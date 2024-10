Michal Strnad chce posílit v munici. CSG kupuje německou chemičku, která vyrábí nitrocelulózu

Uložit 0

Do rychle se rozvíjejícího průmyslového a zbrojařského království Michala Strnada přibývá nový podnik. Skupina CSG (Czechoslovak Group) oznámila, že prostřednictvím své slovenské dceřiné společnosti MSM Group uzavřela kupní smlouvu s americkou veřejně obchodovanou společností IFF za účelem akvizice podniku na výrobu nitrocelulózy, přidruženého závodu a průmyslového parku Walsrode v německém Dolním Sasku. Tam se dosud vyráběl vysoce hořlavý chemický derivát celulózy výhradně pro průmyslové účely, ale nově má přibýt také výroba energetické nitrocelulózy využitelné v munici. Cena akvizice nebyla zveřejněna, k vypořádání transakce by mělo dojít v první polovině příštího roku.

Nitrocelulóza se používá jako základní složka například v lacích nebo barvách a právě na to se dosud soustředili v Dolním Sasku. Průmyslový park o rozloze necelé dva kilometry čtvereční poblíž Hamburku, Hannoveru a Brém má v chemickém průmyslu dlouholetou tradici a CSG přebírá spolu s výrobou nitrocelulózy i celý areál včetně více než 350 zaměstnanců. Česká skupina, kterou vede a vlastní dvaatřicetiletý Michal Strnad, tu chce do budoucna vyrábět také energetickou nitrocelulózu sloužící jako vstupní komodita pro výrobu munice.

To si má nicméně podle vyjádření CSG vyžádat další investice v řádu několika miliard korun a také konzultace s příslušnými regulačními orgány. Nitrocelulóza je totiž chemická látka vyrobená nitrací celulózy (bavlny nebo dřevěné buničiny) pomocí směsi kyseliny dusičné a sírové a je výbušná a vysoce hořlavá. Proto její výroba, skladování a manipulace podléhá přísným bezpečnostním předpisům.

Foto: CSG Společnost Fiocchi Munizioni ze skupiny CSG vyrábí malorážovou munici pro různé účely

„Chemická výroba v průmyslovém parku Walsrode historicky zahrnovala také výrobu pro vojenské potřeby. I v současné situaci, kdy chemický průmysl v Evropě čelí vysokým cenám energií a náročné regulaci, může výroba nitrocelulózy pro muniční průmysl a další důležitá odvětví, jako jsou tiskařské barvy a nátěry, zajistit firmám působícím v tomto oboru dlouhodobou perspektivu,“ říká Jan Marinov, generální ředitel obranné divize CSG.

Strnadova skupina je dnes široce rozkročená. Patří do ní například automobilka Tatra Trucks, světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. Klíčové výrobní podniky má vedle Česka na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii nebo Spojených státech a teď zapíchne pomyslnou vlajku také do Německa. Šéf obranné divize CSG, která zahrnuje mimo jiné vývoj, výrobu a prodej vojenských a speciálních kolových i pásových vozidel, terénních nákladních automobilů nebo zbraní, uvádí, že energetická nitrocelulóza je strategicky důležitá pro bezpečnost zemí NATO a EU a jejich spojenců.

„Evropa nesmí upadnout do závislosti na dovozu této strategické komodity, protože je nezbytné mít jistotu dodávek i v případě krize,“ říká Jan Marinov, podle kterého je bezpečnostní hrozbou pro země NATO a jejich spojence nedostatečná evropská kapacita pro výrobu munice, zejména velkorážné. „Proto již několik let usilovně pracujeme a investujeme stovky milionů eur do vytvoření vertikálně integrované výroby velkorážové munice v rámci skupiny CSG, a to od vstupních komodit a polotovarů až po finální produkt. Tato akvizice nás k tomuto cíli výrazně přiblížila,“ doplňuje šéf CSG Defence.

Ve společnostech začleněných do skupiny CSG a v dalších propojených firmách dnes pracuje přes deset tisíc zaměstnanců. Hlavními obory skupiny jsou obranný a bezpečnostní průmysl, automotive, letectví a železniční průmysl a mezi produkty, které vyrábí, jsou kupříkladu těžká terénní vozidla, radary, systémy řízení letového provozu, munice všech ráží i luxusní náramkové hodinky. V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby CSG 1,73 miliardy eur, což je v přepočtu zhruba 42 miliard korun. Provozní zisk EBITDA (před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) činil 439 milionů eur, tedy zhruba 11 miliard korun. Zakladatelem CSG je Jaroslav Strnad, který firmu před šesti lety předal do rukou syna Michala.