Konec karlínského Kro? Jen stěhování, přesuneme i pekárnu z Vršovic, říká šéf. Nový prostor není daleko

Kdo někdy v pražském Karlíně hledal dobré jídlo a drink, našel oboje v bistru Kro. Jenže to své příznivce ve čtvrtek ráno překvapilo nemilou zprávou: „Prvního února si dáme společně poslední brunch a pak se se Sokolovskou pro tuto chvíli rozloučíme.“ Šok slyšitelný v karlínských kancelářích ale zažehnává šéf a zakladatel značky Vojta Václavík: „Nekončíme, ale stěhujeme se.“

Jejich koktejl negroni je vyhlášený, jejich kuře ještě víc. A i když zajímavých gastropodniků v Karlíně není málo, Kro si za čtyři roky vybudovalo silnou fanouškovskou základnu. Nyní ale místní pobočka bistra, které najdete také na Vinohradech a ve Vršovicích, končí. Zamíří totiž do větších prostor. A kousek ze zmíněných Vršovic půjde s ní.

„Nový prostor bude tak velký, že se do něj přesune i naše pekárna z Vršovic a budeme odtud pečivem zásobovat všechny naše provozy,“ říká pro CzechCrunch Vojta Václavík. Alespoň částečně také odpovídá i na tu hlavní otázku: „Nové Kro bude nedaleko. Také Praha 8.“

Současná lokalita přitom netrpěla nezájmem. „Je to plánovaný přesun, dlouhodobě jsme zákazníky v obědový a večerní prime time neměli kam usadit,“ říká Václavík. Co tedy stálo za zavřením karlínského podniku?

„Kvůli rostoucím nákladům na zaměstnance a suroviny tenhle model byznysově neměl takovou budoucnost, jakou jsme si představovali. Ne, že by to nedávalo smysl, ale nebylo kam růst a ani snídaně ve spolupráci s Eggem tohle nezměnily,“ vysvětluje Václavík.

Řešením tak má být přesun do většího, což ale bude jenom jeden z kroků, které „krů“ – tak by se název měl číst – letos chystá. Zaprvé uvolněné prostory po vršovické pekárně poslouží k rozšíření výroby doplňkového sortimentu, jako jsou omáčky nebo kimčchi. „A chystáme spoustu novinek, například zero waste misa, dresinky a koření. Všechno včetně pečiva začneme také nabízet skrze distributory v retailu i online,“ přidává zakladatel, který působil v kuchyních pražských podniků Sansho a Dahab nebo v michelinské restauraci Fauna v Norsku.

A pro příznivce značky Kro Kitchen také Václavík pro jistotu zahání možné obavy z osudu vinohradského a vršovického bistra: „Jsou víc než safe, daří se jim skvěle.“ To prvně jmenované má dokonce letos projít proměnou. „A kromě toho pracujeme i na nových konceptech ve spolupráci s Alma Wines,“ uzavírá s odkazem na svůj další, tentokrát vinný projekt.