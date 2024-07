Na gymnáziu začala se špičkovou vědou, dostala se na top univerzitu. Na studium jí ale chybí miliony

Uložit 0

V nejnovějším žebříčku nejlepších vysokých škol světa se na devátém místě umístila britská University College London. A právě na ni během jara přijali devatenáctiletou maturantku opavského gymnázia Terezu Przeczkovou, která se nyní ve veřejné sbírce snaží sehnat dost peněz, aby do Británie mohla v září vyrazit. Její dosavadní přístup ke studiu, ale vlastně i k životu je inspirativním příběhem mladé studentky, která až nečekaně odhodlaně kráčí za svým cílem – být mezinárodně úspěšnou vědkyní.

Když si člověk prochází, co všechno ve svých devatenácti letech už Tereza Przeczková stihla, snadno by jej mohla stihnout trudomyslnost (a někoho možná naštvání, že to je určitě takový ten typ nesmírně ambiciózního člověka, který druhé chtě nechtě uvádí do rozpaků). Považte…

Už v 17 letech nastoupila na stáž do oddělení membránového transportu na Fyziologickém ústavu Akademie věd, kde se věnovala výzkumu, který by mohl pomoct s vývojem léků na diabetes či hypertenzi. Opakovaně se účastnila studentských vědomostních olympiád a při studiu na gymnáziu zvládla absolvovat i předmět o buněčné biologii na olomoucké univerzitě. Je držitelkou několika Mezinárodních cen vévody z Edinburghu a probojovala se do celostátního finále soutěže Středoškolák roku 2023 i 2024.

Hraje závodně volejbal, věnuje se crossfitu a je mistryní Evropy i světa v mažoretkovém sportu. Také o sobě říká, že zdolala všechny turistům přístupné tisícovky v Moravskoslezských Beskydech, odkud pochází. A relativně nově se dala na… vzpírání. Ano, čtete správně. Na londýnské univerzitě mají elitní vzpěračský tým, takže by se znalost práce s činkami mohla hodit.

V Londýně by se měla věnovat oboru, který je v době mohutného pokroku na poli genových terapií nesmírně perspektivní: biomedicína. „Na UCL bych se chtěla konkrétně zaměřit na výzkum rakoviny a její molekulární podstaty, právě tamní vědci jsou jím proslulí,“ píše Przeczková v úvodu své sbírky na platformě Donio. Cílem je získat prostředky aspoň na start studia v Británii, kde po vystoupení země z Evropské unie dramaticky zdražilo školné. V jejím případě jde o celkovou částku zhruba 1,5 milionu korun za jeden rok.

Žádosti o stipendia jí nevyšly a ani půjčky nejsou možné, ale jak řekla pro CzechCrunch: „Nevzdávám se a hodlám bojovat dál.“ Jejím akademickým snem je dostat se do týmu profesora Roba de Bruina, který zjistil, že rakovinné buňky si vyvinuly jedinečné mechanismy, jak se rychle dělit, a tak vyvíjí terapii, která by to uměla zastavit. „Věřím, že práce s týmy laureátů Nobelových cen mě posune na světovou úroveň,“ má jasno rodačka ze Štěpánkovic, která má v tuto chvíli vybráno něco přes 200 tisíc korun.

Její odhodlání a to, že se snaží vybrat od veřejnosti prostředky na studium, které si rodina zatím nemůže dovolit, připomíná příběh o něco starší Báry Cihlové. Ta si podobnou cestou vybojovala místo na Oxfordu – v roce 2021 její „kampaň“ oslovila Tomáše Čupra, který jí školné a náklady na život pro první rok na slovutné univerzitě zafinancoval. Dodnes jsou v kontaktu.

A kdyby to náhodou Tereze Przeczkové nevyšlo? Plán je prý jasný: „Nepodaří-li se vybrat dostatek financí tak, abych v září 2024 na UCL mohla nastoupit, budu žádat o takzvané deferred entry a ke studiu bych nastoupila za rok v září 2025. Dobu mezi tím bych využila pro získávání potřebných financí.“