S covidem neskončili. Česká firma svými testy a léčivy dělá díru do světa, má zisk přes půl miliardy

Tržby v rekordních hodnotách 926,8 milionu korun. Zisk 580,3 milionu korun. A téměř sto zaměstnanců, vysoce kvalifikovaných odborníků v oblastech biologie, farmakologie i chemie a mnoha dalších. Čísla, která teď prezentovala Diana Biotechnologies, jsou extrémně zajímavá nejen kvůli samotným cifrám, i když i ty jsou na českou specializovanou firmu úctyhodné. Ale proto, že jde o projekt vzniklý na univerzitní půdě, takzvaný spin-off. V Česku velmi málo vídaná věc. Funguje čtvrtým rokem a v jeho plánu původně bylo mít alespoň nějaké tržby někdy v příštích letech. A vynalézt produkty, které by za normálních okolností přecházely do praxe nejdřív někdy teď.

Místo toho jde o společnost, s jejímiž produkty máme nejspíš zkušenosti všichni. A zároveň firmu, která zaujala i v hodnotách celé střední a východní Evropy. Před pár dny opanovala vedlejší žebříček nejrychleji rostoucích firem společnosti Deloitte CE Fast 50, a to s až neskutečně znějícím číslem: během posledních tří let vyrostla o závratných 100 314 procent.

Do hlavního žebříčku se nezařadila jen proto, že tak dlouho jako ostatní firmy v něm ani nefunguje. Zmíněné loňské tržby ve výši skoro jedné miliardy jsou zároveň 335procentním meziročním růstem. Všechno zmíněné se stalo s tím, že se tento takzvaný spin-off, tedy společnost vzniklá na univerzitě, během pandemického období zaměřil primárně na dodávání vysoce přesných PCR testů pro detekci covidu-19. Specifický postup, jak takový test udělat rychle a kvalitně, měla Diana ještě před nástupem pandemie. A pak zdejší odborníci dokázali velmi dobře odhadnout, co se bude dít dál.

S křišťálovou koulí

Do budoucna hledět umí. A přizpůsobit tomu i oblasti, na které se zaměří. V Dianě vždycky hodlali zeširoka pomoci ve vývoji léčiv, ale když přišla příležitost, jak dosavadní znalosti využít pro diagnostiku covidu-19, využili ji maximálně.

Svou laboratoř firma začala budovat v létě 2021. Tak, aby byla přichystaná na výraznou podzimní vlnu covidového onemocnění, o které mluvila skoro jen ona – ale která následně skutečně přišla. Společnost laboratoř vystavěla během tří měsíců a vložila do ní miliony korun. Zároveň se tu událo několik dalších malých revolucí.

Jednou z těch výraznějších byla skutečnost, že Diana přinesla do českého testování nemocí roboty. Zatímco v jiných laboratořích brali roztoky s vzorky pracovníci do ruky jeden po druhém, přikapávali do nich testovací nebo jiné látky a zase je opatrně pokládali k urychlení či vyhodnocení, na stolech v Dianě tutéž práci dělalo robotické rameno. Přikapávat dokázalo ne do jednoho, ale do sady vzorků. O 96 nebo i 384 jamkách. Tolikanásobně tak dokázalo práci urychlit.

Foto: Diana Biotechnologies Robot sám pracuje se vzorky k PCR testování v laboratořích Diana Biotechnologies

Tehdy to znamenalo razantní navýšení kapacity PCR testování v Česku. A přestože to nebyla ta hlavní magie, která se v laboratořích firmy odehrávala, dokázala tuzemskému systému výrazně ulevit. Firma v letech 2020 a 2021 dodala laboratořím přes šest milionů PCR testů. Ampulky vybavila kódem, takže do procesu zapojila i IT. To byla dosud nevídaná věc.

