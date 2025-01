Ciao, Ferrari! Elegána Lewise Hamiltona přivítali v nové stáji, mají mu platit miliardy ročně

Uložit 0

Lewis Hamilton není jen pilotem formule 1, je to i celosvětová sportovní ikona s obrovským vlivem, která se navíc umí dobře obléct. A proto když na sebe vzal tmavý oblek, přes který přehodil stylový kabát, ukázalo se, že mu italská elegance nebude cizí. Obzvlášť v momentě, kdy má vedle sebe supersport F40 a za sebou továrnu, kde vznikla italská chlouba na čtyřech kolech. Taková kompozice jedné z dosud nejvirálnějších fotek letošního roku stačila k tomu, aby světu oficiálně ukázal, že se stává součástí závodní rodiny Ferrari.

V únoru to bude rok, co britský závodník oznámil, že po dvanácti letech opustí Mercedes a vyrazí na Apeninský poloostrov, aby oblékl červenou a na okruzích reprezentoval barvy Ferrari. Tehdy šlo o velkou sportovní zprávu, která plnila titulní strany i proto, že mu Ferrari slíbilo pohádkový, na poměry F1 nevídaný roční plat.

Celý svět poté očekával, kdy Lewis Hamilton poprvé navštíví Maranello, malé město v severní části Itálie, kde má Ferrari svůj domov. A ten moment právě nastal. V ústředí stáje, která je s počtem 248 výher nejúspěšnějším týmem F1 v historii, se Hamilton setkal s předsedou Johnem Elkannem, výkonným ředitelem Benedettem Vignou a šéfem stáje Fredem Vasseurem – a poté měl mít prohlídku po fabrice.

„Jsou dny, které si člověk pamatuje navždy. A dnešní den, můj první jakožto jezdce Ferrari, je jedním z nich,“ napsal Hamilton na Instagram. Za necelých čtyřiadvacet hodin od zveřejnění získala fotografie, kde Hamilton stojí před tamní fabrikou s vozem Ferrari F40 po svém boku, téměř pět milionů srdíček a desítky tisíc komentářů. Lidé v nich vesměs oslavují vstup do nové éry jeho závodní kariéry, v rámci níž od svého profesionálního debutu v roce 2007 posbíral množství úspěchů.

Spolu s Michaelem Schumacherem je jediný, kdo se kdy stal sedminásobným šampionem formule 1. Šestkrát právě v Mercedesu, svůj první triumf v roce 2008 ukořistil v McLarenu, kde začínal. Prvenství drží mimo jiné v počtu vyhraných Velkých cen (105) a pódiových umístění (202). A na sociálních sítích patří jednoznačně k nejsledovanějším jezdcům F1.

Ostatně se nabízí srovnání třeba s argentinským fotbalistou Lionelem Messim, který je držitelem nejlajkovanější fotky na Instagramu v historii. A také Cristiano Ronaldo má několik zářezů ve dvacítce nejúspěšnějších instagramových příspěvků. Na jejich skóre zřejmě Hamilton s novou fotkou nedosáhne, i tak jde ale o statement, který je ve sportovním odvětví významný.

„Měl jsem štěstí, že jsem ve své kariéře dosáhl věcí, o kterých jsem si nikdy nemyslel, že jsou možné, ale část mého já vždycky snila o závodění v červené barvě. Nemůžu být šťastnější. Dnes začínáme novou éru v historii tohoto ikonického týmu a já se nemohu dočkat, jaký příběh společně napíšeme,“ pokračoval dál Hamilton v oficiálním prohlášení.

Angažmá ve Ferrari bude pro čerstvě čtyřicetiletého závodníka současně i velmi lukrativní. Jak píše expert a komentátor formule 1 Vincenzo Landino, ročně by měla stáj Hamiltonovi vyplácet až sto milionů dolarů, v přepočtu necelých 2,5 miliardy korun, čímž by se zařadil minimálně do TOP 3 nejlépe placených sportovců na světě. Nehledě na to, že mu miliony dolarů plynou i z různých spoluprací, které má například s Tommym Hilfigerem nebo Pumou.

Během středy by měl britský pilot poprvé usednout do monopostu od Ferrari a projet si soukromý okruh Fiorano, aby se postupně připravoval na novou sezónu. Ta startuje 16. března v Austrálii.