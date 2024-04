Mexiko i Keňa přímým letem. Fischer a Exim Tours rozšiřují nabídku do exotiky a přidávají byznys třídu

Uložit 0

Nasazení velkého letadla a přímý let na delší vzdálenosti se loni cestovním kancelářím vyplatily. Stroje nasmlouvané společnostmi Fischer nebo Exim Tours na cesty do Vietnamu či Dominikánské republiky byly z 95 procent obsazené. I proto letos rozšíří nabídku charterových letů o Mexiko, Keňu nebo Bahrajn. Kromě toho chtějí po celý rok nabízet byznys třídu do nejoblíbenějších destinací.

Loni na podzim začaly cestovní kanceláře spadající pod skupinu Der Touristik spolupracovat se španělskými aerolinkami World2Fly, které jim poskytly Airbus A350. Společnosti pak nabídly přímé lety z Prahy do Vietnamu, Dominikánské republiky a na Kubu. „Ukázalo se, že přímý let výrazně zvyšuje atraktivitu exotických destinací,“ říká výkonný ředitel Der Touristic pro východní Evropu Jiří Jelínek.

Nabídky na zájezd do tří nových destinací využilo na přelomu loňského a letošního roku více než dvacet tisíc lidí. Celkově odletělo do exotických destinací přes padesát tisíc klientů cestovek Fischer, Exim Tours či Nev-Dama, což je dvojnásobek oproti předchozí sezóně. I proto do nabídky na zimní sezónu 2024/2025 přibudou další.

Přímý let by od podzimu měl spojit Česko s Mexikem, konkrétně letoviskem Puerto Vallarta na tichomořském pobřeží. „Na rozdíl od výrazně turistického Cancúnu si Puerto Vallarta zachovává tradiční atmosféru s trhy, restauracemi, bary a starou architekturou,“ líčí Der Touristik s tím, že kolem jsou mexické vesnice, které ukrývají poklady starých indiánských kultur.

Druhou novou destinací v nabídce Fischera či Exim Tours bude Keňa, kam společnosti lákají především na safari. A přibudou také lety do Bahrajnu. Ostrovní stát v Perském zálivu nabízí kombinaci tradiční orientální kultury a moderního světa. Létat se bude ale také do nové oblasti na Kubu, konkrétně do východní oblasti zvané Holguín, poblíž se nachází i nejstarší kubánské město Baracoa.

Zatímco Airbus A350 bude létat do Mexika a Vietnamu s 432 sedadly pouze v ekonomické třídě, do Dominikánské republiky a na Kubu poletí Airbus A330, který nabídne i třicet míst v byznysu. Do Bahrajnu a na Keňu budou cestovky létat se Smartwings, a to Boeingem 737 Max, kde bude k dispozici v prémiové třídě šestnáct sedadel. V zimní sezóně se pak ve stejné konfiguraci bude létat také do Ománu, do města Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech, na Kapverdy a do egyptské Hurghady a Marsa Alam.

„Chceme náš produkt posunout na další úroveň, proto budeme využívat i letadel s byznysovou konfigurací. Poptávka po komfortu byznysové třídy tu jednoznačně je,“ uvádí Jelínek. Do nejoblíbenějších destinací tak Fischer či Exim Tours nabídnou byznysovou třídu po celý rok, platit to bude i pro cesty do Středomoří. „O byznys třídu po celý rok jsme hodně usilovali. Český klient se neustále vyvíjí a spolu s tím se zvyšuje i standard, který od své dovolené požaduje,“ dodává Jelínek.

A jak taková byznys třída bude vypadat? Boeing od Smartwings nabízí široká polohovatelná sedadla a výsuvné opěrky na nohy, rozšířený catering a také vlastní prostor pro palubové zavazadlo. Prémiovější místa od World2Fly na cestách do Dominikány a do nových destinací na Kubě mají k dispozici široká polohovatelná křesla s možností sklopit je do lůžka, rozšířený catering či jedno odbavené zavazadlo navíc.