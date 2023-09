Živé vysílání ze slunečních brýlí? Mark Zuckerberg ukázal novou generaci chytrých Ray-Ban Meta

K čemu jsou brýle s virtuální nebo rozšířenou realitou? Podobná zařízení na trhu existují už mnoho let, je to ale stále otázka, kterou si firmy i uživatelé stále pokládají. Meta, mateřská firma Facebooku, teď přišla s opět trochu jinou odpovědí, když představila novou generaci svých chytrých brýlí Ray-Ban Meta. Jejich uživatelé budou moci bez dodatečného zařízení živě vysílat video nebo následovat instrukce umělé inteligence.

Firma zařízení představila na letošní edici každoroční konference Meta Connect, která proběhla ve středu a čtvrtek. První generace chytrých brýlí, pojmenovaná Ray-Ban Stories, v roce 2021 představila poměrně klasicky vypadající sluneční brýle, které v rozích svých obrouček skrývají kamery a v nožkách pak reproduktory, čip, baterii a další hardware. Primární funkcí bylo snadné pořizování fotografií a krátkých videí přímo z pohledu nositele, umožnily ale také poslech hudby nebo přijímání hovorů.

Nová generace – přejmenovaná na Ray-Ban Meta – si všechny funkce ponechává, od natáčení videí do 60 vteřin (přičemž diody na brýlích okolí upozorní, že je nahráváno) po vyřizování hovorů. Firma ale slibuje výrazné zlepšení ve všech směrech a pár zajímavých nových možností.

Základem jsou samotné fyzické vlastnosti. Jelikož jde o spolupráci se slavným výrobcem brýlí, ikonické tvary Ray-Ban Wayfarer zůstávají samozřejmě beze změn, chytré zařízení je ovšem teď tenčí a lehčí, takže jednak vzhledově se blíží obyčejným brýlím, jednak je pohodlnější na nošení. Navíc přibyla odolnost proti vodě odpovídající standardu IPX4.

Kamera má nově rozlišení 12 Mpx a umožňuje nahrávat video v rozlišení 1080p. Ve spojení s výkonnějším čipem pro zpracování obrazových informací to má znamenat o poznání lepší výsledky, byť kvalitu dnešních vrcholových telefonů samozřejmě očekávat nelze. Zabudované reproduktory slibují kvalitnější basovou složku, vyšší maximální hlasitost a lepší izolaci okolního hluku. Systém pěti mikrofonů má zase nabídnout lepší audio u nahrávek a hovorů.

Zlepšila se také výdrž baterie. Samotné brýle mají stačit asi na 4,5 hodiny kontinuálního používání, dodávané nabíjecí pouzdro pak dodá dalších osm nabití – celkově se tak uživatel má bez připojení k síti obejít až 36 hodin. To bude potřebné, pokud se Ray-Ban Meta rozhodne použít na živé vysílání videa na Facebooku nebo Instagramu. Přímo v brýlích přitom dostane náhled komentářů nebo si je může nechat nahlas přečíst.

Nejvíce pozornosti se na prezentaci dostalo asi integraci Meta AI, pokročilé hlasové asistentky firmy. Mark Zuckerberg popisoval různé situace, kde může být užitečná. Brýle například poznají, na co se jejich nositel dívá, a odpoví mu na otázku, co to je. Stejně tak mu nabídnou překlady nápisů ve skutečném světě nebo jednoduché návody, jak něco udělat. Ray-Ban Meta začínají na ceně 299 dolarů (necelých 6 900 korun) a k zákazníkům dorazí ve druhé polovině října. Do Česka je však zatím objednat nelze.

Vedle chytrých brýlí Meta připomněla také nový model headsetu pro virtuální a rozšířenou realitu Meta Quest 3, který jsme přiblížili už dříve a který se má začít prodávat v říjnu. S ním spojený Meta Quest software umožní hrát hry v rozšířené realitě na virtuální obrazovce umístěné kamkoliv do prostoru a s téměř libovolnou velikostí. Také Eust 3 dostane asistenta Meta AI.

Umělá inteligence v chatbotech se má podívat také přímo do Messengeru a dalších služeb pro komunikaci od Mety. AI Studio umožní firmám vyvíjet vlastní chatboty, aby zákazníkům nabídli relevantní informace a pomoc.