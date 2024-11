Na začátku byl úvěr 300 tisíc korun. Dnes agentura Barney stojí za obalem Kávenek i kampaněmi světových firem

Uložit 0

Oba měli své kariéry, Dennis byl profesionální copywriter a stratég na volné noze, Simona se starala o projekty ve státní správě a paralelně i v IT v softwarové firmě. V roce 2018 se rozhodli spojit síly a založit brandingovou agenturu. Využili úvěru pro začínající podnikatele a s 13 tisíci eury, tedy zhruba 330 tisíci korunami, se pustili do budování svého snu.

Nová agentura začala rychle stoupat. „S Dennisem jsme se poprvé potkali v technologickém startupu, který se zabýval odhalováním padělků oblečení a léků. Ukázalo se, že má víc zakázek, než jako freelancer zvládá, a proto vzniklo Barney Studio,“ vzpomíná Simona Babiarová, spoluzakladatelka, která dnes v agentuře zastává funkci COO.

Začátky přitom nebyly úplně jednoduché. „Začínali jsme subdodávkami větším agenturám a známým slovenským marketérům. Postupně ale přišli první klienti jako například Heineken, Novartis a Billa,“ popisuje Dennis Fino, spoluzakladatel a CEO agentury Barney, který předtím sbíral zkušenosti na projektech pro firmy jako Volkswagen, LongevityTech.fund, Staropramen nebo Škoda Auto, ale dělal například i komunikaci pro slovenský Úřad vlády.

Foto: Barney Identita značky pro americkou neziskovou organizaci The Children’s Storefront

O šest let později už Barney stojí pevně na nohách. Za rok 2023 slaví obrat 600 tisíc eur (15 milionů korun), pracuje pro klienty v USA, Švýcarsku a Velké Británii. Brandingové strategie, vizuální identity a marketingové kampaně připravuje pro výrobce potravin nebo prodejce rychloobrátkového zboží, mezi klienty má ale i technologické společnosti a různé neziskové organizace. Tým tvoří dvě desítky specialistů, kterým se agentura snaží dát možnost výběru projektů, aby je práce bavila a posouvala dál.

V přístupu agentury se kombinují slovenské, americké i italské pohledy na svět. „Můj mindset je americký, ale jsem poloviční Ital z Bari v Apulii, takže v sobě mám touhu užívat si života i evropskou vášeň pro posouvání věcí vpřed. V USA je sice velká konkurence, ale také tam najdete obrovské možnosti pro realizaci,“ vysvětluje Fino, proč se mimo jiné rozhodli investovat čas do rozvoje americké báze klientů, mezi které dnes patří například nezisková organizace The Children’s Storefront z New Yorku nebo NCSML z Iowy, tedy jediné české a slovenské muzeum a knihovna v USA.

Ze Slovenska do ČR i USA

Vykročení agentury za oceán bylo krokem do neznáma, za kterým stála náhoda, přátelé a organizace Slovak PRO, ve které Fino řídí marketingovou komunikaci. Neosvědčilo se jim mít v USA regionálního ředitele, proto spoluzakladatel do Spojených států létá na dva až čtyři měsíce v roce osobně. Po začátcích v New Yorku, kde Barney Studio sídlilo v bytě na Wall Street, aktuálně využívá prostorů WeWorku ve Washingtonu D. C., odkud se o klienty starají s pomocí amerického partnera.

„Fascinuje mě aura hlavního amerického města. Je ušlechtilá a velkolepá, je tam cítit moc a něco ve vzduchu mě do města neuvěřitelně táhne. To všechno se snažím přetavovat i do našeho agenturního směřování,“ vysvětluje Fino. Na druhé straně Babiarová žije v Praze, kde se stará o české klienty. „Rozšiřovat se chceme v Česku a kultivovat tu naši pobočku, protože cítíme, že tu pro nás je prostor,“ doplňuje ho druhá spoluzakladatelka.

