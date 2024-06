Renáta Kellnerová už v PPF úřaduje naplno. Rozhodování z pohledu akcionářů je nyní hlavně na mně, píše

Uložit 0

Po tragickém skonu Petra Kellnera pokračuje v jeho odkazu spolu s rodinou Renáta Kellnerová, která na zakladatele investiční skupiny PPF navazuje i v tom, že veřejně prakticky nevystupuje. Výjimkou jsou výroční zprávy skupiny a platí to také o té za poslední rok, v němž PPF rekordně vydělala 36 miliard korun. Nejbohatší Češka rekapituluje dění v posledních letech, ze kterých její rodina vzešla jako jediný akcionář celé PPF. A také proto podle svých slov zaujala rozhodnější přístup. Spolu s generálním ředitelem skupiny Jiřím Šmejcem chce PPF dál kormidlovat hlavně směrem k západním trhům a hledat nové investiční příležitosti.

„Zatímco roky 2021 a 2022 pro mě znamenaly především období seznamování se s procesy v rámci skupiny a snahu o nalezení nové stability narušené náhlou smrtí manžela, v minulém roce jsem již zaujala ve vztahu k PPF rozhodnější přístup,“ hodnotí ve výroční zprávě Renáta Kellnerová. Z pohledu výsledků může být spokojena. Hodnota aktiv skupiny vzrostla na 43,5 miliardy eur (v aktuálním přepočtu 1,1 bilionu korun) a zisk vyskočil na 1,45 miliardy eur (36 miliard korun). Rok předtím byly tyto ukazatele 40 miliard eur, respektive 164 milionů eur.

Renáta Kellnerová ve výroční zprávě uvádí, že ji z pohledu akcionářů těší, že se PPF daří naplňovat dlouhodobou strategii, kterou v tandemu s Jiřím Šmejcem vytyčili. Ta má spočívat v orientaci na investice na západních trzích a na sektory, v nichž je PPF dlouhodobě nejúspěšnější, zejména finanční služby, telekomunikace, média nebo e-commerce.

Právě v těchto oblastech do portfolia PPF patří společnosti a značky jako Cetin, O2, Yettel, TV Nova, ProSieben, Viaplay, Home Credit, Air Bank, PPF banka, Moneta, InPost, Heureka či Fast. V některých je PPF jediným akcionářem, jiné vlastní spolu s dalšími investičními partnery.

„Mám za to, že trpělivé rozvíjení stávajících aktiv je přístup, který může v dalších letech PPF přinášet stabilní zisky v rychle se měnícím světě. Zároveň bych si velmi přála, aby PPF neztratila svou schopnost vidět investiční příležitosti tam, kde je jiní nevidí. Právě to dovedlo skupinu tam, kde je nyní, a neměli bychom na to zapomínat,“ připomíná Renáta Kellnerová, která od skonu Petra Kellnera společně s potomky a dalšími kolegy pracovala na významných změnách v majetkové struktuře skupiny i způsobu, kdo a jak ji ovládá.

Výsledkem byly mimo jiné loňské odchody blízkých spolupracovníků Petra Kellnera a dlouholetých minoritních akcionářů Ladislava Bartoníčka a Jeana-Pascala Duvieusarta. Loni v září se tak stoprocentním vlastníkem PPF stala rodina Kellnerových. Podíl ve výši 60 procent nabyla Renáta Kellnerová a desetiprocentní podíl získalo každé ze čtyři dětí zesnulého zakladatele.

„I když tedy rozhodování z pohledu akcionářů spočívá nyní zejména na mých bedrech, mohu se naštěstí opřít o svou rodinu a své nejbližší. Naplňuje mě proto radostí, že další generaci Kellnerových není osud PPF lhostejný,“ píše Kellnerová. Druhou zásadní událostí loňského roku podle ní byl vznik rodinného holdingu Amalar, který umožňuje Kellnerovým konsolidovat a spravovat veškerý rodinný majetek a má také poskytovat dostatečné odborné zázemí pro rozhodování o dalším směrování PPF.

Součástí Amalaru je poradní sbor, v jehož čele stojí bývalý premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok, dalšími členy jsou bývalá vedoucí partnerka EY Magdalena Souček, ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc, profesor chirurgie na univerzitě Yale Bohdan Pomahač a také investor a transakční právník Tomáš Otruba. K dispozici jsou i další experti třeba pro investiční příležitosti.

„Jak dobře víte, PPF měla historicky jediného majoritního akcionáře, jehož podíl nikdy neklesl pod 90 procent. Petr znal svou firmu dokonale, řídil ji a rozhodoval o ní jen on sám. Po jeho skonu a skončení dědického řízení se ale situace dramaticky změnila. PPF měla najednou akcionářů hned několik a potřebovali jsme se s tím efektivně vypořádat. To je důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit entitu, která bude PPF nadřazena,“ doplňuje Renáta Kellnerová, podle které má holding Amalar vyjadřovat vůli rodiny aktivně se podílet na řízení PPF, zatímco z pohledu PPF zase představuje záruku stability a jednotu rodiny do budoucna.