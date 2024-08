Naomi Osaka sice vypadla v úvodu US Open s Karolínou Muchovou, ale zazářila v mašlích od Nike

Foto: US Open / WTA / Naomi Osaka

Naomi Osaka, jedna z největších hvězd současného tenisu, opět dokázala, že je nejen špičkovou sportovkyní, ale i módní ikonou. Na US Open totiž sice nezaujala až tak svým výkonem na kurtu, kde ji ve druhém kole vyřadila Česka Karolína Muchová, ale spíš svým výrazným outfitem. Ten pro ni připravila značka Nike ve spolupráci s americkou návrhářkou Yoon Ahn. Model plný mašliček, volánků a dalších prvků inspirovaných japonskou subkulturou Harajuku přilákal pozornost jak tenisových nadšenců, tak módních kritiků.

Japonská tenistka a grandslamová vítězka na sobě měla během turnaje dvě verze outfitu, přičemž každá z nich byla určena pro jinou část dne. Pro večerní zápasy zvolila černou variantu, zatímco pro denní utkání si vybrala verzi v zelené barvě. Každý z modelů obsahuje výraznou mašli na zádech a další drobné mašličky, které zdobily její boty.

Yoon Ahn, návrhářka stojící za celým projektem, se nechala vést samotnou Osakou v jejích preferencích a oblíbeném stylu zvaným Lolita goth. Jedná se o styl, který je známý pro tradiční kombinaci růžové barvy a krajek. Osaka se tak na kurtu objevila v něčem, co bylo nejen překvapující, ale také osobní a blízké jejím kořenům a vkusu.

Naomi Osaka’s U.S. Open outfit deserves an extra game point! 🎾💚 pic.twitter.com/zlzhNyCPYF — Marie Claire (@marieclaire) August 27, 2024

Osaka uvedla, že se při navrhování speciálního outfitu inspirovala svými návštěvami Japonska, kde mladí lidé dokáží kombinovat různé styly a vytvářet tak něco zcela nového. „Tenisové oblečení nemusí vypadat jen jako tenisové oblečení,“ nechala se tenistka slyšet v rozhovoru pro The New York Times.

Model, který Osaka nově vynesla, je zároveň ovlivněn i trendem „very demure, very mindful“, který se v poslední době objevuje v módním světě a na sociálních sítích. Oproti období fenoménu brat, které se vyznačovalo chaosem a párty vzhledem, klade nový trend důraz na roztomilost a jemnost.

Speciální outfit ale nebyl jen o módě. Naomi Osaka ho podle všeho využila mimo jiné i jako prostředek k sebevyjádření, skrze který může čerpat sílu a sebevědomí. „Pokud jde o úroveň sebevědomí, když si vezmu na sebe to, co považuji za dobré oblečení, rozhodně se cítím pohodlněji. Myslím, že to je kouzelná věc, kterou móda dokáže,“ řekla v rozhovoru.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Women’s Tennis Association (@wta)

Nejedná se přitom o první příležitost, při které Osaka využila potenciál oblečení. Už na Miami Open v roce 2021 vystoupila v outfitech inspirovaných japonskou kulturou, které zahrnovaly květinové vzory i geometrické tvary. V rámci spolupráce s Nike zároveň vytvořila i několik personalizovaných tenisek, které obsahovaly unikátní barevné kombinace, textury i designové prvky.

Osaka je zároveň známá svou otevřeností, kdy ve veřejném prostoru mluví o důležitých tématech, včetně třeba rasové diskriminace. Během US Open 2020 tenistka například využila v tomto ohledu módu a každý den nosila jinou roušku, na které bylo napsáno jméno oběti policejního násilí nebo rasové nespravedlnosti.

Naomi Osaka zároveň v posledních letech veřejně mluví o svém duševním zdraví, zejména o boji s úzkostí a depresemi. Její rozhodnutí odstoupit z několika turnajů, aby se mohla soustředit na svou psychickou pohodu, vyvolalo širokou diskuzi a vedlo k většímu povědomí o významu péče o duševní zdraví ve sportu.