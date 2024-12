Možná stopka pro TikTok v USA se blíží, aplikace se tak obrátí na Nejvyšší soud. Pomoci by mohl i Trump

TikTok by mohl být ve Spojených státech zakázán už 19. ledna, zákon by ale mohl regulovat Trump

Federální soud ve Spojených státech zamítl v pátek odvolání TikToku proti zákonu, který by mohl už v lednu vyústit v zákaz aplikace v zemi. Původem čínská sociální síť se chce proto v rámci dalších kroků obrátit na Nejvyšší soud a apelovat na svobodu projevu občanů, která je zakotvena v prvním dodatku americké ústavy. Pokud ale ten stížnost TikToku opět zamítne, bude síť už 19. ledna v USA zakázána. Jak by jí mohl pomoci nastupující prezident Trump? A jak bude zákaz vůbec vymáhán? Shrnujeme možnou budoucnost TikToku ve Spojených státech.

Zákon, který v současnosti ohrožuje existenci čínské sociální sítě na americkém území, byl schválen letos v květnu. Jeho cílem je omezit vliv čínských technologických firem na americké uživatele, a vyžaduje proto, aby čínská mateřská společnost ByteDance TikTok do 19. ledna 2025 prodala. Pokud tak neučiní, bude v zemi čelit plošnému zákazu. ByteDance má totiž podle podporovatelů zákona významné vazby na čínskou vládu, která tak může na síti šířit propagandu a americká data zneužívat.

TikTok, který má v USA přes 170 milionů uživatelů, vliv čínské vlády odmítá a zákon označuje za neústavní. Už když se odvolával k federálnímu soudu, argumentoval tím, že zákon porušuje první dodatek ústavy. Ta Američanům zaručuje právo na svobodu projevu. Podle soudců, kteří odvolání nakonec zamítli, je ale zákon v souladu s právem.

„Toto rozhodnutí potvrzuje, že cílem zákona přijatého Kongresem – a práce ministerstva spravedlnosti na jeho obranu – nikdy nebylo omezit svobodu projevu, ale spíše přerušit vazby, které TikTok pojí s režimem v Pekingu. Tento zákon chrání Američany před riziky pro národní bezpečnost, která představuje současné vlastnictví TikToku, a to způsobem, který je v souladu s ústavou,“ uvedla náměstkyně generálního prokurátora Lisa Monaco v prohlášení.

TikTok proto avizoval, že se v rámci dalších kroků obrátí na Nejvyšší soud. Právě ten by podle mluvčího společnosti Michaela Hughese měl právo na svobodu projevu chránit. „Nejvyšší soud se v minulosti osvědčil při ochraně práva Američanů na svobodu projevu a my očekáváme, že tak učiní i v této důležité ústavní otázce,“ řekl Hughes. Pokud by se Nejvyšší soud tak rozhodl případ projednávat, mohl by až do svého finálního rozhodnutí účinnost zákona pozastavit a konečné datum posunout.

Situaci TikToku v USA by mohl ovlivnit i znovuzvolený prezident Donald Trump. Ten se koneckonců o zákaz sítě zasazoval už v roce 2020 během svého předchozího mandátu, v předvolebních slibech teď ale otočil. Potenciální zákaz by podle něj příliš posílil konkurenční společnost Meta, pod kterou spadá Facebook, Instagram i Snapchat.

Ačkoliv tak má být Trump uveden do prezidentského úřadu v den po případném zákazu TikToku, mohl by jeho pozici na americkém trhu ovlivňovat skrze různá výkonná nařízení. Že by ale přesvědčil Kongres ke zrušení zákona je nepravděpodobné – i přesto, že v něm mají republikáni většinu, protičínská nálada je v obou komorách všudypřítomná.

Ostrý postoj vůči Číně je koneckonců typický i pro samotného Trumpa. Je proto možné, že spíše než legislativní cestu zvolí staronový republikánský prezident podporu potenciálního amerického kupce, který by společnost převedl do svého vlastnictví. Prozatím se spekuluje o skupinách firem vedených buď bývalým ministrem financí Stevenem Mnuchinem, nebo podnikatelem Frankem McCourtem.

V takovém případě je ale klíčová ochota čínské společnosti ByteDance svou síť vůbec prodat. Ačkoliv se zdá, že jí příliš mnoho jiných možností nezbývá, prodej zatím podle všeho na stole není. TikTok totiž uvedl, že by případnou transakci zablokovala samotná čínská vláda – údajným minimálním vazbám navzdory. Ta v roce 2020 zakázala export klíčových technologií, jako je právě algoritmus TikToku.

Co se tedy stane, pokud TikToku do 19. ledna nepomůže Nejvyšší soud, Donald Trump ani potenciální kupec? Sociální síť bude nejdříve odstraněna z obchodů s aplikacemi, které provozují například společnosti Apple a Google. Pokud by totiž TikTok i nadále poskytovaly nebo nabízely jeho aktualizace, mohla by jim federální vláda Spojených států uložit sankce. Američané tak budou moci mít aplikaci i nadále ve svých mobilních zařízeních, její funkčnost ale bude postupem času degradovat.

Případný zákaz ovlivní především tisíce tvůrců obsahu, kteří si na síti za poslední roky vybudovali fungující byznys a komunitu podporovatelů. Budou tak muset pro komunikaci se svými fanoušky a sledujícími využívat jiné platformy, jako jsou třeba Instagram Reels nebo YouTube Shorts.

Krok by mohl také dále vyostřit vztahy mezi USA a Čínou, která už na jaře avizovala údajná odvetná opatření. Jak by mohla vypadat, ale zatím není jasné. Spojené státy přitom nejsou první zemí, která zákaz TikToku zvažuje – už v roce 2020 k němu přistoupila například Indie. Na mnoha místech včetně České republiky je pak síť zakázána na vládních zařízení.