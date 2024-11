Kostky másla za 333 korun vyprodal během chvíle. Teď dá sklář Lukáš Novák do prodeje máslo skleněné

Uložit 0

Inspirace přišla od chleba s máslem. Obyčejné jídlo se na mnoha místech může proměnit v luxusní záležitost, kdo jednou navštívil pražský Karlín, ví o tom své. Samotné máslo je pak v poslední době patrně nejskloňovanější surovinou, a to v souvislosti s jeho stoupající cenou. Ostatně ještě nedávno se o kostky vedla v obchodech poměrně slušná bitva. Na to všechno si vzpomněl talentovaný český sklář Lukáš Novák, když vytvářel svou novou kolekci Obžerství.

Novák má za sebou spolupráce s Adidasem i Footshopem, stejně jako sklárnami Rückl či Lasvit. Vždycky svým dílem překvapí, ať už šlo o skleněný set na přípravu filtrované kávy V60 in Wonderland, výroční aukční lahev pro Plzeňský Prazdroj, nebo interiér legendárního Porsche 911. Loni pustil sklář do prodeje limitovanou kolekci skleněných plastik Lil Mirage. Vyprodala se za půl hodiny.

Nyní přichází s novou sběratelskou edicí, která dostala název Obžerství. Novák se inspiroval u samotného Matyáše Bernarda Brauna. Barokní sochař vytvořil známý soubor Ctností a neřestí, který se nachází v areálu hospitalu v Kuksu. Nový cyklus pojmenovaný Neřesti vytvořil i Novák. Představil ho na letošním Designbloku, nyní dává do prodeje limitovanou sběratelskou edici, která má odrážet právě obžerství.

Limitka má podobu menších a dostupnějších skleněných objektů, které jsou sestavené v podstatě ze čtyř kostek másla. „Jídlo je láska, které se těžko odolává. A pro mě je tou neřestí právě chleba s máslem. Mohl bych ho jíst na kila,“ říká Novák, odkud nápad přišel. K tomu si pak vzal na paškál i reflexi současné společnosti, a to právě kvůli ekonomickému ukazateli, jakým surovina je. „Kdo by si pomyslel, že máslo může odrážet hladinu našeho blahobytu? Jeho prodej poslední roky připomíná epizodu absurdního seriálu. Není to tak dávno, kdy se v supermarketech bojovalo o poslední kus levného másla,“ dodává sklář.

Prodej sběratelské edice odstartuje 24. listopadu v 19 hodin, umělecká díla pak budou v prodeji pouhých 48 hodin. Dohromady půjde o 33 skleněných objektů. Každý je vysoký třicet centimetrů a umělec je navrhl ve svém pražském studiu. Vznikly pak v rodinné sklárně na severu Čech.

Že bude zájem i o tuto limitovanou edici, je jasné už nyní. Před zahájením prodeje skleněných objektů dal Novák do prodeje farmářská másla, která byla vyrobená na farmě v Krasolesí. Dohromady šlo o 150 kostek, zabalených do speciálních očíslovaných obalů. Jeden z nich bude výherní. Den před zahájením prodeje skulptur vylosuje sklář na Instagramu jedno číslo, které získá třicátý čtvrtý neprodejní kus uměleckého díla. I přes to, že kostka másla vyšla na 333 korun, zaprášilo se po nich stejně jako po zlevněných kusech v obchodech.

Novák patří k předním českým sklářským umělcům a designérům skleněných objektů. Není to jen tím, že provokuje, třeba právě jako v případě Obžerství, umělec má v sobě zakořeněnou sklářskou tradici, která je daná nejen tím, že pochází ze středu sklářského umění v Česku, které se ukrývá v Novém Boru, navíc ze sklářské rodiny, ale i tím, že se snaží objevovat staré sklářské praktiky a převádět je do současné doby.

Takovým projektem bylo například znovuoživení takzvaného lithyalinového skla, které obsahuje drahé kovy. Tu vynalezl Bedřich Egermann v roce 1828. Novák ji dal moderní háv v podobě kolekce Lost and Found.