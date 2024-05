Nové LEGO pro milovníky vesmíru. Postavíte raketu NASA, která lidstvo vrátí na Měsíc, i obraz Mléčné dráhy

Uložit 0

Že si můžete postavit LEGO z předaleké galaxie Star Wars, to je nejen mezi fanoušky stavebnic známá věc. Ale s oblíbenými kostkami se vydáte i do mnohem známějších končin vesmíru. A to hned nadvakrát. Právě vydané novinky dánské společnosti na to jdou každá trochu jinak – jedna je velkým modelem rakety z programu Artemis, druhá barvami hýřící obraz Mléčné dráhy.

Podle odhadů astronomů má naše galaxie až 400 miliard hvězd. LEGO tohle stěží představitelné množství vměstnalo do 3 091 kostiček. Stavebnice Mléčné dráhy je první ze dvou nově představených sběratelských sad LEGO s vesmírným motivem a spíš než milovníky techniky a kosmického průzkumu přiláká umělecky založené stavitele.

Obraz galaxie totiž vytvoříte pomocí plejády barevných kostek od žlutých přes růžové a modré až po fialové. Výsledné dílo navíc není pouhou barevnou plackou, naopak každý dílek je roztodivný a rozmanitý a neobvyklému pojetí vesmírné spirály dává trojrozměrnost. A bystré oko mezi barevnou nádherou spatří i miniaturní model vesmírné sondy Gaia vypuštěné v roce 2013 Evropskou kosmickou agenturou.

Součástí stavebnice je také štítek s nápisem „You are here“, který vám při každém pohledu připomene maličký koutek Mléčné dráhy, který je pro všech osm miliard lidí jediným domovem. Snahy vydat se za hranice kolébky lidstva pak představuje druhá novinka – startovací rampa s raketou Space Launch System a vesmírnou lodí Orion.

Ty jsou součástí skutečné mise Artemis, jež píše novou kapitolu dobývání vesmíru. Projekt americké NASA má za cíl v roce 2026 vrátit lidstvo na povrch Měsíce. A to s vidinou vybudování základny pro následné přistání na Marsu. Mimochodem, loď Orion z části stavěla i Evropská vesmírná agentura a do programu Artemis se zapojilo i Česko.

Stavebnice NASA Artemis Space Launch System je složená z 3 601 kostek, po jejichž sestavení měří od základny odpalovací plošiny až k vrcholku startovací věže sedmdesát centimetrů. Na e-shopu LEGO raketová novinka vyjde na 6 499 korun, zájemci o zkrášlení domácnosti kostičkovým obrazem Mléčné dráhy zaplatí 4 899 korun.

Startovací rampa je další z úctyhodně velkých kousků, které LEGO v poslední době představilo. Jen před pár dny odhalilo 84 centimetrů vysokou stavebnici Sauronovy věže z Pána prstenů, superhrdinské sídlo marvelovských Avengers je dokonce ještě o pár centimetrů vyšší. Ačkoliv se vlastně chce říct, že Artemis sahá úplně nejvýš – až do vesmíru.