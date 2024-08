Nekrachujeme, ale co kdyby. Z Brašnářství Tlustý se stal virál s pachutí podvodu

Uložit 0

V těchto dnech nemusíte chodit daleko, aby se dočetli o jedné z nejzvláštnějších marketingových kauz v Česku za poslední dobu. Dobře poslouží LinkedIn, kde na vás rozbory vyběhnou hned po otevření, případně můžete zavítat snad na každý jeden zpravodajský portál na trhu. To, co způsobil Ivan Petrův, majitel Brašnářství Tlustý, se jen tak nevidí – a vcelku pochopitelně to na českém internetu vyvolalo velký rozruch. Ale za jakou cenu.

Když ta zpráva přišla, lidé se semkli. Brašnářství Tlustý, známé pro výrobu pásků, peněženek a dalších kožených doplňků, ve středu na svém Facebooku uvedlo, že je na pokraji krachu. „Bez prodeje není výroby. I když makáme ze všech sil, dáváme lidem nejlepší, co dovedeme, nedokážeme ufinancovat provoz. Je to kritické. Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne Damoklův meč. Obstavení účtů. Insolvence. Konec,“ napsalo.

Šlo o výzvu, která měla zákazníky přimět k tomu, aby v údajné těžké chvíli více objednávali a pomohli tak podnik udržet nad vodou. A protože jsou Češi jako národ solidární, což dokazuje i několik úspěšných sbírek (například pro těžce nemocného Martínka nebo tornádem zasažené vesnice na jihu Moravy), zdálo se, že Brašnářství Tlustý v malérech nenechají. Zájem o pomoc byl tak velký, že z toho firmě přestal fungovat e-shop.

I CzechCrunch se zprávě věnoval – a ani my v redakci jsme netušili, co se z toho vyklube. Pak totiž Petrův udělal otočku, která teď hýbe tuzemským internetem. Jako odpověď na jeden z komentářů na Facebooku jménem své firmy napsal doslova: „Nikdo nekrachuje, však jen potřebujeme práci. Jinak ten krach přijde. Kdo podniká, tak to dobře ví, jak málo někdy schází.“ Pro server Novinky.cz pak své původní vyjádření mírnil, že možná „použil expresivní slova“, že „nešlo o oficiální stanovisko“, že to byl „apel na jejich zákazníky“.

Foto: Brašnářství Tlustý/Facebook Původní příspěvek Brašnářství Tlustý o výzvě o pomoc

Ačkoliv Petrův pro server Hrot24.cz zdůraznil, že odmítá tvrzení, že šlo o marketingovou akci, jak na sebe nasměrovat pozornost a získat více objednávek, mnoho lidí si přesně tohle myslí – a už těžko se jim to bude v následujících dnech, týdnech a měsících vyvracet. Navíc s ohledem na to, že někteří zákazníci nebyli s brašnářstvím spokojení, protože dlouho čekali na dodání objednávek a nikdo se s nimi o tom nebavil.

V tomto případě Petrův argumentoval způsobem, že není možné, aby kvalitní kožený produkt udělali rychle, jak ale dále uvádí Novinky.cz, lidé na své zaplacené zboží čekali i měsíce. Něco podobného se dlouhodobě děje mimo jiné s hodonínským nábytkářstvím Wuders.

Z populárního podniku z pražských Vršovic se velmi tak rychle stal internetový meme. Vtípky o tom, že krach přijde až teď, se rojí jeden po druhém. Legraci si z toho udělal i známý satirik TMBK.

„Haló, to je Brašnářství Tlustý?“ – „Ano, co byste rád?“ – „Krachujete.“ „Ale né, to byla jenom taková kampaň.“ – „Ale jó, krachujete. Jenom o tom ještě nevíte,“ napsal Marek Rašovský na X, kde si stačí vyhledat klíčové spojení brasnarstvi tlusty, abyste byli v obraze. Internet je semeništěm různých vtípků, jenže jen o zábavě tato kauza není. Někteří zákazníci se skutečně mohou cítit podvedeni.

Server e15.cz se spojil s advokátkou Janou Rydlo Kratochvílovou, která řekla, že aby bylo možné jednání označit za podvod, musel by být projeven jasný úmysl. Píše, že je to o jemných nuancích, slovíčkaření. „Vzhledem k tomu, že většina těchto zákazníků pravděpodobně zboží objednala prakticky ihned po zveřejnění výzvy, neuplynula ještě dvoutýdenní lhůta, a lidé tak mohou od smlouvy odstoupit bez udání důvodu,“ uvedla.

Jak se bude situace vyvíjet dál, je otázkou. Že je pověst Brašnářství Tlustý pošramocena, o tom není pochyb. Petrův se ale chystá na rozhovor, konkrétně právě pro e15, který má proběhnout dnes odpoledne a možná v něm vysvětlí, co se mu honilo hlavou, když středeční výzvu vypustil ven. Zároveň bude muset brát v potaz i další informace, které se postupně objevují.

Deník N dnes zveřejnil zprávu o tom, že firma má už dva roky zadržovat vratku DPH, kterou měla poslat neziskové organizaci Post Bellum, která si u ní za peníze ze sbírky na Ukrajinu objednala práci na výrobě neprůstřelných vest. Do celé věci má být zapojen i exekutor.

Dosavadní vyjádření firmy je dostupné zde.