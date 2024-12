Na Netflixu vyšla druhá řada Hry na oliheň. Je to napínavá a chytrá podívaná s nejasným sdělením

Hwang se k velkým tématům opět dostává chytře prostřednictvím jednoduchých konceptů, přes poněkud zjednodušené vidění dobra a zla příliš nepoučuje a znovu nemá problém vytvořit funkční návykový příběh. Přestože druhé řadě chybí silný efekt překvapení, tvůrcům se daří vynalézavě variovat viděné, vnášet do něj nové významy a podrývat divácká očekávání. Nové hry jsou stejně napínavé a jejich výsledky podobně zdrcující, obecně ale mají méně významnou roli. Více prostoru dostává jejich pozadí na jedné a snahy je zastavit na druhé straně.

V tomto ohledu seriál do určité míry polemizuje s první řadou, kde krvavé hry představovaly hlavní složku zábavy. Hra na oliheň své diváky, aniž by to hlouběji reflektovala, stavěla do pozice boháčů za kamerami, kteří se bavili nad utrpením „spodiny“. Pokračování paradox příběhu kritického k systému, jehož je sám součástí, obsahuje také. Naplňování divácké slasti nicméně nedostává tolik prostoru, naopak se poměrně mnoho času tráví u řešení toho, jak ho zastavit.

Naneštěstí to zároveň znamená, že uprostřed Ki-hunových plánů a akce se poněkud ztrácejí postavy. Jejich osobní příběhy většinou zaznívají jen v krátkých scénách seznamování nebo jako vysvětlení jejich volby v soutěži zůstat (či naopak odejít). Takové momenty sice do vypjatých scén hlasování vnášejí střípky lidskosti a komplikují diváckou perspektivu (proč by proboha někdo chtěl zůstat, i když si může odnést stovky tisíc), ve výsledku ale celek působí, jako by seriál spěchal ke svému dějovému vyvrcholení a jeho důležitý humanitární aspekt ustupuje do pozadí.

Jistě, tato stránka dostala prostor v první řadě, Hwang ale na jednu stranu představí nové postavy se specifickými problémy, na druhou z nich udělá spíš pouhé avatary, náčrtky živoucích lidí, k nimž si vytvoříme jen povrchní emoční vztah, aniž bychom je poznali blíže.

Nejvýraznější je to u postavy trans ženy jménem Hyun-ju. Tvůrci se do role rozhodli obsadit cisgender muže Park Sung-hoona, protože v Jižní Koreji jsou témata sexuálních a genderových menšin mnohem více potlačena než na Západě, takže ani není příliš velký výběr trans herectva. „Naneštěstí se mnoho skupin marginalizuje a společnost je opomíjí, což je smutné,“ řekl režisér Hwang Dong-hyuk pro The Associated Press. Vůbec ale nevyužije příležitosti zkušenost trans lidí v současné korejské společnosti přiblížit globálnímu publiku.

V tomto kontextu je snadné si vzpomenout na korejského vítěze Oscara Parazit, který v sobě kombinuje napínavý thriller, černou komedii a sociální drama o ostrých sociálních rozdílech. Jeho příběh je vystavěný tak, že skoky mezi žánry neustále udržuje pozornost, ale zároveň u diváků postupně buduje empatii k hrdinům. Když se pak v závěru objeví hrubé násilí, je šokující a nedává prostor typické divácké slasti z podobných scén. Hra na oliheň naproti tomu s očekáváním násilí explicitně pracuje a mrtvá těla na sebe vrší se vzrušující okázalostí. Musí pobavit.

Můžeme se ptát, jestli to je akceptovatelná cena za to, že stovky milionů diváků po celém světě uvidí srozumitelně podanou alegorii nebezpečí velkých sociálních rozdílů, disproporčního rozdělení moci nebo falešného dojmu demokracie. Ostatně také George Lucas Star Wars natočil ve snaze řešit politické otázky tak, aby byly stravitelné pro masové publikum.

I z jeho ambiciózního projektu se ale poměrně rychle vytratil význam a zůstala prázdná ikonografie s banálním bojem dobra a zla. Snad nás Hra na oliheň nepobaví příliš, takže se nakonec postavíme po boku Ki-huna se záměrem pomoci ostatním, než abychom zůstali stát a zírat s otupělým pohledem v dojmu, že stačí konzumace toho „správného“ obsahu.