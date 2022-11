Dvacetikilový přelud. Renomovaná pražská galerie v aukci poprvé nabídne dílo skláře Lukáše Nováka

Lukáš Novák, přední český designér a sklář, se ve světě užitého umění proslavil setem na přípravu filtrované kávy V60 in Wonderland. Díky jeho zápalu pro znovuoživení skla s příměsí drahých kovů vznikly vázy a další objekty evokující pohled na planety naší Sluneční soustavy, k dokonalosti vybrousil také výroční aukční lahev pro Plzeňský Prazdroj. Ve své nejčerstvější tvorbě se však vydal na trochu jinou cestu. A jeho dílo díky tomu v aukci poprvé nabídne renomovaná Galerie Kodl, která staví na více než sto letech rodinné sběratelské tradice.

Řeč je o objektu Pretty Mirage, který se v Galerii Kodl bude dražit během její 88. aukce 27. listopadu. Spolupráce s galerií přitom dle Novákových slov vzešla především z náhody a také společných sympatií. Vzájemně se sledovali na sociálních sítích, a když Novák zaregistroval platformu Kodl Contemporary, která se zaměřuje na současné umění, usoudil, že jde o skvělý impulz pro navázání spolupráce.

„Kodl Contemporary je projekt nejmladší generace rodiny a moc mě baví, že v sobě nese mix neuvěřitelné expertízy v historii a souvislostech umění, ale i současný, progresivní pohled na kreativní byznys. Když mi Kodlovi nabídli účast na 88. aukci, neváhal jsem a pro tuhle příležitost jsem vytvořil zatím svůj největší kus skla,“ popisuje Novák, který patří mezi největší české sklářské hvězdy.

Pretty Mirage vychází ze série nástěnných skleněných objektů s názvem Pretty Little Mirage, které Lukáš Novák poprvé představil v loňském roce na Designbloku. Limitovanou edici šesti kusů skla zasazených do leštěné oceli vystavil v prostorách budovy Komunardů XXXV od architekta Stanislava Fialy. „Kombinace materiálů nerezové oceli a broušeného křišťálu je pro mě nejklasičtější formát. Novinka Pretty Mirage je ale třikrát větší, takže jsem raději vypustil přívlastek little.“

Foto: Lukáš Novák Objekt Pretty Mirage se bude dražit 27. listopadu

Objekt, jehož vyvolávací cena je 200 tisíc korun, má neuvěřitelných 21 kilogramů a je vyřezaný a vybroušený z jednoho 48kilového bloku optického skla. „Chtěl jsem sklo ukázat v jeho nejčistší možné podobě, objekt tedy není rámován ocelí. Jde o takovou moji osobní ódu na tuto matérii, která mě fascinuje a provází celý život. Rád říkám, že vlastnosti skla jsou paralelami k vlastnostem lidského těla. Je křehké stejně jako život sám, má své limity, které však lze silou vůle a pílí posouvat v zdravých, žitelných mezích,“ vysvětluje tvůrce.

Objekt Pretty Mirage se ale nevymyká jen svou velikostí, ale i hrou s hloubkou a barvami, díky které vznikají na jeho povrchu zajímavé optické klamy. Člověka láká využít ho jako běžné zrcadlo, pohled do něj odraz kaleidoskopicky roztříští. Díky technice pokovování objekt hraje všemi odstíny duhy, které se vzájemně prostupují – avšak jedině při čelním pohledu. Tahle iluze mizí, když se na Pretty Mirage člověk podívá ze strany. Podobně jako od fata morgány z něj tak pozorovatel není schopen odtrhnout oči.

Masivní blok s vybroušenými plochami mohl vzniknout díky spolupráci Nováka s proslulou brusičskou rodinou Tregnerových. Ti jako jedni z mála dokáží s váhově i objemově náročným kusem manipulovat tak, aby bylo dosaženo bezchybného ručního brusu. Navíc stáli na začátku Novákovy cesty ve sklářském řemesle, takže se prostřednictvím této spolupráce mohl nyní ohlédnout za svými tvůrčími kořeny.

„Technicky vyšel objekt perfektně. Je to kus skla vyrobený holýma rukama mistrů brusičů a je doslova na hranici vyrobitelnosti, která stojí na desítkách hodin ruční práce. Desítky hodin mít v rukou něco tak křehkého jako je sklo a chtít co nejdokonalejší provedení každé hrany – to je neuvěřitelné mistrovství,“ přibližuje mladý sklář.

Novák dodává, že nyní vstupuje do nové fáze své tvůrčí cesty, a právě u příležitosti aukce se rozhodl nástěnné dílo uchopit v nových souvislostech. Sklo totiž začíná být čím dál náročnější materiál, hlavně z hlediska výroby. „Skláren i sklářů ubývá a flexibilita těch zbývajících velmi pokulhává. Vždy jsem se považoval za naprostého nerda, který chce o skle vědět nejvíc a dostávat jej na hranu možností – některé z nich ale bohužel nyní vlivem externích faktorů nejsou reálné,“ říká.

Foto: Lukáš Novák Pro kolekci Amalín vytvořil Novák vlastní druh skla

Dobře si tak uvědomuje, že do budoucna není udržitelné sklo vyrábět a prodávat ve formě, jakou volil doposud. Začíná se tak více soustředit na zakázkovou výrobu a tvoří hlavně objekty, které jsou součástí zajímavých architektonických projektů, svítidla pro soukromé klienty i značky a pokračuje ve volné tvorbě vlastních limitovaných kolekcí.

Kromě úspěšného vytvoření objemného skleněného přeludu se Novákovi v uplynulém roce dařilo i v jiných rovinách. A to i přes to, že je pro něj složité rychle reagovat a přizpůsobovat se měnícímu se světu. Podařilo se mu rozšířit utilitárně estetickou řadu Opalin tvořenou sklenicemi a vázami, kterou zpestřil novými barvami i tvary. Z autorské kolekce Amalín se mu podařilo udělat e-shopový bestseller.

„Kolekce je vytvořená mou vlastní technologií. Připomíná pohled z vesmíru na různé fantaskní planety. Barevnost a kresba je tvořena oxidy drahých kovů, které při tavení skloviny reagují a vytvářejí krásný, dynamický povrch. V nadcházejících letech se chci více zaměřit na techniku tavené skleněné plastiky, kde vidím velký potenciál a budoucnost. Tahle technika totiž skoro nemá limity, to mě na ní ohromně baví. Zatím asi nechci předbíhat, každopádně se moc těším na budoucí tvůrčí procesy, nápadů i energie je dost,“ uzavírá Novák.

Galerie Kodl je aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století. V čele týmu odborníků a historiků umění stojí současný vlastník Martin Kodl, jenž zastupuje čtvrtou generaci rodinné tradice. V galerii padl v letošním roce prodejní rekord, když se během 87. aukce vydražil obraz Staropražský motiv od Bohumila Kubišty za 123,6 milionu korun včetně aukční přirážky.