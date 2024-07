Nejbohatší Češi se předhání v konání dobra. Kellnerovi loni darovali 133 milionů, Křetínský 232 milionů

Uložit 0

Podpora vzdělávání, peníze pro pozůstalé rodiny s nezaopatřenými dětmi či pomoc osaměle žijícím seniorům, a to v celkové výši 365 milionů korun. Taková je souhrnná bilance, pokud sečteme loňskou činnost nadací, za nimiž stojí ti nejbohatší Češi a Češky. Nadace The Kellner Family Foundation rodiny Kellnerových oznámila, že v loňském roce věnovala na podporu tří svých vzdělávacích projektů a na individuální dary 133 milionů korun. Svou výroční zprávu zveřejnila také nadace EP Corporate Group, za níž stojí Daniel Křetínský. Na na své programy v loňském roce přerozdělila více než 232 milionů korun.

Rodina Kellnerových se věnuje filantropii od roku 2002. V rámci své rodinné nadace podporují děti a mladé lidi, kteří se vzdělávají ve veřejném i soukromém školství, přičemž za dvaadvacet let věnovali Kellnerovi prostřednictvím svých nadací Educa a později The Kellner Family Foundation na filantropii celkem 1,98 miliardy korun.

Zakladatelkou nadace a předsedkyní správní rady je Renáta Kellnerová, která je podle žebříčku magazínu Forbes nejbohatší Češkou a společně s rodinou ovládají po skonu Petra Kellnera investiční skupinu PPF.

V roce 2023 podpořila Nadace The Kellner Family Foundation celkem 73 studentek a studentů na osmiletém gymnáziu Open Gate, za jehož vznikem a provozem stojí právě rodina Kellnerových. Podpořeno bylo také dalších 63 Češek a Čechů na zahraničních i českých vysokých školách a 106 českých veřejných základních škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Z celkového objemu 133 milionů korun mířilo 40 milionů pro veřejné základní školy, 38 milionů na stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, 13,5 milionu na granty pro české studenty v rámci projektu Univerzity a 41,5 milionu v rámci dalších darů institucím i jednotlivcům z oblasti vzdělávání, kultury, sportu nebo podpory zdraví. Pro srovnání, v roce 2022 nadace podle dřívějších informací rozdělila 159 milionů korun, v předchozích letech to bylo kolem 90 milionů korun.

„Naším cílem je pomáhat dětem a mladým lidem bez ohledu na jejich výchozí pozici získávat příležitost k osobnímu rozvoji, vzdělání a naplnění jejich snů. Pro mě osobně je důležité, že naše aktivity studentům umožňují poznávat, co je zajímá a baví a čemu se chtějí v životě věnovat. Aby se nebáli změn, ale viděli v nich nové příležitosti. Chtěla bych, abychom našimi projekty zasáhli mladé lidi ze všech regionů Česka a aby se do nich naši absolventi v dospělosti vraceli a uplatňovali tam svoje znalosti a zkušenosti ve prospěch místní komunity,“ říká Tereza Bůžková, výkonná ředitelka Nadace The Kellner Family Foundation.

Do filantropie se prostřednictvím nadace EP Corporate Group v posledních letech opřel také Daniel Křetínský, kterého Forbes ve svém žebříčku označuje jako druhého nejbohatšího Čecha. Nadace spadající pod hlavičku skupiny EPH vznikla v roce 2021 a během let 2022 a 2023 vynaložila na pomoc potřebným již přes 315 milionů korun, čímž podpořila na 170 pozůstalých rodin, přes 150 organizací a více než dvacet veřejných poraden pro pozůstalé. Dlouhodobě se totiž zaměřuje na pomoc pozůstalým rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde zemřel jeden nebo oba rodiče, a na podporu osaměle žijících seniorů.

„Naším cílem je pomáhat pozůstalým rodinám, které se nikoliv vlastní vinou dostaly do složité životní situace, ať už finančními prostředky na zajištění chodu domácnosti či psychologickou podporu ve veřejných poradnách. Kromě toho se snažíme rovněž zajistit důstojné stáří našim seniorům, kteří si díky našim příspěvkům mohou dovolit péči ve svém domácím prostředí, kde se cítí komfortně,“ uvedly ředitelky nadace Jitka Pražáková a Petra Kačírková. Cílem nadace EP Corporate Group je stát se největší firemní nadací v Česku.

V loňském roce nadace EP Corporate Group podpořila v rámci Programu pro pozůstalé rodiny celkem 143 rodin, mezi které rozdělila více než 90 milionů korun. Oproti roku 2022 se jedná o nárůst o více než 70 milionů. Na dostupnost psychosociální péče pro pozůstalé mířilo dalších téměř devět milionů, které umožnily hospicům otevření jednadvaceti veřejných poraden. V rámci Programu pro seniory nadace podpořila celkem čtyřicet neziskových organizací, které pomáhají seniorům v jejich domácím prostředí, a sedmnáct dobrovolnických organizací, které pomáhají seniorům snížit jejich sociální izolaci.