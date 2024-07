Proč všude vidíte zelenou barvu? Zpěvačka Charli XCX vydala desku pro „spratky“ a pobláznila internet

Uložit 0

V posledních pár týdnech zaplavila sociální sítě vlna limetkově zelené barvy. Ať už se jedná o videa na TikToku nebo memes na Twitteru, internet se zelená a neplánuje to v nejbližší době měnit. Důvod je jednoduchý: zpěvačka Charli XCX a její nové album BRAT, které se stalo hitem léta a hudebním počinem roku 2024.

Jednatřicetiletá britská zpěvačka Charli XCX, která je známá svou experimentální elektropopovou tvorbou, vydala své v pořadí šesté studiové album 7. června. Dala mu všeříkající název BRAT, neboli v češtině spratek, a do všech patnácti písní propsala nejen ženskou agresi a drzost, ale i zranitelnost. Ty následně vystavila v popovém zvuku, který do velké míry čerpá z jejího dospívání v raveu.

Jen o tři dny později přišla s dalším počinem, když publikovala deluxe verzi desky, a to se třemi novými písněmi. Přídavek pojmenovala příhodně: Brat and it’s the same but there’s three more songs so it’s not (tedy v češtině Brat a je to stejné, ale jsou tam další tři písničky, takže vlastně není). Nakonec však sociální sítě ovládla nejen hudbou, ale i doslova jejím „obalem“.

Že Charli XCX vytvořila kromě hudebního i společenský počin roku, se ukázalo už pár dní po jeho vydání. Na recenze sbírajícím serveru Metacritic se záhy dostal na první místo mezi alby vydanými za rok 2024. Na sítích pak BRAT rozpoutal trend drzých holek a zpopularizoval zelenou barvu, kterou má na svém obalu.

Není na něm totiž fotka samotné Charli XCX ani nějaká sofistikovaná grafika, jak bývá mnohdy zvykem, ale pouze jednoduchý design sestávající z limetkově zeleného pozadí, přes které je uprostřed v nízkém rozlišení pouze slovo brat. Autorem je studio Special Offer, a i přes minimalismus celého designu (nebo spíš právě proto) se stal obrázek internetovým hitem a zdrojem nejrůznějších memes. Už v den vydání BRAT bylo Londýnské oko zbarveno do velmi specifické zelené a zpěvaččiny fanoušci po celém světě se začali označovat za brats.

Charli XCX v souvislosti s coverem v rozhovoru pro časopis Vogue řekla, že chtěla zvolit sytě zelenou barvu, protože je urážlivá a nemoderní. Jejím cílem bylo údajně rozpoutat debatu o společenském očekávání od popkultury i o tom, proč jsou některé věci považované za přijatelné a jiné ne. „Chci lidi provokovat. Nedělám věci proto, abych byla milá,“ uvedla.

Pouze volbou barvy ale neskončila – v newyorské čtvrti Greenpoint navíc přemalovala jednu ze zdí tamní budovy na zeleno, nazvala ji Brat Wall a průběžně na ni nechávala zhotovit vzkazy, které měly vydání desky propagovat. Když zeď sama odhalovala, stála na střeše auta obklopeného davem fanoušků a zpívala právě vydaný singl 360, což způsobilo zablokování celé silnice.

Od té doby je limetkově zelená úplně všude. Britská Zelená strana například použila obal alba BRAT k výzvě, aby šli lidé volit. Vznikl také takzvaný Brat generator, který vytvoří z libovolného nápisu rádoby obal desky, a podle platformy Lyst vzrostl za poslední dva týdny počet vyhledávání specifického odstínu „BRAT zelené“ napříč internetem o 17 procent.

Took the brat train in Tokyo (Yamanote Line) pic.twitter.com/h11aCa0Ovq — Justin? more like :oncoming_bus:tin (@marxling) July 7, 2024

Trend si nenechaly ujít ani některé firmy. Kurýrní služba Uber Eats například sestavila seznam zelených nutností, které nesmí posluchačům alba BRAT v létě chybět, což udělala také módní značka Kate Spade. Kosmetika ColourPop dala zase dohromady zeleně zbarvené produkty, které by podle ní měla v létě vlastnit každá žena.

A zelená BRAT mánie zdaleka nekončí. Mezi mladými ženami se totiž uchytilo označení brat summer, které má odkazovat na léto prožité právě v duchu textů písní z nového alba, tedy jako brat girls. Co to znamená v praxi? „Je to holka, která je trochu nepořádná, ráda se baví a možná občas říká hlouposti. Je upřímná, neomalená a trochu výbušná. To je Brat,“ popsala trend sama jeho autorka Charli XCX.