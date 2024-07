Nejlepší marvelovka od Endgame. Deadpool je Ježíš, co zachraňuje superhrdinské filmy. A Wolverine je bůh

Uložit 0

Už vás nebaví superhrdinské slátaniny posledních měsíců a let? Tak zajděte na novinku Deadpool & Wolverine. Pachuť průměrnosti filmů od Marvelu vám z úst vymyje sprosťárnami, hektolitry krve nejen padouchů (a dost možná i něčím nechutnějším) a hlavně smíchem z extrémně nekorektního humoru. A fenomenálním návratem Hugha Jackmana.

Marvel se po průšvizích se svými posledními filmy rozhodl letos vsadit jen na jeden jediný snímek. Na nevycválaného Deadpoola v podání Ryana Reynoldse s nemístnými vtípky, který nezavře pusu. A ještě ho nakombinoval s nejlegendárnější postavou z X-Menů, s Wolverinem, kterého opět ztvárnil Hugh Jackman. Jak to dopadlo? Na to odpovídají Lucie Černohlávková a Michal Mančař.

Stojí jediná marvelovka roku za to?

Lucie: Rozhodně. Zápletka je sice úplně obyčejná a ničím nenápaditá – kdy dva (sice anti-), ale pořád hrdinové zachraňují svět a bojují proti novému genericky zlému padouchovi. Ale to, co je na to navěšené, je… PECKA. Bez spoilerů toho nejde říct o moc víc, ale věřte, že to stojí za to a že se dočkáte tolika příjemných zvratů a překvapení, že zachraňují i stopáž, která je opět o něco delší, než by bylo záhodno.

Michal: Nejlepší marvelovka minimálně od dob Avengers: Endgame. Což je zaprvé pochvala, zadruhé obžaloba toho, kam se Marvel Cinematic Universe už pár let propadá. Dostanete přímo do tepny koňskou dávku stále stejného Deadpoola a do druhé žíly naprosto vynikajícího Wolverina.

Totální nerdgasmus

Lucie: Ale totálně totální. Pokud nemáte poctivě nakoukanou produkci Marvelu, a to pěkně od prvních pokusů z druhé půlky 90. let až po nejnovější seriály, a ideálně k tomu ještě načtené komiksy, tak vám spousta fórků uteče a bez Lokiho budete i docela ztracení. Smůla. Pokud jste ale aspoň trochu věrní fanoušci, budete slintat blahem. Doslova.

Michal: Viděli jste seriálového Lokiho? Znáte organizaci TVA? Pamatujete si superhrdinské role Chrise Evanse? Říká vám něco jméno Elektra? Tušíte, kdo je to Gambit? Jste fanoušci Henryho Cavilla? Víte, proč je legrační název obchodu Liefeld’s Just Feet? Už první díly byly hodně „meta“, ale Deadpool & Wolverine je NACPANÝ odkazy na ÚPLNĚ VŠECHNO od Marvelu. Dvě třetiny filmu jsou čirý fanservis. Čím větší je vaše komiksové know-how, tím víc si to užijete.

Humor a hlášky

Michal: Jdete na třetí film s Deadpoolem. Všude bude stříkat krev, každá druhá věta obsahuje fuck, každá třetí nějaký teenage nebo fekální humor. Místy se nezasmějete, protože už vám není třináct. Ale každé zaskřípání se hned schová a ztratí v náporu hlášek/chemie hlavních hrdinů/komiksových narážek…

Lucie: O nic jiného v Deadpoolovi stejně nikdy nejde a většinou to funguje. Jeho humor není úplně moje kafe, ale je to v pohodě, pořád je tu po většinu času Wolverine, který je bez nadsázky hlavní devízou tohohle projektu. Zbytečná je ale meta vrstva, která si dělá srandu z Marvelu coby firmy a filmového studia. Ne že bych ho chtěla hájit, ale přijde mi to už za dva rohy.

Vynikající akce

Michal: Superhrdinská akce je obecně z 90 procent nuda. Jsou to lidé v barevných oblečcích, co po sobě metají barevné paprsky. Ale tady? Když Wolverine vytasí drápy, propadne zvířecí zuřivosti (kterou jsme dosud ve filmech nevídali) a zmasakruje nepřátele? To jsou některé z nejlepších okamžiků už tak povedeného filmu – a jedny z nejlepších akčních scén marvelovského univerza vůbec.

Lucie: Kdybyste měli vidět jen něco, tak úvodní scénu a posledních dvacet minut. A to říkám jako někdo, kdo bojové sekvence nemá rád. Když ale začne hrát Madonna, Hugh Jackman nasadí masku a před vámi se zhmotní zvíře, které znáte z komiksů, je to jízda, v kterou doufáte pokaždé, když jdete na superhrdinský film.

Deadpool, nebo Wolverine?

Lucie: Wolverine! Bez něj by to byl jen třetí Deadpool. Pamatujete si mimochodem, co se dělo ve dvojce?

Michal: Až budu velký, chci být Hugh Jackman. Wolverine si každou scénu ukradne pro sebe. Ať už je to souboj (samozřejmě v ikonickém žlutém obleku!), nebo něco vážnějšího. Deadpool se ve filmu tituluje Ježíšem Marvelu, ale Jackman jako Wolverine je fakt bůh.