První dojmy z hraní Kingdom Come 2: Český dabing skřípe, technický stav zaskočí. A bude to výjimečná hra

Vyjde až 4. února. Ale my jsme plnou verzi Kingdom Come: Deliverance 2 mohli rozehrát už teď. Tohle jsou naše první dojmy z mnoha hodin šermování, prozkoumávání a opíjení se pod hradem Trosky. Jak se pokračování středověké hry od českých Warhorse Studios povedlo?

Kreativní ředitel Daniel Vávra o druhém díle Kingdom Come: Deliverance prohlásil, že takhle měla hra vždy vypadat. Z různých důvodů to před pěti lety u prvního dílu nešlo. Teď však už ano. Kingdom Come: Deliverance 2 je prý to, co ve Warhorse Studios vždy chtěli stvořit. A už samotný úvod hry, ze kterého se smíme podělit o tyto první dojmy, to potvrzuje. Warhorse mají nakročeno ke skvělé hře. Pojďme ale začít tím největším překvapením.

Premiéra prvního dílu nebyla bez technických problémů. Hra nebyla vyleštěná do takového lesku, jaký by si vývojáři i hráči přáli. Abychom zjistili, jak je to tentokrát, přichystali jsme záludnou past. Kingdom Come 2 jsme rozjeli na podprůměrné a hlavně stárnoucí – zhruba z doby prvního KCD – sestavě s grafickou kartou GTX 1070, 16 GB operační paměti a čtyřjádrovým procesorem Ryzen. Po spuštění přišel mírný šok.

Technický stav hry? Tohle jsme nečekali

Kingdom Come: Deliverance 2 je totiž i na tomhle hardwaru plynule hratelné. A to mezi 30 a 60 snímky za sekundu v rozlišení 2 560 × 1 440 podle namixování středních a vysokých detailů. Tím ale překvapení teprve začínají. Načtení hry na SSD trvá jednotky sekund. Kingdom Come 2 navíc nepadá a nepůsobí jakkoliv nedodělaně. Postavy se nezasekávají a nemizí, nevidíte chybějící textury nebo podivné animace.

Po více než dvaceti hodinách jsme jen jednou jedinkrát narazili na nutnost načtení uložené pozice kvůli tomu, že se nespustilo pokračování právě řešeného úkolu. A potkali jsme všeho všudy dvě vizuálně výraznější chyby: meč mizející v kovadlině při nové kovářské minihře a až příliš rozverné rozkutálení předmětů upuštěných na šikmou plochu. To je ale u hry s rozsahem a náročností KCD2 skoro nic, spousta z nás nejspíš očekávala výrazně horší stav.

Klobouk dolů před testery a každým, kdo se na tomhle výsledku podílel. I na zastaralém hardwaru vše šlape odladěně, optimalizovaně. Finální prověrkou nicméně ještě bude Kutná Hora v pozdější fázi hry. Tedy velké město s hromadou obyvatel, objektů a úkolů. Dnes vydané první dojmy nás i dalších recenzentů jsou totiž omezené na lesy a vesnice v podhradí Trosek. Ale zatím to vypadá, že technicky se KCD2 oproti startu prvního dílu povedlo mimořádně. Takovou míru chvály si nicméně nezaslouží další bod.

Český dabing Kingdom Come 2? Občas to skřípe…

Do první hry přibyly české hlasy až dlouho po vydání díky fanouškům. Kingdom Come 2 už hovoří česky oficiálně. Dobrá zpráva pro každého, kdo nevládne cizím jazykem. Ale úplně skvělá zpráva to není pro toho, kdo doufá ve srovnatelně vysokou kvalitu anglického a českého voiceoveru.

Někteří dabéři nepůsobí dobře, projev je občas afektovaný, přehrávaný. Jindy zabarvení hlasu nesedí ke scénám či postavám. Být to jen sedláci v pozadí, budiž. Ale je to třeba případ důležité postavy pana Ptáčka. Ten je v angličtině prostopášným šlechticem, chvástounem a hejskem. V češtině je to třicátník pokoušející se znít jako teenager.

