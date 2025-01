Lusknutím ho v týmu, kde zářil, vyměnili. Tvrdý byznys NHL ale z Martina Nečase udělá obří hvězdu

Uložit 0

Komentář Filipa Housky: NHL je tvrdý byznys, který se s hokejisty nemaže. Jakmile se naskytne šance, že by tým svého hráče vyměnil za hráče jiného týmu, často stačí symbolické lusknutí prstu – a deal je na světě. Navíc ani nemusí uplynout čtyřiadvacet hodin od momentu, kdy se hokejista přesunul z jedné strany kontinentu na druhou, a už naskakuje do zápasu. Něco takového teď překvapivě potkalo Martina Nečase, jednoho z nejzajímavějších hráčů letošní sezóny. A nastal ten pravý čas zakřičet… konečně!

Zahraniční hokejová média dnes nemluví o ničem jiném než o obchodu, který se udál mezi kluby Carolina Hurricanes a Colorado Avalanche. A naplno to takříkajíc schytal i šestadvacetiletý Martin Nečas, který se stěhuje ze Severní Karolíny právě do Colorada, konkrétně do Denveru, kde tým s lavinou v logu sídlí. Byl totiž vyměněn za finskou superstar Mikka Rantanena.

Příjemná záležitost? Ne tak docela. I když rodák z Nového Města na Moravě se svým dosavadním chlebodárcem loni v létě hodně bojoval o prodloužení smlouvy, což pomalu dospělo do bodu, kdy by o jeho setrvání v klubu rozhodoval nezávislý soudce v rámci arbitráže (a to v NHL není vůbec populární), nakonec se mezi hurikány uchytil.

Burgundy and blue looks good on you, Marty!#GoAvsGo pic.twitter.com/Gh9lC33Zhi — Colorado Avalanche (@Avalanche) January 25, 2025

V letošní sezóně se stal jejich tahounem, nasbíral úctyhodných pětapadesát kanadských bodů, z čehož bylo šestnáct gólů. Na jeho hru byla radost pohledět, cítil se ve své kůži. A jelikož je stále jen člověk, měl v týmu i kamarády. I proto rozhodnutí vedení obrečel v kabině, když se se spoluhráči loučil, jak zmínil jeho kondiční kouč Miloš Peca pro Livesport.

Přátelé a často i komfort a zvyknutí si na dosavadní destinaci, kde setrvával asi šest let, ale musí jít stranou, když se před vámi otevře příležitost, na niž dost možná čekáte celý život. Nečas totiž konečně může okusit nové prostředí, které mu papírově bude podstatně lépe sedět než to, co se hrálo v Hurricanes. Půjde hlavně o rychlost, výbušnost a individualitu.

Nečas je v první řadě výborný bruslař, který má svůj styl založen na rychlosti. Je obratný, mrštný – a když se dobře rozjede, tak skoro nezastavitelný. Právě na rychlosti a ofenzivně laděnému hokeji jsou v Avalanche historicky zvyklí. A pomohlo jim to k tomu, aby předloni po dvaceti jedna letech čekání vyhráli kýžený Stanleyův pohár.

Laviny z Colorada patří i k těm takříkajíc výbušnějším celkům v NHL, kdy z mála dokážou vyčarovat maximum – a nesmírnou roli v tom hrají individuální výkony jejich hvězd, jmenovitě špičkového Nathana MacKinnona a právě Rantanena, za kterého byl Nečas vyměněn. I český hokejista má ohromný potenciál být onou hvězdou.

Myslí si to i zmíněný Peca, který očekává, že bude hrát v elitní formaci po boku MacKinnona, což může být pro Nečase zcela zásadní milník v jeho kariéře. Teprve v Coloradu se ukáže, z jakého těsta je doopravdy uplácán. A poprvé to diváci sledují dnes, kdy nastupuje do svého prvního zápasu za Avalanche proti Bostonu Bruins s Davidem Pastrňákem v hlavní roli.

Takže ano, byznys nejslavnější hokejové soutěže dokáže být nekompromisní, ale i přes úvodní šrámy na psychice hráčů to vše může být nakonec k dobru samotných hokejistů. Na Nečase teď čeká nová kapitola, která by měla ukázat jeho hlavní kvality. A také velmi pravděpodobně podpoří jeho herní růst a sebevědomí na ledě. A to coby fanoušci českého hokeje přece chceme.