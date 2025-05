Rozchod z ní udělal podnikatelku. Její milionová značka provokuje české řidiče a baví cyklisty

Uložit 0

Že velká část Čechů miluje cyklistiku, není žádná novinka. Že ale na ní někdo postaví vlastní značku, které dodá takový estetický šmrnc, že na ní po pár letech generuje miliony korun a drží se v zisku, tak obvyklé není. A kdyby se Alice Nosáková kdysi nerozešla s přítelem, možná by se na takovou dráhu ani nevydala. Dnes prakticky sama buduje firmu, kterádo světa silničních i horských kol vnáší sympatickou originalitu a nadsázku.

„Kolo je láska,“ opakuje Alice Nosáková prostou větičku, která jí přirostla natolik k srdci, že jí před lety pojmenovala svou značku. „Vzniklo to tak, že jsem jednoho dne obdarovala svého už bývalého přítele tričkem s tímto sloganem. Jednoduše proto, že jsme oba cyklistiku milovali, a tato hláška mi k tomu perfektně sedla,“ vzpomíná na období okolo roku 2019, kdy se do založení značky pustila.

Tehdy v tom nebyla sama, pracovala na ní právě s expartnerem, po sletu událostí se ale rozhodla, že si nevydělávající a nepříliš známý brand vezme pod svá křídla, přejmenuje ho na Kolo je láska a zkusí to nanovo. A protože se primárně živí tvorbou e-shopů a zná toto prostředí, tušila, co musí udělat, aby se dokázala dostat více mezi lidi. Prim v tom od začátku hrály nápadité návrhy cyklistického oblečení. A nejen jeho.

Rozhodla se, že se pokusí narušit estetické vnímání cyklistiky v Česku a zároveň se nebála být vtipná a provokativní. Ostatně i vy jste už možná někdy zaslechli slovo cyklozmrd, která má definovat cyklisty, jež o tři vteřiny zdrží pospíchající řidiče aut. „Sama vím, že někteří cyklisté se opravdu chovají neukázněně, skoro až nebezpečně. Ale pro mě je toto slovo taková recese. Když už nám tak říkají, tak proč se tím nepochlubit,“ dodává rodačka ze Žatce.

Ví, že ne každý dokáže její humor pochopit, pro ni je to ale motivace být ještě provokativnější. Tak proč si neudělat legraci ze všech cyklistů okolo, když si na tričko napíšete Moje kolo je lepší než tvoje kolo. I tento slogan byl inspirovaný momentem ze života, když si koupila kolo značky Merida a polovina jejích známých na Instagramu si z ní pravidelně střílela, protože slavný tchajwansko-německý brand neuznávali.

„Na mé oblečení se dostávají hlášky a symboly, na které jsem v životě narazila. To, co se mi líbí nebo mě pobaví, to tam dám. Stává se mi to hlavně v momentech, kdy jsem venku a nic nedělám. Často si návrhy dělám sama, někdy je posílám grafikovi, aby z mé amatérské skici podobné té v Malování udělal něco smysluplného,“ říká zakladatelka Kolo je láska.

Na svém e-shopu má širokou kolekci různých druhů oblečení. Prodává jak dresy a doplňky určené výhradně pro cyklisty, tak lifestylové mikiny, trička, čepice nebo ponožky pro fanoušky cyklistiky. Nebo pro kohokoliv jiného, komu se mírně odvážné, zábavné designy líbí. A za uplynulé čtyři roky se jí podařilo dostat do fáze, kdy už by se hodil i další člen týmu.

Loni prodala přes deset tisíc produktů při obratu okolo čtyř milionů korun. „S externí markeťačkou máme stanovené měsíční cíle na objednávky, které se zatím pohybují ve stovkách, ale chci, abychom se jednou dostaly na stovky za den. To ale sama nezvládnu, takže uvidíme, jestli výhledově přibude do týmu někdo další,“ zmiňuje dvaatřicetiletá majitelka značky.

Jak totiž sama říká, Kolo je láska bere pořád spíš jako hobby než regulérní byznys, má ovšem v plánu s ní výrazněji pohnout. A to hlavně vykouknutím z českého rybníčku do těch zahraničních. Jednoho dne chce být jak na Slovensku, tak v Polsku, kde také cítí velký potenciál.

„Už jsem to řešila několikrát. I jednoduchá expanze na Slovensko by znamenala se přejmenovat na Bajk je láska a předělat všechny štítky či visačky. V plánu to je, jen bych potřebovala, aby buď měl den víc než čtyřiadvacet hodin, nebo abych si začala lépe organizovat práci,“ říká. Zároveň přemýšlí, že by oblečení dodávala do kamenných prodejen, ostatně se jí lidé na to často ptají.

„I když kolo miluji, není nemožné, že by jednou nevzniklo i něco, co by ocenili třeba běžci. Před časem jsem s kamarádkou založila i značku Fitko je láska, takže to může mít návaznost,“ zamýšlí se. „Co si ale nejvíc přeji, je mít do tří let kavárnu, která bude současně showroomem a místem, kde se lidé budou střetávat. A ano, třeba i nakupovat moje zboží,“ zakončuje Nosáková.