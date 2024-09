Kurzy, stipendia i kulaté stoly. Prague Finance Institute spoluutváří novou generaci české finanční elity

Uložit 0

Když přijdete za českými byznysovými esy nebo finančními experty s tím, jestli by nevystoupili na nějaké akci, nejspíš odejdete s prázdnou, protože každý z nich má kalendář plný až po strop. A co teprve, kdyby měli něčemu věnovat svůj čas bez nároku na honorář. To už by muselo být.

O to překvapivěji potom působí fungování Prague Finance Institute (PFI). Organizace při CERGE-EI, centru pro ekonomický výzkum Univerzity Karlovy, nabrala za osm let takové momentum, že na jejích akcích dnes vystupují špičky ze společností, jako je Goldman Sachs, legendy mezi americkými univerzitními profesory, investoři globálního významu, ale také spíkři z významných domácích společností, jako je PPF, EPH, či institucí, jako je ČNB.

„Jsme komunita, která kromě vzdělávání mladé generace v oblasti financí, ekonomie a byznysu, vytváří velmi cenné profesní kontakty mezi našimi příznivci. Institut začíná formovat a kultivovat prostředí v těchto oblastech a stává se důležitým hlasem do diskuse. Nejspíš i proto si i ti nejzaneprázdněnější manažeři čas od času najdou chvilku, aby nám kývli na účast v panelové diskusi, poskytli rozhovor nebo odpřednášeli několik lekcí na našich kurzech,“ vysvětluje Jonáš Kotyza, který za PFI stojí.

Institut spoluzaložil ještě v době svého studia jako spolek sdružující studenty zaměřující se na ekonomii a podnikové finance, zejména pak na oblast oceňování podniků. Sám díky činnosti institutu, a zejména pak komunitě kolem něj, získal pracovní post v investiční skupině BHM, kde dnes působí jako partner. Z křesla předsedy PFI dál vede – stejně jako všichni z aktuálně téměř třicetičlenného týmu – bezplatně ve svém volném čase.

Chceme být finančně-ekonomickým think tankem západního střihu, který rozdmýchává odbornou debatu.

„Fungujeme na dobrovolné bázi. Čili každý v tom, co má na starosti, musí vidět smysl. Odměnou nám je, že z PFI společně budujeme think tank západního střihu, na našich akcích vystupuje špička české i globální finančně-ekonomické scény a vznikají kolem nás unikátní byznysové konexe,“ dodává Kotyza.

PFI je nezisková organizace, která provoz financuje především z darů od svých partnerů a organizace vlastních kurzů, jako je například Business Valuation Masterclass zaměřený na podnikové finance a oceňování podniků.

Od spolku k think tanku

Všechno začalo spoluprací s profesorem Aswathem Damodaranem, legendou na poli oceňování podniků z americké New York University, jehož pečlivě nasbíraná data například o rizikových prémiích jednotlivých zemí využívají ekonomové i finanční analytici po celém světě. Spolu s ním PFI ještě jako studentský spolek vytvořil první podobu uceleného kurzu zaměřeného na oceňování podniků. Tento kurz se postupně rozvinul do uceleného bloku praktických seminářů, kde přednáší celá řada předních finančních expertů a byznysových špiček, a nabízí tak unikátní vzdělání aplikovatelné v praxi. Na Business Valuation Masterclass poté navázaly další kurzy a celá řada se jich aktuálně připravuje. PFI zároveň pracuje na překladu nejnovější Damodaranovi knihy Narrative and Numbers do češtiny.

Mimo to PFI pořádá debaty u kulatého stolu, na které si zve známé byznysové a finanční osobnosti, jako je vlastník energetické skupiny Sev.en a jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač nebo bývalí guvernéři České národní banky Jiří Rusnok a Miroslav Singer. V rámci těchto debat odborníci z různých oblastí sdílí a konfrontují své pohledy na daná ekonomická témata a zároveň navrhují možná řešení aktuálních problémů. PFI asistovalo i se známou českou konferencí Shifts, kde i letos budou mít svůj panel. Oborové know-how potom institut pravidelně sdílí například prostřednictvím analytického měsíčníku PFI Monthly, do kterého přispívá desítka špičkových expertů.

„Kromě zmíněné vzdělávací činnosti je naší prioritou i přímá finanční a mentorská pomoc studentům. Náš poslední úspěch je sbírka v hodnotě 1,3 milionu korun na stipendijní pobyt na londýnské LSE pro talentovaného českého studenta,“ zmiňuje Kotyza další oblast, ve které PFI působí. A dále dodává, že v této činnosti bude PFI pokračovat – v příštím akademickém roce plánuje vybrat nejméně jednoho dalšího studenta.

K tomu všemu v jejich produkci vzniká i podcast PFI Talks, do kterého se pustili v reakci na krizi vyvolanou pandemií covidu. Před mikrofonem zpovídají i české, ale především zahraniční hosty, jako profesora Damodarana, světoznámého ekonoma Paula Krugmana nebo psychologa a nobelistu Daniela Kahnemana, autora knihy Myšlení, rychlé a pomalé. Aby byl výčet činností kompletní, PFI se zabývá i přípravou nadějných ekonomických talentů na budoucí pracovní život.

„Pro studenty pořádáme i méně formální přednášky, kde například svoje zkušenosti z působení v Goldman Sachs sdílel Jakub Duda, který pracuje v newyorské pobočce banky. Je to jen jedna z věcí, na které se zaměřujeme v rámci podpory studentů a jejich propojování s potenciálními zaměstnavateli,“ doplňuje Kotyza.

První Bloomberg terminál pro studenty v Česku

Velkým plánem, na kterém v PFI v současnosti pracují, je pořízení prvního terminálu zpravodajské platformy Bloomberg, kterou by zpřístupnili studentům. „Je velká škoda, že v Česku zatím studenti nemohou čerpat z jednoho z nejprestižnějších zdrojů dat z finančních trhů. Chceme rozvíjet český finanční trh a tento nedostatek napravit, proto v současnosti hledáme způsob, jak financovat provoz fyzického Bloomberg terminálu. Na téměř 700 tisíc korun vyjde roční licence, dalších přibližně 50 tisíc korun spolkne pronájem hardwaru,“ propočítává Kotyza. Terminál je jednoduše počítač, ze kterého jediného lze přistupovat ke službě Bloomberg Professional, ta jinými cestami není veřejnosti dostupná.

V PFI mají v plánu pořádat další kulaté stoly, u kterých zasednou hosté nejen z financí, ale například i lidé z jiných oblastí ekonomiky, jak naznačuje Kotyza: „Brzy odtajníme podrobnosti konference zaměřené na rezidenční realitní trh v Praze, což je téma, ke kterému rovněž zpracováváme detailní studii ve spolupráci se zajímavými partnery,“ poodkrývá karty.

PFI se aktivně profiluje v odbornou českou organizaci, která má zaplnit prázdné místo na trhu. „Nejsme studentským spolkem, který každoročně obměňuje složení podle toho, jak studenti přichází a odchází. Jsme institut, odborný think tank, který rozdmýchává debatu v oblasti financí a ekonomie, dlouhodobě si klade za cíl tyto oblasti kultivovat a chce mít bezprostřední vliv na jejich vývoj. Zároveň dlouhodobě rozvíjíme mladé lidi a umožňujeme jim nabrat jak zprostředkované, tak přímé zkušenosti a znalosti v zahraničí. Jednou z našich priorit je toto know-how udržet v České republice,“ uzavírá Kotyza.