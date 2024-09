Meta ukázala nové brýle pro rozšířenou realitu. Cílem je nahradit telefony, zatím si je ale nekoupíte

Uložit 0

Meta, firma Marka Zuckerberga, kam spadá Facebook nebo Instagram, investovala miliardy dolarů do virtuální a rozšířené reality, ale zatím v této sféře neukázala moc přesvědčivé výsledky. Metaverzum, virtuální svět, kam se mají lidé vydávat za zábavou, vzděláním i prací, se setkalo spíš s výsměchem. Technologický gigant teď ale ukázal pokročilé brýle pro rozšířenou realitu, které mají ukázat, kam celý segment podle Zuckerbergovy vize směřuje.

Jmenují se Orion a nebude je možné koupit, firma prý totiž nenašla způsob, jak by dávaly smysl jako byť i striktně luxusní produkt. Jsou totiž technologicky velmi složité, výroba je příliš nákladná a nejsou nutně spolehlivé. Meta jich proto vyrobila asi tisícovku a chce je používat pro testování a vývoj. A veřejnosti je teď ukazuje jako plně funkční prototyp zařízení, které by v budoucnu mohlo nahradit chytré telefony. Tak si to alespoň Zuckerberg už řadu let představuje.

Oproti například Google Glass, které na sebe nevyhnutelně strhávaly nechtěnou pozornost, vypadají Orion jako relativně klasické brýle, jen s velmi tlustými obroučkami a nožkami. Hlavní jsou ale samozřejmě samotná skla, vyrobená z karbidu křemíku díky jeho odolnosti, nízké váze a odrazivosti světla, která zlepšuje optickou kvalitu projekcí. Brýle pro virtuální prvky nabízejí 70stupňové zorné pole, což je více než většina jiných podobných zařízení.

Foto: Meta Brýle Orion a pásek na ruku pro ovládání

Na rozdíl od větších headsetů, využívajících kamery a obrazovky, Orion kombinuje průhledná „skla“ a malé projektory, které na nich vyobrazují prvky rozšířené reality. Podle osobní zkušenosti redaktora serveru The Verge, který měl možnost si brýle pod dohledem techniků a samotného Zuckerberga vyzkoušet, je obraz na poměrně dobré úrovni a není problém ani prohlížet web, ačkoliv se kvalita pochopitelně nemůže rovnat s headsety.

Účelem brýlí Orion ale není prohlížení multimédií. Je tím jednak možnost rozšířené interakce se skutečným světem, jednak různé formy komunikace s ostatními lidmi, ať už jim voláme, nebo stojí přímo před námi. Šéf Mety virtuálním prvkům, které překrývají objekty ve skutečnosti, říká „hologramy“. Mohou nám například poskytovat informace o věcech, na které se právě díváme, nabízet instrukce nebo mohou být prvky videohry jako Pong. Právě to bylo součástí dema pro novináře, kteří si zahráli se Zuckerbergem po rychlém spárování dvojice brýlí pomocí QR kódu.

Zajímavá byla také zkušenost s hovorem, respektive videohovorem. Zatímco nositel brýlí v malém okně plovoucím v prostoru viděl video volaného, na druhé straně byla vidět pouze šedá obrazovka. V budoucnu ale Meta plánuje vytvořit digitální avatar umístěný do skutečného světa.

Rozeznávání objektů před námi a poskytování informací pak má na starosti umělá inteligence ve formě pokročilé hlasové asistentky, nabízející i vizuální aspekt. Součástí dema bylo třeba rozeznání ingrediencí rozložených na stole, načež brýle ve vznášejícím se okně nabídly recept, co z nich udělat. V hlasové formě lze asistenci Meta AI v chytrých brýlích využívat už déle, prostřednictvím slunečních brýlí Ray-Ban Meta z loňského roku.

„Myslel jsem, že ta hologramová část bude už možná před umělou inteligencí,“ řekl Zuckerberg redaktorovi The Verge. „Je to ale zajímavá hříčka osudu, že aspekt umělé inteligence je možný předtím, než se hologramy skutečně podaří vyrábět masově za přijatelnou cenu,“ dodal.

Orion se ovládá pomocí sledování očí, hlasem a gesty rukou, které vedle sedmi kamer pomáhá zachycovat speciální pásek na ruce. Pomocí elektromyografie čte signály spojené s gesty rukou. Kurzor se ovládá pohybem očí, kliknutí se provádí spojením prstů, šoupáním palce po sevřené pěsti se zase posouvá nahoru a dolů.

Aby samotné brýle nemusely provádět tolik náročných výpočetních operací a mohly být menší a lehčí, součástí celého zařízení je ještě krabička připomínající powerbanku, s níž si brýle neustále bezdrátově vyměňují informace.

V některých aspektech jsou podobné jako Apple Vision Pro, ať už jde o zaměření na rozšířenou realitu nebo ovládání. Jde ale o dvě zařízení s výrazně odlišnými cíli, ne jen o různý přístup. Zatímco Vision Pro mají být dalším vývojovým stupněm osobních počítačů, Orion chce následovat smartphony. I když v současné formě má blíže spíš k alternativě chytrých hodinek, a to včetně ovládacího pásku, kam by šlo snadno zabudovat senzory pro měření tělesných funkcí.

Podle původních plánů už měly být brýle Orion na trhu, v současnosti ale vyrobit jeden pár vyjde asi na 10 tisíc dolarů (225 tisíc korun). Zájemci o chytré brýle nositelné ven si tak zatím budou muset vystačit s Ray-Ban Meta. Spekuluje se však, že Zuckerbergova firma na příští rok chystá něco mezi nimi a právě modelem Orion, tedy chytré brýle s menším „displejem“ a nižší výpočetní silou.