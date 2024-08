Něco si přej! Dolů letí bitcoin i všechny světové akcie. Proč? Korekci se trhy prostě nevyhnou

Uložit 0

Jako krvavá lázeň se na finančních trzích označuje situace, kdy dochází k výraznému a rychlému poklesu cen akcií a dalších aktiv. Investoři přicházejí o peníze, ceny jednotlivých titulů se rychle mění a nejednoho pozorovatele či aktivního investora zachvátí panika. Pokud jste se podívali do akciových či kryptoměnových grafů v pondělí ráno, tak jste viděli právě převážně červenou barvu symbolizující propad cen. Co se přesně děje? O tom ve svém komentáři pro CzechCrunch píše Petr Hotovec, hlavní analytik české společnosti SoftVision a fondu p-hat.

Bolest v podbřišku, motání hlavy, nevolnost, pocit na zvracení a stahy žaludku. Ne, to není láska, nesnědli jste špatnou ústřici ani jste nechytili moribundus. To jen prožíváte vaši první větší korekci. Tedy samozřejmě pokud již nepatříte mezi zkušenější investory, ale jelikož díky různým aplikacím a platformám vstupuje na trhy stále více nováčků, je třeba tuto skutečnost – že zkrátka vše nemůže jen růst do nebes – připomínat.

Co se přesně stalo? Bitcoin za posledních čtyřiadvacet hodin odepsal téměř čtrnáct procent a prudce prorazil psychologickou hranici 60 tisíc dolarů za minci. Ethereum pak ztratilo dokonce dvacet procent. Další altcoiny jsou na tom většinou ještě hůř. Kryptoměnové komunitě bylo opět důrazně vysvětleno, že bitcoin opravdu není takzvaným safe haven aktivem, tedy digitálním zlatem, ale spekulativním aktivem, které je ovlivněno chováním investorů na jiných trzích nebo jejich aktuálním útěkem ze spekulativních aktiv.

Důležité ovšem je, že kryptoměnové trhy nejsou zdaleka jediné, které nyní čelí výjimečně silnému prodejnímu tlaku a ovládá je panika. Futures kontrakty na technologický index Nasdaq ztrácely v pondělí ráno šest procent, japonský burzovní index Nikkei dokonce dvanáct procent, zatímco japonský jen prudce posiluje vůči dolaru a celý finanční svět dělá kotrmelce.

Foto: Finviz / CzechCrunch Graf od Finviz ukazuje výkonnost akcií v indexu S&P 500 v době vydání článku

Můžeme spekulovat, zda za tyto prudké pohyby může očekávání brzké recese ve Spojených státech, strach z velké války na Blízkém východě nebo strach ze splasknutí bubliny kolem umělé inteligence, která v posledních měsících hnala vzhůru především akcie největších technologických firem v čele s Nvidií.

Ať už si příčinu spuštění prodejů odůvodníte jakkoli, faktem je, že trh ovládla panika a mnoho investorů či spekulantů se rozhodlo prodat. Když už totiž prodáváte při korekci trhů, jak se označuje pokles cen akcií, indexů a dalších aktiv o významná procenta z jejich nedávných vrcholových hodnot, pak je lepší to udělat co nejdříve.

Jisté je v tuto chvíli jen to, že všichni dlouhodobí investoři budou v pondělí chudší než v pátek a nemají příliš mnoho možností, co s tím udělat. Pokud patříte k těm, kteří do světa kryptoměn nebo technologických akcií naskočili začátkem roku, asi jste si zvykli na to, že trh jde víceméně jen nahoru. Korekce ale k trhu patří. Stejně jako není lásky bez bolesti, tak není ani trhu bez korekce. Co to ta korekce je?

Když jde všechno nahoru jako v prvním kvartále letošního roku, tak v jeden moment zjednodušeně dojde kupujícím síla. Potom stačí, aby lehce převážil prodejní tlak nad nákupním, a pokud v order booku, tedy seznamu aktuálních nákupních a prodejních příkazů pro konkrétní finanční aktivum, není dost hráčů s kapitálem, dojde k propadu, který můžeme pozorovat právě teď. S tím, jak dochází k propadu, investoři panikaří a začínají sami prodávat. Trh namísto chamtivosti ovládne strach.

Korekci je těžké předvídat, po bitvě je každý generál. Nikdo nedokáže s jistotou říci, jestli trh propadne, nebo vyroste. Můžete si na to jen s určitou mírou pravděpodobnosti vsadit. To je ostatně to, čemu se u nás profesionálně věnujeme již několik let. Právě korekce ukážou sílu profesionálního managementu portfolia, ať už na akciích, nebo kryptoměnách.

Zatímco vám se dělá špatně od žaludku, profesionálové už jsou zvyklí a na rozdíl od běžných spekulantů znají význam slova risk management. Neměli by tedy tak jednoduše podlehnout emocím. Nejhorší věc, kterou můžete na trhu udělat, je buď panické, nebo euforické rozhodnutí. I zkušení matadoři však občas přijdou o všechno.

Pokud jste měli plně nakoupeno a drželi hlavně altcoiny nebo technologické akcie na páce, tak nezoufejte. Papírově jste sice ztratili velké množství peněz, ale pamatujte – nerealizovaný zisk není zisk. Kdyby nedošlo ke korekci teď, došlo by k ní za pár měsíců. To prostě k zákonitostem trhu patří. Nic neroste do nebes, respektive nic neroste do nebes bez korekce.

Korekce může pokračovat dál, anebo jsme také možná již dna dosáhli a brzy dojde k otočce. Ve skutečnosti nikdo nic neví. Můžete si jen vsadit. Pokud jste ale rozrušeni z toho, kolik jste již ztratili peněz, pak pro to není vhodná doba. Držel bych se moudra, které padlo na sociální síti X: go out and touch some grass. Když jste nervózní z vývoje trhu a máte strach, respektive vztek z toho, kolik peněz jste ztratili, pak je nejlepší se uklidnit a nedělat unáhlená rozhodnutí.