Pro švýcarskou firmu deMagdo, vyrábějící vinný spritzer, redesignovali portfolio produktů a nastavili značku od vize a mise až po celkovou komunikaci, vizuální podobu a web. Na Slovensku pak stojí za marketingem a strategií značky Bageterie Boulevard, jednotlivých značek sušenek od Sedity a designem obalů, kde aktuálně pracují na produktech pro Maďarsko. V technologickém sektoru potom spolupracují s aplikací Scorentino na organizování sportovních událostí i se seznamkou Btrfly.

Foto: Barney Redesign obalu Kávenek, který agentura Barney připravila pro Seditu

Český a slovenský trh tvoří 70 procent tržeb agentury, zbytek je potom z USA, Velké Británie nebo zmíněného Švýcarska. Kdyby si měli vybrat, pro koho dalšího by chtěli pracovat, byly by to podle slov zakladatelů lokální firmy s lokálním názvem, pro které může být výzvou expanze. „Fakturoid, Pilulka, ProSpánek, UlovDomov,“ vyjmenovávají. Koukají ale i po úspěšných technologických startupech a realitních developerech, protože věří, že těm by dokázali přinést hodnotu.

„Nejsme levní, ale máme skvělé výsledky. Na Slovensko a do Česka přinášíme zkušenosti z globálních firem za ceny, které si mohou dovolit i lokální podnikatelé. Název a identitu nabízíme od 110 tisíc korun, jednoduchý web u nás vyjde okolo 130 tisíc korun. Výsledky pak umíme doručit, i když klient nemá vysloveně obrovský rozpočet,“ shrnuje Fino hlavní poslání své agentury. V rámci posilování vztahů mezi značkou, zákazníky i zaměstnanci se věnují nejen tvorbě značek, vizuálních identit nebo zastřešení kampaní od A do Z, ale stále častěji také interní komunikaci, například v rámci HR marketingu.

Foto: Barney Nový design lahví nápoje deMagdo pro švýcarský trh

Na otázku, v čem je Barney Studio jiné než větší agentury, Fino a Babiarová shodně odpovídají, že je to v tom, že na projektech pro klienty pracují zkušení senioři, kteří nechodí jen na úvodní prezentace. A ve druhé řadě zmiňují byznysové myšlení: „Často při tvorbě brandové a marketingové strategie zabrousíme do fyzické distribuce produktů a obchodních plánů. Je to sice mimo naši hlavní marketingovou působnost, ale máme s tím dost zkušeností, takže klientům radíme i s otázkami, jako kam expandovat, jestli investovat do online, nebo offline kanálů i jaké produkty do portfolia doplnit,“ popisuje Dennis a ukazuje design lahve, kterou navrhli pro deMagdo.

Pro Babiarovou přechod z veřejné sféry do soukromého sektoru před šesti lety znamenal značný kulturní šok. „Ve státní správě navzdory předsudkům a stereotypům pracuje spousta šikovných lidí, a to nejen těch mladých. Jako největší problém ale vnímám management příležitostí – chybí tam ochota převzít zodpovědnost, protože někde na pozadí vládne nejistota a strach. To potom brzdí fungování celé organizace. Agentura je úplný opak, svět hravý, ale promyšlený, kreativní. Svobodný, ale respektující. I když noční můry mě umí postrašit v obou světech,“ popisuje Babiarová nepřehlédnutelný kontrast.

Pro jejího kolegu, zkušeného freelancera, byla největší výzvou změna v náplni práce. „Už nedělám jen kreativu a kreativní strategie, teď jsem mnohem víc business developer. Naštěstí mě navazování nových partnerství s klienty neskutečně baví,“ sdílí svůj pohled na věc Fino. Jako každý zakladatel toho má ale za úkol víc, stará se i o employer branding studia a spokojenost lidí v týmu. „Někdy mám chuť se na to celé vykašlat, ale vždy jako zázrakem přijde něco, co mi vrátí chuť do práce. Je to až magické, ale je to tak,“ uzavírá s úsměvem.