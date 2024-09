Ministerstvo vnitra draží zabavené supersporty. V nabídce je ferrari za pět milionů i nabušená fabie

Uložit 0

Ministerstvo vnitra draží několik exemplářů sportovních vozidel, ve kterých se dříve vozili pachatelé trestných činů. Jsou mezi nimi i takové lahůdky jako Ferrari 488 Spider, Maserati Levante GranLusso či Fabia R5, speciál určený pro rallye. Vydražená částka bude použita na odškodnění obětí z konkrétních kauz, se kterými jsou vozy spojeny.

Do pondělí 23. září bude možné se zapojit do dražby celkem deseti luxusních a výkonných vozidel, která byla zajištěna při odhalování trestné činnosti, nejčastěji hospodářské kriminality. Do elektronické aukce, jež probíhá na specializovaném portálu Caraukce.cz, se může zapojit každý, kdo by chtěl svou automobilovou sbírku rozšířit o modely značek Ferrari, Maserati, Mercedes, Audi, Porsche, BMW a Škoda Auto.

K mání je například Škoda Fabia R5, jedna z nejdražších hraček, kterou kdy v Mladé Boleslavi nabízeli. V roce 2019 její cena startovala na částce 4,9 milionu korun, za což majitel dostal rallye speciál, který bodoval v řadě světových soutěží. Vůz má výkon 280 koní, ovšem na silnici s ním, kvůli chybějící homologaci, není možné vyjet. Vyvolávací cena vozu v aukci byla 1,862 milionu korun, v době vydání článku se už ale vyšplhala na 4 miliony korun.

Foto: Ferrari Ferrari 488 Spider

Nejdražší položkou z nabízené desítky je Ferrari 488 Spider s vyvolávací cenou přes 4,189 milionu korun. Ta ovšem díky příhozům šplhá k pětimilionové hranici. Rudá střela od Ferrari nabízí výkon 493 kW, její maximální rychlost činí 325 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h dosáhne za 3 sekundy.

Nejštědřejší porci výkonu z prodávaných vozidel pak nabízí Ferrari GTC4Lusso. Jeho V12 je naladěná na 507 kW, maximální rychlost činí 335 km/h a akceleraci z 0 na 100 km/h zvládne za 3,4 sekundy. Vyvolávací cena u tohoto kousku byla 3,642 milionu korun, v době vydání tohoto textu to bylo už 4,5 milionu korun.

„Ministerstvo vnitra pořádá aukce zabaveného majetku pravidelně. Tato, letos již sedmá, je zajímavá tím, že jsme do ní zařadili luxusní a výkonné vozy. Díky její atraktivitě věříme ve výnos kolem 25 milionů korun,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že základní vyvolávací cena se pohybuje kolem 19,5 milionu korun.

Rakušan zároveň potvrdil, že získané peníze poslouží k odškodnění obětí z konkrétních kauz, se kterými jsou vozy spojeny. Pokud se vozy nepodaří vydražit nyní, budou nabídnuty v některé z příštích aukcí. Ta nejbližší by se měla odehrát 25. října. U všech momentálně nabízených aut lze ovšem očekávat, že se prostřednictvím aukce prodají.

Kromě výše zmíněných modelů je v nabídce také Maserati Levante GranLusso, Mercedes GLS 400d 4Matic, Mercedes-Benz S63 A 4Matic, Mercedes-Benz SL63 AMG, Porsche Cayenne E-Hybrid, BMW 430i Coupé a Audi Q8 Quattro Mild Hybrid 50.

Pro vstup do aukce není nutné skládat žádnou kauci, stačí se jen přihlásit skrze údaje z občanského průkazu. Samotnou dražbu zabezpečuje Centrum zajištěných aktiv, které se zabývá správou a prodejem majetku zajištěného Policií ČR v trestním řízení a také majetkem zabaveným Generálním ředitelstvím cel. Kromě automobilů nabízí v dražbách například i elektroniku, stavební stroje či oblečení.

V minulosti se stalo, že si takto zadržené vozy policie nechala a využívala je pro vlastní účely. Příkladem je Ferrari 458 Italia, které v policejních barvách slouží k chytání pirátů silnic, ovšem doposud bylo nejčastěji využíváno k prezentačním účelům. Ministerstvo však podle informací obecně prospěšné společnosti Kverulant.org, která se zabývá řešením problémů ve veřejném zájmu, rozhodlo, že již nebude další supersporty do své flotily zařazovat. Důvodem mají být vysoké náklady spojené s jejich provozem.