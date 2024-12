Místo burgerů zdravá strava a džusy. Gruzínský fast food SKA v Praze otevřel už dvě pobočky, míří na deset

Uložit 0

Kdo by nemiloval fast food. Jenže takové rychlé občerstvení jde často ruku v ruce i s výčitkami. Se svým řešením přichází do Prahy gruzínská síť SKA, která tady v listopadu otevřela už druhou pobočku. Koncept je zaměřen na fast food, ale zároveň vyváženou a čerstvou stravu – menu sestavovali přímo výživoví poradci. První podnik se od září nachází v Quadriu, druhý přibyl v Kaprově ulici nedaleko Staroměstského náměstí. „Pokud půjde vše podle plánu, rádi bychom do roku 2026 v Praze provozovali deset poboček,“ říká George Talakhadze, generální ředitel a zakladatel SKA Group.

Právě Talakhadze a jeho sestra stojí za vznikem konceptu, který rozjeli v roce 2019 v gruzínském Tbilisi. Původně hledali způsob, jak zaplnit mezeru na trhu. Talakhadze totiž jakožto časově vytížený bankéř ve městě postrádal možnost rychlého a zároveň zdravého stravování, které by doplňovalo jeho aktivní životní styl. A tak vznikla síť SKA.

Řetězec nabízí čerstvé ovocné šťávy, sendviče, wrapy, energetické shoty, proteinové shaky i vlastní směs kávy. Cenově se pohybuje v podobné cenové hladině jako většina ostatních fast foodů – za wrap Češi zaplatí 169 korun, za 300 mililitrů smoothie 195 korun.

Přestože k otevření vůbec první pobočky SKA došlo jen půl roku před pandemií koronaviru, podnik celospolečenskou situací nijak zvlášť netrpěl – na gruzínské platformě rozvážkové služby Wolt se stal třetím nejoblíbenějším prodejcem, hned za giganty jako McDonald’s a KFC. Díky tomu se řetězec mohl rozrůst a dnes provozuje celkem dvacet poboček po celé Gruzii.

Foto: SKA George Talakhadze, generální ředitel a zakladatel SKA Group

Země má ale své jasné hranice a Talakhadze už neměl kam expandovat. Svou pozornost proto stočil na západ. „Expanze do Prahy je pro nás opravdu důležitým krokem. Je to ideální město díky své strategické poloze v srdci Evropy, dynamickému trhu a také velkému množství podobně smýšlejících lidí, kterým záleží na tom, co jedí,“ vysvětluje Talakhadze.

Rozšiřování do Česka přitom začalo opatrně. „Byl to poměrně náročný a dlouhodobý proces, otevření první pobočky nám trvalo přesně rok. Hlavním důvodem byla známá evropská byrokracie,“ řekl Talakhadze v září pro gruzínský web Business Media Georgia (BMG). Tou dobou už v tichosti otevřel první pobočku v Quadriu na Národní třídě. Chtěl nové zákazníky přilákat organicky a zajistit si tak stabilní zájem – ten se podle všeho dostavil a gruzínská síť zamířila před několika týdny i do Kaprovy ulice.

Káva, kterou ve SKA nabízejí, je přitom jedinou položkou dováženou z Gruzie, a to kvůli zachování její typické chuti. Ostatní suroviny se snaží nakupovat od českých dodavatelů a zajistit tak čerstvost potravin. Kromě toho chce řetězec netradičního rychlého občerstvení navázat spolupráci s organizacemi, které se zabývají zpracováním nesnězených potravin, aby bylo jeho podnikání udržitelnější.

Kam povedou další kroky SKA, ale zatím není jasné – zda do dalších koutů Prahy, nebo i celé republiky. „Nejdříve chceme postupovat opatrně a sledovat, jak se našim prvním pobočkám povede. Podle toho se rozhodneme, jestli a jak budeme pokračovat v expanzi dál,“ uzavírá Talakhadze. Jisté ale je, že Českem expanze nekončí. Zaměřit se chce i na další země střední a východní Evropy. „V příštích pěti letech plánujeme vstoupit do pěti měst Evropské unie,“ řekl Talakhadze webu BMG.