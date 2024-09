Na olympiádě předvedla ztřeštěný breakdance. Nyní je z Raygun oficiálně světová jednička

Uložit 0

Stačilo jediné taneční vystoupení a Rachael Gunn znal celý svět. Tahle breakdancerka a vysokoškolská učitelka v jednom totiž předvedla na olympiádě taneční kreace obsahující třeba pozici klokana. Porotu s nimi sice vůbec neoslovila, její vystoupení ale doslova přes noc zaplavilo sociální sítě. Už její kvalifikace na olympiádu byla po předvedeném výkonu pro mnohé záhadou. Teď tanečnice s přezdívkou Raygun překvapila podruhé: byla vyhlášena novou světovou jedničkou v breakdance v žebříčku Světové federace tanečního sportu (WDSF).

Běžný divák vnímá olympijské hry jako ukázku světové třídy, která ve své disciplíně předvede to nejlepší. Při sledování breakdance, který byl na letošní hry zařazen jako nová sportovní disciplína, však mohl nabýt dojmu, že jedna z tanečnic na pódium zabloudila omylem.

Sedmatřicetiletá Rachael Gunn, vystupující pod přezdívkou Raygun (v překladu laserová pistol), před olympijskou porotou vystřihla sestavu, která připomínala podle některých spíš záchvat než taneční choreografii. Dělala kobry a klokany, smýkala sebou po zemi a při vystupování soupeřek zívala. Její neotřelé vystoupení u porotců neobstálo a Raygun si neodnesla ani jeden bod. Zabodovala však u diváků po celém světě, kteří se okamžitě začali ptát, kdo je vlastně tahle tanečnice.

Raygun, celým jménem Rachael Louise Gunn, má ve skutečnosti titul Ph.D. a přednáší na Fakultě umění na australské Macquarie University. Odmala se věnovala tanci, nejdříve stepu a společenským tancům, ovšem později potkala svého nynějšího manžela, který ji přivedl k breakdance. Pouliční taneční styl spadající do hiphopové subkultury jí učaroval natolik, že se mu dokonce věnovala i během svého studia v nejrůznějších absolventských pracích.

Dělat breakdance začala poměrně pozdě, až ve dvaceti letech, ovšem pod vedením svého manžela se postupně vypracovala v australskou špičku, kdy v roce 2023 obsadila první místo v žebříčku nejlepších žen tančících breakdance v Austrálii. Na samotnou olympiádu se pak kvalifikovala zcela podle pravidel, například i díky výhře na mistrovství Oceánie v breakdance a na dalších soutěžích. Jaké jsou její taneční dovednosti, předvedla například zde.

Nicméně jak sama po svém olympijském výkonu předvedeném v zelené teplákovce a kšiltovce řekla, byla si dobře vědoma toho, že na své mladší soupeřky nemá a nikdy je neporazí. Proto se rozhodla předvést něco jiného, být umělecká a kreativní. Rozhodně se tak z její strany nejednalo o recesi a soutěž brala velmi vážně.

Většina internetu se nad jejím výkonem bavila, ovšem část veřejnosti byla pobouřena. Raygun začaly chodit výhrůžné zprávy, vznikla dokonce petice s padesáti tisíci podpisy požadující její veřejnou omluvu a objevily se názory, že ji do výběru australské reprezentace protlačil manžel na úkor jiných talentů australské breakdance scény.

Vystoupení Raygun rozdělilo i samotnou komunitu pouličních tanečníků. Zatímco jedna strana viděla ve vystoupení pouze snahu celý sport zesměšnit, druhá vyzdvihla fakt, že se jí podařilo zviditelnit breakdance daleko víc, než kdyby předvedla ty nejsložitější regulérní figury.

Od konce olympijských her uplynul již více než měsíc, na kauzu trochu jiné breakdancerky se však nezapomnělo. Opět ji oživila Světová federace tanečního sportu, která umístila Raygun na první příčku žebříčku nejlepších tanečnic breakdance na světě. To okamžitě vyvolalo otázky, jak je to po tom, co předvedla v Paříži, vůbec možné. A objevily se i pochybnosti o samotné organizaci a jejím významu v rámci sportu.

WDSF proto přišla s oficiálním vyjádřením, ve kterém vysvětlila, že se do pořadí započítávají nejlepší čtyři výsledky každého z tanečníků za poslední rok, nicméně olympijská kvalifikace ani samotný olympijský turnaj započítávány nejsou kvůli omezenému počtu sportovců. Vzhledem k tomu, že pro řadu tanečníků byly olympijské hry letošním vrcholem a soustředili se převážně na ně, části z nich většina výsledků propadla a započetly se jim jen některé. Raygun se tak rázem ocitla v čele. Lze však předpokládat, že se z vrcholu žebříčku opět rychle dostane na nižší příčky.