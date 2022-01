Češi se loni rozdali, na potřebné dali přes Darujme.cz rekordních 550 milionů. Přispěly k tomu i covid a tornádo

Internetový portál Darujme.cz hlásí nový rekord. A to více než půl miliardy korun, které Češi poslali na dobročinné účely. Dárcovství v Česku roste dlouhodobě a platformy jako právě Darujme.cz umožňují poslat peníze tam, kam je potřeba, doslova za pár sekund.

Češi jsou čím dál velkorysejší. Uplynulý rok znamenal v dárcovství rekord. Nadace Via spočítala, že přes její portál Darujme.cz loni prošlo víc než 550 milionů korun. „To je absolutní rekord. Jen za prosinec to bylo asi šedesát milionů,“ uvedl ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco na Twitteru. Přes advent a Vánoce byli oproti předchozímu roku lidé štědřejší o patnáct procent.

Portál, který je největším onlinovým nástrojem pro darování, upřesnil, že za deset let své existence přesáhl objem darů jednu miliardu, přičemž víc než polovina byla darovaná právě loni. Čím to? Může za to především koronavirus, ale také tornádo.

„Myslím, že i díky covidu se na lidi zasažené tornádem vybralo tolik. Darování je zvyk jako každý jiný a během covidu se to zvykem stalo. Tornádo bylo specifické také v tom, že se tady nic podobného nikdy předtím nestalo,“ uvedl Mihalco v rozhovoru pro CzechCrunch.

Online příspěvky nyní v Nadaci Via tvoří asi deset procent všech darů a jejich podíl pořád roste. To dokládají o čísla Darujme.cz z předchozích let. Zatímco v roce 2019 Češi přispěli na dobročinné účely 128 milionů korun, předloni to bylo 232 milionů.

Covid zase přinesl trend, že Češi začali obdarovávat samoživitele. Podle Mihalca nebylo v Česku téma příliš silné a nastínil ho právě až koronavirus. „Pokud má matka dvě tři malé děti, musí se o ně starat, a ještě chodit do práce. Je vlastně nereálné to zvládnout. Přibylo organizací, které se na to zaměřily. A lidé jim pro samoživitelky posílají dohromady miliony korun,“ vylíčil ředitel nadace.

Onlinový nástroj Darujme.cz slouží nejen neziskovým organizacím, ale i obcím nebo firmám. Kampaně jsou tu časově neomezené. Po registraci může člověk jednoduše darovat, ale i založit výzvu, dlouhodobou i urgentní. Celkově proces dárcovství zjednodušil, darovat na dobrou věc lze nyní na pár kliknutí na telefonu či počítači.

Mihalco říká, že dárcovství v Česku dlouhodobě roste. „A to rychleji než ekonomika. Češi darují ročně kolem deseti miliard,“ uvádí filantrop s tím, že je to odhad nadace, protože například kostelní a některé jiné veřejné sbírky se těžko měří.