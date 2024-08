Rusňák a Řezníček šlapou do realit. Jejich skupina kupuje velkého developera, se kterým už staví v Polsku

Uložit 0

Loni spolu začali budovat velký logistický park na západě Polska. Spolupráce české investiční skupiny DRFG, za kterou stojí David Rusňák a Roman Řezníček, a středoevropské developerské společnosti TriGranit se teď ještě prohloubí. DRFG oznámilo, že celou původem maďarskou firmu kupuje od jejího dosavadního vlastníka, kterým byla mezinárodní realitní skupina Revetas Group. Rusňák a spol. chtějí posílit svou pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy, přičemž TriGranit má zastřešit celou oblast developmentu skupiny. Ta prošla v posledních letech výraznou proměnou.

„Jsem rád, že se nám povedlo dokončit tuto stěžejní akvizici, která nám otevírá nové příležitosti. TriGranit má historii dlouhou téměř třicet let a disponuje bohatými referencemi v oblasti developmentu. Díky tomu posílíme svou pozici na trhu, ale získáme i přístup k cennému know-how. Pro další rozvoj vidím jako klíčové i to, že ve společnosti zůstane zkušený management,“ říká Roman Řezníček, generální ředitel DRFG, který je po loňské fúzi několika divizí významným akcionářem celé skupiny.

Veškeré aktivity zastřešuje DRFG Investment Group, ve které drží David Rusňák 51 procent, Roman Řezníček má 44 procent a zbylých pět procent akcií patří dalším klíčovým osobám ve skupině. Byznysově se DRFG zaměřuje na tři oblasti: reality včetně developmentu a pronájmu obchodních i logistických ploch, telekomunikace, které představují především značky Suntel (tu do skupiny přinesl právě Řezníček) a FibreNet, a finanční služby, kdy je součástí skupiny třeba Chytrý Honza nebo obchodník s cennými papíry a investiční společnost Efekta.

Foto: DRFG Vizualizace chystané Ister Tower v Bratislavě

Nejnovější akvizice společnosti TriGranit má posílit divizi spojenou s nemovitostmi. TriGranit byl historicky u téměř padesáti developerských projektů v sedmi zemích střední a východní Evropy a aktuálně má podle svého vyjádření realizovat v Maďarsku a Polsku projekty v celkové hodnotě přesahující 500 milionů eur. S DRFG začal poprvé spolupracovat loni při výstavbě logistického parku na západě Polska. Firma, která vznikla v roce 1997 v Maďarsku fúzí několika hráčů, bude realizovat jak další projekty pro DRFG, tak pokračovat v již rozjetých stavbách, mezi nimiž jsou dvě velké budovy v Krakově a jedna v Budapešti.

„Zanedlouho nás čeká development tří velkých a důležitých rezidenčních projektů, Smetanka Park v Olomouci, Ister Tower v Bratislavě a Tři Dvory u Brna. Do všech bude naplno TriGranit zapojen. Cílem je značku TriGranit udržet a nadále ji rozvíjet jako středoevropskou platformu pro širší portfolio investorů i mimo skupinu DRFG. Rovněž plánujeme rozšiřovat spolupráci se stávajícími institucionálními investory,“ popisuje záměry skupiny Jan Pelíšek, ředitel divize Real Estate Development CEE v DRFG.

V Česku, Polsku a na Slovensku má dnes DRFG podle svého vyjádření spravovat nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun. Za kolik nyní koupilo TriGranit, nechce žádná ze stran oficiálně komentovat. Podle serveru MotejlekSkocdopole.com by měla transakce přesáhnout 100 milionů korun. David Rusňák pro CzechCrunch uvedl, že nákup TriGranitu skupina financuje vlastním kapitálem.

Celá skupina je od svého vzniku poháněna velkými retailovými emisemi dluhopisů. Na konci loňského roku tak z celkových aktiv 5,3 miliardy korun představovaly 4,6 miliardy cizí zdroje. ⁠⁠„Zanedlouho budeme zveřejňovat hospodářské výsledky za rok 2023. Ty jsou historicky nejlepší a skupina dosáhla čistého konsolidovaného zisku výrazně převyšujícího 100 milionů korun. V letošním roce intenzivně pracujeme na rozšiřování naší působnosti na stávajících trzích a připravujeme vstup i na trhy nové,“ uvedl David Rusňák.

Brněnský podnikatel skupinu založil v roce 2011 a k dalším plánům dodává: „TriGranit je první dokončená transakce z několika připravovaných akvizic. Projekty, na kterých tato společnost pracuje, jsou financovány Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Goldman Sachs. Záměrem je spolupracovat s takto renomovanými partnery na dalších akvizicích.“

V květnu pro Seznam Zprávy zakladatel DRFG popisoval, jak jeho skupina kvůli situaci na trhu v minulých letech nerostla tolik, jak byla zvyklá, a komentoval také vysoké zadlužení skupiny, k němuž mimo jiné uvedl: „Naše zadlužení považuji za přiměřené. Ale nic to nemění na tom, co jsem už říkal, že kvůli dobrému pocitu všech zúčastněných budeme chtít, aby podíl vlastního kapitálu rostl.“

Vedle prodeje několika projektů v posledních letech by mohl situaci výrazně změnit také exit z telekomunikací. Jak v květnu informovaly Seznam Zprávy, DRFG mělo dostat nabídku na velkou část své telekomunikační divize, konkrétně společnost Suntel, která se zabývá výstavbou a údržbou telekomunikačních sítí, a to od nejmenované velké investiční banky. David Rusňák tehdy hovořil o tom, že se v rámci námluv baví o valuaci převyšující osminásobek zisku EBITDA. To by Suntel mohlo podle posledních výsledků ocenit zhruba na 1,1 až 1,6 miliardy korun.