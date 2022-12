Známá jména české gastroscény mají nový vinný klub. Chtějí s ním napravit pověst naturálních vín

Vína dosud neprobádaná, vína zábavná, vína, která reprezentují naturální scénu v tom nejlepším světle. Byť si tak vůbec neříkají. Tak by se dal shrnout nový koncept, který do Česka přináší uskupení pod názvem Alma Wines. Pro jeho vznik napnuli síly významní hybatelé české gastronomické scény. A nutno podotknout, že jde o předvoj projektu, který se již rýsuje v jedné nenápadné pražské ulici. O předvoj restaurace, která by neměla uniknout žádnému milovníkovi vybrané, ale přitom neškrobené kulinařiny.

Jsou čtyři. Spolumajitel Kro podniků Vojtěch Václavík, majitel táborského podniku Thir a milovník kaprů Jan Čulík, spolumajitel vinného baru Sedmička Daniel Tuháček a brand manažer pivní značky Obora Štěpán Klíma. Každý se věnuje rozvoji jiného gastronomického byznysu, spojuje je ale láska ke skvělému jídlu, které v ideálním případě doprovází něco skvělého k pití. A tak vznikl projekt Alma Wines.

Vlastně ne, nepředbíhejme. Nejprve se v hlavách Václavíka a druhého majitele Kro Kitchen Petra Němce zrodil nápad na tak trochu jiný podnik. Jejich bistra na náměstí Jiřího z Poděbrad a v Karlíně od svého otevření hýbou pražskou gastroscénou – společně s jejich týmem se jim totiž podařilo vytvořit koncept, kde sází na kvalitu, poctivost a hravost a který je ve všech ohledech uvolněný. Jde ale o ryzí bistro, v němž není na přílišnou vytříbenost místo.

A jelikož Václavík dva roky působil mimo jiné v michelinské restauraci Fauna v Oslu a dlouhodobě inklinuje k fine diningu, v Kro se mu po tomto způsobu pohostinnosti přece jenom občas zastesklo. Když se tak naskytla příležitost pronajmout si prostor v pražských Jirchářích, tedy části Nového Města, která je kouzelně ukrytá před všudypřítomným ruchem velkoměsta, s Němcem neváhali a rozhodli se, že přesně tady vznikne Alma.

Foto: Alma Wines Vinné portfolio tvoří moky z Moravy, Itálie či Rakouska

Bude to restaurace, kde spojí uvolněnou atmosféru se sofistikovaností fine diningových podniků. Do kuchyně si k ruce přizval Petra Žídka a Michala Daňka, kteří oba působí v Kro. „Alma vzniká v návaznosti na to, co s Petrem tři roky děláme v Kro Kitchen. A tohle je pro nás příležitost, abychom to posunuli zase o kousek dál. V super prostoru uprostřed města chceme vytvořit restauraci, vinný bar a kavárnu,“ popisuje Václavík.

Alma, která by měla otevřít v květnu příštího roku, se tak stala jakýmsi iniciačním prvkem, na základě kterého dávalo Václavíkovi smysl začít pracovat s víny, která si do Česka sám doveze. A protože zná spoustu vinných expertů a nadšenců, shodli se na tom, že nejlepší bude začít v této oblasti podnikat společně. Vyrazili tak na cestu po Evropě za objevováním vín podle jejich představ. A tak vznikl vinný klub Alma Wines, který je zároveň vinným importérem a e-shopem.

„Rádi kolem sebe budujeme komunitu lidí, kterou baví, co se u nás vaří, pije a co se u nás děje. A zároveň rádi propojujeme všechno a všechny kolem nás, a to i v oblasti vína. Proto jsme se dali dohromady s dalšími skvělými lidmi a společně přivezli spoustu zajímavého pití, o kterém si můžeme být jistí, že je hezké a čisté,“ dodává Václavík.

K čistotě toho má hodně co říci právě Jan Čulík, který shrnuje současnou situaci na poli naturálního vína svým manifestem s názvem Naturální víno je mrtvé. Původně bylo podle něj naturální víno odpovědí na industriální, unifikované nápoje 90. let a nabylo významu především v postkomunistických zemích, kde byla krajina zdevastovaná kolektivizací a urputnou chemizací. Přinesla čerstvý vítr do světa vína, který se díky nim stal mnohem přístupnější – jejich konzumace totiž nestavěla na znalostech či zkušenostech, ale na emocích a příbězích lidí, kteří za nimi stojí.

„Ačkoliv naturální víno tvoří jen zanedbatelnou část vinařského trhu, dokázaly jeho principy ovlivnit značnou část hlavního proudu. Je ovšem potřeba si přiznat, že měla svůj kostrbatý vývoj a občas se za něj schovávají vína nepovedená, nečistá či vadná. A s rostoucí popularitou naturálního vína se ztrácí ona hlavní myšlenka – jde o návrat k přírodě,“ vysvětluje Čulík.

Podle něj již dochází – a ještě ve větší míře bude docházet – ke zneužívání tohoto nijak definovaného pojmu. Za naturální víno se tak bohužel někdy schovávají i počiny, které nejsou pěstovány v souladu s přírodou a bez použití chemických přípravků. Proto se v Alma Wines rozhodli od spojení naturální víno upustit. „Je lepší se ho vzdát než sledovat jeho rozmělnění a potupný zánik. My tak nabízíme dobrá vína, která nepotřebují žádné další nálepky,“ uzavírá Čulík.

Foto: Alma Wines Alma Wines je vinný klub, v němž pořídíte lahve, jaké jinde nekoupíte

V zahajovacím vinném portfoliu Alma Wines se tak nacházejí vína, která splňují přísné nároky na kvalitu a čistotu, navíc jde o vína, která měl Čulík i ostatní zakladatelé klubu dlouho v hledáčku, ale dosud se na českém trhu neobjevila a pokud ano, tak ve velmi omezeném množství. Je tak mezi nimi například rakouský vinař Matthias Warnung, slovinské vinařství Pasji Rep nebo toskánské vinařství Calafata.

Speciální edici pak tvoří čtveřice vín s názvem Ruce, která vznikla v exkluzivní spolupráci Alma Wines s moravskými vinaři Milanem Nestarcem, Dominikou Černohorskou, Petrem Kočaříkem a Martinem Vajčnerem. „Chtěli jsme pracovat s moravskými vinaři, ale nechtěli jsme kupovat vína, která už na trhu jsou. Takže jsme si od každého koupili sud vína. A Štěpán na viněty vyfotil jejich ruce,“ usmívá se Čulík. A my, milovníci dobrých vín a dobrého jídla, si mneme své ruce, jelikož se očividně máme na co těšit.

Alma Wines v současné době funguje v online verzi, ale do otevření restaurace Alma, kde budou vína k dispozici také k prodeji, plánují zakladatelé klubu pořádat i rozličné pop-up akce, na nichž budou svou čerstvou vinnou nabídku představovat. Mimo to se chystají také řízené (někdy možná nezřízené) degustace, vinný podcast a videa.