou tour

Uložit 0

Dne 28. srpna 2009 měli Oasis vystoupit na francouzském festivalu Rock en Seine. Na koncert se těšily tisíce fanoušků, jen pár hodin před ním se však dozvěděly, že nebude. Chvíli poté se na webu kapely objevilo vyjádření Noela Gallaghera: „S určitým smutkem a velkou úlevou… jsem dnes opustil Oasis. […] Prostě jsem s Liamem nedokázal pracovat už ani den navíc.“ O patnáct let později oznámili, že jsou zpět. „Je to tady. Děje se to,“ napsali na sociální sítě.

„Složili jsme zbraně. Hvězdy se seřadily. Velké čekání je u konce. Přijďte se podívat. Nebude se to vysílat,“ uvedli v prvním společném prohlášení za velice dlouhou dobu hlavní členové Oasis Liam a Noel Gallagherovi. Spolu s tím oznámili čtrnáct koncertů ve Spojeném království a Irsku v roce 2025, mezi červencem a srpnem. Jsou mezi nimi i čtyři na londýnském stadionu ve Wembley. Lístky půjdou do prodeje 31. srpna v 10:00 českého času. Má prý jít jen o „domácí“ část rozsáhlejšího turné, které se vydá i do jiných zemí Evropy a mimo ni někdy v průběhu příštího roku.

Spekulace o možném obnovení kapely, jejíž srdce tvoří dvojice (dlouho rozhádaných) bratrů Noela a Liama Gallagherových, už chvíli kolovaly internetem. Vlastně o tom, co vedlo k rozepři a co by vztah dvou hudebníků mohlo napravit, se znovu a znovu diskutovalo po celou dobu. V médiích lze o tématu najít spoustu informací, ze kterých je zřejmé, že problémy se začaly objevovat hned v začátcích jejich umělecké spolupráce.

V září roku 1994, pouhý měsíc po vydání debutového alba Oasis Definitely Maybe, kapela odehrála nepovedený koncert v Los Angeles, který byl navíc zakončený konfliktem. Liam udeřil Noela do hlavy tamburínou a ten v reakci nakrátko opustil turné. Velká, fyzicky agresivní hádka mezi bratry proběhla také při nahrávání druhého alba (What’s the Story) Morning Glory? v roce 1995.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Rok nato se v médiích poprvé objevily vážnější pochybnosti o budoucnosti kapely, když Noel po sérii konfliktů s bratrem znovu opustil probíhající turné. Něco podobného se opakovalo v roce 2000, kdy Oasis odehráli několik koncertů bez Noela poté, co jej Liam vážně urazil. Silná rivalita, neshody a vzájemné útoky podle všeho pokračovaly i v dalších letech, jen ne tolik veřejně.

Za dobu svého aktivního působení Oasis vydali sedm alb, na to, aby se stali jedním z nejznámějších hudebních těles na světě, ale stačila dvě. Byli nejvýraznějším představitelem britpopu, britské reakce na americký grunge, který v 90. letech dobýval svět v čele s Nirvanou. Zatímco grunge posunul mainstreamovou kytarovou hudbu směrem k temnějším tématům a výrazně agresivnějšímu zvuku, britpop se ohlížel k melodičtějším směrům 60. a 70. let. Vycházelo se z vlivů The Beatles, The Rolling Stones nebo The Kinks.

Kapela Noela a Liama Gallagherových obnovila zájem o britskou hudbu i kulturu obecněji po celém světě a stala se jedním z nejvlivnějších kulturních exportů ze Spojeného království v 90. letech. Jejich tvorba po vrcholném druhém albu začala kvalitativně poněkud upadat, na významu Oasis se to ale podepsalo pramálo. Jako inspiraci je označují například Arctic Monkeys, The Killers nebo Coldplay, kteří nedávno oslavili nejúspěšnější rockové turné v historii.

Tvůrci hitů jako Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Champagne Supernova nebo Stop Crying Your Heart Out mezitím poslední více než dekádu strávili jednak vydáváním vlastní hudby sólo, jednak hašteřením online. V roce 2021 Noel Gallagher řekl, že by s Liamem znovu stanul na pódiu za 100 milionů liber. Liam reagoval poznámkou, že on by to klidně udělal zadarmo. Loni už prý Noel jen čekal na telefonát managementu svého bratra.

Liam letos v červnu odehrál sérii koncertů k 30. výročí Definitely Maybe, kde zazněla většina skladeb z legendárního alba a mnoho dalších napsaných ve stejném období. Větší pozornost médií a milionů fanoušků po celém světě se ale směrem k Oasis otočila včera, když se na sociálních sítích Liama, Noela i kapely objevilo krátké video s datem 27. srpna a časem 8 hodin ráno.

Lidé reagovali okamžitě. Jako by se rovnou začali připravovat na oznámení turné, nahrnuli se na streamovací služby a jali se poslouchat britpop. Server Variety uvádí, že pár hodin po zveřejnění videa vyskočila globální poslechovost Oasis na Spotify o více než 160 procent oproti minulému týdnu a dále rostla v průběhu dne. V pátek zde posluchače bude čekat i výroční verze Definitely Maybe doplněná o různé alternativní verze slavných skladeb.