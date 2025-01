Nejprodávanější v Česku, v top 10 na světě. Kingdom Come 2 ještě ani nevyšlo, ale už teď jde na dračku

Uložit 0

Český středověk láká domácí i světové publikum. V žebříčku prodejnosti Steamu, tedy nejpopulárnějšího online obchodu s PC hrami, se na nejvyšší příčky probojovává středověké dobrodružství Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios. Přitom tohle dychtivě vyhlížené pokračování vyjde až za několik týdnů.

Od Aše až po Zlín nenajdete očekávanější hru. Druhý díl titulu od Warhorse Studios láká domácí hráče českým dabingem, historickým zasazením do bouřlivého období sporu krále Václava a ryšavého Zikmunda i umístěním pod hrad Trosky a do Kutné Hory. A také sázkou na realistické zpracování středověku. Ale Kingdom Come: Deliverance 2 budí zájem nejen v zemi svého vzniku.

V Česku pokračování příběhu neohroženého mladíka Jindřicha vystoupalo v žebříčku prodejnosti platformy Steam na první místo. Hra, která je v tento okamžik teprve v předprodeji a vyjde až 4. února, za sebou v oblíbenosti zanechává i tradičně populární tituly, které jsou k dispozici zdarma.

Na vrcholu statistik totiž ve většině zemí a po většinu času obvykle najdete střílečku Counter-Strike 2 či online soupeření Dota 2, v poslední době také online akci Marvel Rivals. V případě Česka ale všechny tři bezplatné tituly v těchto dnech registrují menší zájem než Kingdom Come 2 od Warhorse Studios.

Středověkému RPG se nicméně velice zajímavě daří i za hranicemi. V aktuálním globálním žebříčku Steamu se Kingdom Come: Deliverance 2 pohybuje kolem třináctého místa, ale na pěti příčkách před ním najdete právě hry zadarmo a ještě konzoli Steam Deck. Čistě mezi placenými videohrami tak v tento okamžik KCD2 patří pozice v top 10. Na hranici této desítky se mimochodem nachází ještě jeden český titul, Arma Reforger od Bohemia Interactive.

Rostoucí popularitu Jindřichovi a spol. zajistily kromě velkých očekávání mnoha fanoušků – první Kingdom Come: Deliverance prodalo osm milionů kopií – extrémně kladné první dojmy. Také my jsme novinku mohli s předstihem vyzkoušet a Kingdom Come: Deliverance 2 nás ohromilo svým zpracováním a překvapilo technickým stavem.

S takovou chválou jsme zdaleka nebyli sami, práce a péče vývojářů zaujala recenzenty po celém světě. Druhý díl svého předchůdce ve všech ohledech vylepšuje, český středověk je v něm ještě živější, herní mechanismy propracovanější a zážitek opět o něco autentičtější. A jak ukazují stoupající předprodeje, KCD2 o svých kvalitách spoustu hráčů ani nebude muset přesvědčovat.

Nicméně ti, kteří raději čekají na plnohodnotné recenze, se dočkají už za pár týdnů. Datum vydání Kingdom Come: Deliverance 2 je v plánu na 4. února. Na PC za něj zaplatíte 60 eur neboli zhruba 1 500 korun, na Xbox je k mání za 1 649 korun, na PlayStationu vyjde na 2 129 korun.