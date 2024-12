Největší a nejsložitější akvizice v historii ČMN. Čeští investoři kupují za 5 miliard balík 16 nemovitostí

Jelikož bylo podmínkou nakoupit celé portfolio Nova Real Estate, vstupují Radek Stacha a Josef Eim poprvé také do segmentu retailových parků. Jde o celkem jedenáct komerčních nemovitostí, které jsou rozesety po celém Česku a mají diverzifikovanou základnu nájemců, mezi něž patří například Ahold, Penny Market, Obi nebo Tesco. Hodnota portfolia skupiny ČMN díky jejich akvizici vyrostla na 13 miliard korun, ale Radek Stacha neočekává, že si ponechají všechny objekty. „Část retailového parku pravděpodobně prodáme a zbývající část si ČMN nechá,“ doplňuje pro CzechCrunch předseda představenstva skupiny.

Portfolio narostlo také díky jiné nedávné akvizici, v rámci které ČMN ve zhruba miliardové transakci ovládla zbylou část administrativního komplexu Churchill Square v Praze. Při obou obchodech asistovala zmíněná německá banka Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. „S bankou Helaba udržujeme již čtyři roky vynikající spolupráci. Specializuje se na financování komerčních nemovitostí v podobném objemu, jako je naše transakce. Pro financování takto rozsáhlé transakce bychom v případě českých bank museli jednat se dvěma institucemi,“ vysvětluje Josef Eim, který je místopředsedou představenstva ČMN.

Foto: Smíchov Gate Kancelářská budova Smíchov Gate v Praze

Transakce, která se připravovala několik měsíců, je vyústěním krachu investiční skupiny Arca Investments, která držela – sama či prostřednictvím některých svých dalších entit – významný podíl ve fondu Nova Real Estate. Investiční společnost Redside, která fond spravovala, se proto rozhodla jeho aktivity uzavřít, aby mohla uspokojit věřitele. Jak letos v září informovaly Hospodářské noviny, velká část výnosu z prodeje by měla skončit u zajištěného věřitele, skupiny Natland Tomáše Rašky. Akciový podíl Arca Investments v Nova Real Estate byl totiž zatížen zástavním právem, které z J&T Banky přešlo právě na Natland.

„Portfolio nemovitostního fondu jsme pečlivě budovali a obhospodařovali od roku 2016, a když se většina našich investorů rozhodla svou pozici ve fondu zlikvidnit, bylo naším úkolem nemovitosti co nejlépe prodat. Gratuluji společnosti Českomoravská Nemovitostní k této akvizici a upřímně děkuji jejich týmu i všem poradcům na obou stranách za skvěle zvládnutý transakční proces. Dokončit tak rozsáhlou transakci dle plánu během půl roku byla pro všechny skutečná výzva,“ uvedl Rudolf Vřešťál, zakladatel a předseda představenstva společnosti Redside.

Investiční skupina Českomoravská Nemovitostní vznikla v roce 2016 a specializuje se na dlouhodobé investice a správu prémiových komerčních nemovitostí v atraktivních lokalitách. S celkovou hodnotou spravovaného majetku přes 18 miliard korun a pronajímatelnou plochou komerčních nemovitostí bezmála 250 tisíc metrů čtverečních dnes patří mezi tři největší pronajímatele prémiových kancelářských ploch v Česku. Akviziční apetit má ČMN mimo jiné díky tomu, že se skupině úspěšně daří prodávat své dluhopisy. „Letos máme historicky nejlepší rok ve fundraisingu,“ říkal v listopadu Radek Stacha.

Naposledy schválila Česká národní banka osmý dluhopisový prospekt ČMN letos v červenci, jak informovala e15. V rámci něj může skupina získat až pět miliard korun. V roce 2024 byly splatné emise za 750 milionů a všechny již byly podle vyjádření ČMN vyplaceny. Sama ČMN zároveň uvádí, že na účtu aktuálně drží 1,5 miliardy korun. „V posledních letech panovala na trhu nízká transakční aktivita. Ze strany ČMN sice byla chuť rozšířit portfolio, ale nenašli jsme akvizici, která by za to skutečně stála. O to více jsme rádi, že se nám vyplatilo počkat na tuto transakci. Tato významná akvizice je plně v souladu s naší strategií růstu a umožní nám diverzifikovat portfolio o kvalitní a výnosné nemovitosti,“ dodává Radek Stacha.