„V průběhu roku 2020 jsme vyvinuli a uvedli na trh systémy pro automatizované PCR testování na covid-19 jak ze stěrů, tak i ze slin, které umožnilo laboratořím již v roce 2020 testovat přes tisíc vzorků denně, později dokonce přes deset tisíc vzorků denně. Testy byly cenově výhodné a navíc umožnily detekci všech významných variant viru,“ říká finanční a provozní ředitel Martin Dienstbier.

Odrazilo se to i na zdejších finančních výsledcích. V roce 2021 firma utržila rekordních 926,8 milionů korun. To se na obchodních výsledcích poprvé podílely i nově založené dceřiné firmy Diana Lab a Diana Engineering.

Už ty ukazují, že zakladatelé společnosti vůbec nehleděli krátkozrace na covid jako možnost, která je vynese na vrchol – a po které by se po skončení pandemie zase svezli zpátky do původních hodnot. Byl to jen odrazový můstek. Který paradoxně některé aktivity trochu utlumil.

Půl miliardy do vývoje

Velká část zdejšího dění se skrývá už v názvu společnosti. DIANA je ve skutečnosti zkratka pro technologii, kterou vynalezl CEO společnosti Václav Navrátil. Skládá se ze slov DNA-linked Inhibitor Antibody Assay, postup, který umí nechat výrazně narůst množství důkazů o zdravotním problému organismu v daném vzorku. Stopy takových problémů jsou běžně obsažené třeba v krvi nebo slinách, ale hlavně na začátku nemocí je jich tak málo, že jsou neviditelné jak pro lidi, tak pro přístroje.

Jiří Schimer, vedoucí lékařské chemie, při objevování léčiv v Diana Biotechnologies

Tento postup měla firma hotový a odzkoušený ještě před veškerými pandemickými opatřeními. Vyvíjela jej s tím, že takzvané biomarkery – ony stopy po nemoci – dokážou odhalit třeba rakovinu nebo různá neurodegenerativní onemocnění, mezi nimi jmenujme třeba nejznámější Alzheimerovu chorobu, výrazně dřív, než jak tomu bylo dosud.

Ale kouzlo je ještě mnohem větší. Stejnou metodu jde použít i na hledání nových léčiv. Metoda Diana ukáže daleko citlivěji jakékoliv změny a chemické reakce látek v organismu.

Firma dala kromě Navrátila dohromady tým špičkových vědců s expertízou v molekulární biologii, biochemii, organické a medicinální chemii, farmakologii a laboratorní automatizaci. Její vedení chce i nadále pokračovat v odvážných investicích do špičkového výzkumu, soustředit se na zahraniční expanzi, rozšířit portfolio a postupně vybudovat farmaceutickou a diagnostickou společnost s globálním dosahem. Do vývoje a rozvoje vloží v následujících letech přibližně půl miliardy korun.

„Našimi třemi hlavními pilíři jsou vývoj vysoce citlivé molekulární diagnostiky, vývoj protilátek pro diagnostiku i pro terapii a vývoj originálních nízkomolekulárních léčiv. Námi vyvinuté revoluční PCR testy na covid-19 znamenaly obrovské rozšíření divize pro molekulární diagnostiku, která nyní tvoří hlavní část tržeb a kterou chceme i nadále rozvíjet a stát se tak důležitým globálním hráčem na poli PCR diagnostiky. Plánujeme další investice do výzkumu a vývoje našich unikátních PCR technologií, rozšiřování portfolia produktů i vývoj vlastních přístrojů pro diagnostiku,“ říká Navrátil.

Za zmíněné PCR si přitom nedosazujme jen diagnostiku covidu, metoda se hodí obecně na virová onemocnění a v zahraničí ji díky tomu oceňují. Cílem je ostatně zmíněná vize nadnárodní společnosti s vlastní originální diagnostikou i léčivy.

„Společnost se prozatím zaměřuje především na oblasti infekčních onemocnění a onkologie. Avšak vývoj léčiv trvá řadu let a může spolykat i mnoho miliard korun. Jedná se tedy o odvážnou dlouhodobou vizi, která potřebuje financování. To jsme alespoň pro počáteční fáze nyní schopni zajistit,“ chváli si Navrátil.