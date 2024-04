Regionální letiště posilují. Z Ostravy se poprvé v historii poletí na ostrovy Phuket a Mauricius

Uložit 0

Seznam exotických destinací, do kterých lze vyrazit z českých regionálních letišť, se rozrůstá. Z Ostravy se totiž poprvé v historii v nadcházející zimní sezoně vypraví dálková letadla hned na dva tropické ostrovy – thajský Phuket a Mauricius. Do stejných destinací se budou moci vydat i obyvatelé Brna. Ti si Thajsko z Tuřan bez přestupu mohli užít už v uplynulé sezoně, co se ale Mauricia týče, jde také o úplnou novinku. V případě obou letišť se bude jednat o charterové lety, které se do exotiky vydají ve spolupráci cestovní kanceláře Čedok a italského dopravce Neos.

„Příští zimní sezonu otevřeme nejen další kapitolu Čedoku, ale i ostravského a brněnského letiště. Pokračujeme tak v naší vizi, kdy chceme být klientům blíž a umožnit jim cestovat pohodlně a objevovat svět,“ říká generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Thajsko se podle něj v Čedoku dlouhodobě řadí k nejoblíbenějším exotickým destinacím, i proto se vedení cestovní kanceláře rozhodlo, že nabídne v zimě přímé lety na Phuket jak z brněnského, tak nově z ostravského letiště. Mauricius je pak úplnou novinkou v případě obou letišť a cesta na něj bude s krátkým mezipřistáním. Oba charterové lety zajistí Boeing 787-9 Dreamliner pod taktovkou italského dopravce Neos.

Foto: Neos Lety zajistí dopravce Neos

Stanislav Zeman již na sklonku loňského roku uvedl, že pro regionální letiště v Ostravě v roce 2024 chystá historicky vůbec největší expanzi. V létě Čedok své klienty vypraví z moravskoslezské metropole do sedmnácti destinací, přičemž více než třetinu z nich tvoří nové trasy do Albánie, italské Kalábrie, na řecký ostrov Thassos, do Chanie na Krétě či na tuniskou pevninu. Novou destinací pro léto je také egyptská Marsa Matrouh.

„Obrovský rozvoj, který v letošním roce cestovní kancelář Čedok v Ostravě plánuje, svědčí o tom, že o létání z našeho letiště je stále větší zájem. Sedm novinek přes letní sezónu a dvě exotické destinace v zimním období jistě potěší nejen obyvatele Moravskoslezského kraje, ale také okolních regionů. V letošním roce očekáváme rekordní počet odbavených cestujících,“ dodává k tomu Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava.

Phuket se minulou sezónu těšil mezi Čechy velké oblibě. Po zahájení spolupráce s Čedokem dopravce Neos během několika měsíců do Thajska přepravil z České republiky přes šest tisíc cestujících. Ti se mohou za exotikou vydávat ve třech třídách a v té základní si mohou odbavit kufr s hmotností do 23 kilogramů. Příplatek za vyšší třídy za zpáteční let začne na 19 990 korunách za osobu u business light a u economy plus začne od 4 990 korun za osobu.

Odlety na Mauricius jsou naplánované na středu, směrem na Phuket bude letadlo vzlétat ve čtvrtek. Předprodej zájezdů na zimní sezónu 2024/2025 spustí cestovní kancelář během dubna.