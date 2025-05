Česká hra získala Oscara a prodala víc kusů než Kingdom Come. Teď slaví jubileum s vylepšenou verzí

Krycí jména od designéra Vládi Chvátila a české společnosti CGE se prodávají lépe než oba díly Kingdom Come dohromady.

Patří mezi absolutně nejúspěšnější české hry. Mezi deskovkami je jedničkou, ale její čísla by mohly závidět i jinak úspěšné videohry. Získala dokonce takzvaného herního Oscara. A teď stolní hra Krycí jména od českého autora Vládi Chvátila slaví 10 let od vydání tím nejlepším možným způsobem – už zakrátko vychází v nové a vylepšené jubilejní verzi.

Snažíte se v nich jedním slovem propojit vícero slov jiných. Když to jsou třeba vrtulník, pták a vlaštovka, tak napovíte třeba slovem létat. Ale co když musíte spojit bagr, ptakopysk a láska? Právě takhle se Krycí jména hrají – a tenhle zdánlivě jednoduchý recept stačil designérovi Vláďovi Chvátilovi k tomu, aby s Krycími jmény získal to nejprestižnější ocenění mezi stolními hrami, trofej Spiel des Jahres považovanou za Oscary deskoherní branže. A navíc z toho bylo přes 16 milionů prodaných kusů napříč 45 jazyky. Anebo licencované edice pro Disney či Marvel.

Nyní k těmto úctyhodným číslům – která strčí do kapsy třeba i oba díly Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios dohromady – přibudou další. České herní vydavatelství CGE totiž k oslavě 10. narozenin Krycích jmen chystá zdokonalenou verzi svého hitu. Nová Krycí jména vyjdou už 1. července, ještě letos bude následovat i verze pro dva s podtitulem Duet a vizuálnější Obrázky. Vylepšená verze vyjde v nové grafice a s novou nabídkou slov, která tvůrci vybrali podle dat z mobilní (a taktéž velmi úspěšné) verze.