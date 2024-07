Neratovice jsou město bez kostela. Nový vznikne na místě černé skládky a vyjde na víc než čtvrt miliardy

Uložit 0

Městem jsou šestnáctitisícové Neratovice teprve od padesátých let minulého století. Kostel nemají, komunisté ho v něm nechtěli, a tak se jim také říká město bez kostela. Teď by se to mělo napravit. Sakrální stavbu si tu vysnila Nadace neratovického komunitního centra, za kterou stojí Arcibiskupství pražské. Nyní se začíná stavět.

Na území farnosti se přitom k církvi hlásí až tři tisícovky lidí, na pravidelné bohoslužby jich chodí kolem dvou set. A tito lidé musí pravidelně navštěvovat kostelíky v okolních obcích a často musí stát venku.

Na začátku tak byla poptávka po místě nejen pro věřící, ale také po místě, kde by se mohli lidé prostě setkávat. Nový kostel měl být také důstojnou dominantou města a architektonickým skvostem. „Když se řekne Neratovice, lidé si vybaví město chemického průmyslu plné komínů. Náměstí tvoří paneláky a městu chybí důstojná dominanta,“ popisuje nadace.

Nový kostel Nejsvětější Trojice a také pastorační centrum kardinála Josefa Berana navrhl pro církev architekt Zdeněk Fránek a nadace si od toho slibuje, že bude vyhledávanou kulturní památkou. Stavba má připomínat loď, respektive Noemovu archu s věží, která má zase evokovat postavu, jež se k lodi sklání. Věž je zároveň dutá a budou v ní zvony.

„Stavba zosobňuje církevní společenství daného místa, tvarem ale odkazuje i na dynamiku dějin, které zmítají celým lidstvem a propsaly se i do životního zápasu a odkazu kardinála Josefa Berana,“ uvádí nadace. Berana věznili nacisté i komunisté, nakonec odešel do nuceného vyhnanství do Vatikánu. Když zemřel, komunisté nedovolili, aby se jeho tělo vrátilo domů, a tak byl pohřben v bazilice svatého Petra po boku papežů. Do vlasti se vrátil až nedávno, vládním speciálem v roce 2018. Byť Beran nemá s Neratovicemi přímé spojení, pro jeho neuvěřitelný příběh se církev rozhodla novou stavbu zasvětit i jemu.

Co se Fránka týče, oceňovaný architekt má za sebou i několik církevních staveb. Je mezi nimi modlitebna Církve bratrské v Litomyšli a také v Černošicích. Ke vstupu do budoucího neratovického kostela navrhl také čtyřdílné okno na znamení čtyř evangelistů. Světlý interiér pak doplňuje spirála, která stoupá odzdola nahoru jako bezbariérová stezka. Po jejím obvodu jsou vstupy do jednotlivých provozních místností.

Kostel má mít zelenou střechu, která bude zavlažovaná z retenčních nádrží, a celá stavba bude také nízkoenergetická. Budova ve tvaru oválu s rozměry 40 x 22 metrů je čtyřpodlažní s vedlejší jednopodlažní farou. Vyrůst má na hranici obce Libiš a Neratovic, a to v místě, které je nyní zarostlé, navíc plné odpadků. Kostel tak nahradí černou skládku, doplnit ho má také hřiště a park s jezírkem.

Na farnosti by se pak měly odehrávat různé akce a kostel by měl být k dispozici pro aktivity všech lidí z okolí. Mohou se tu pořádat koncerty, výstavy i svatby. Zároveň má mít stavba významný společenský přesah a fungovat jako místo, kde se buduje občanská společnost, sociální vnímavost, fungovat má také v prevenci kriminality.

Náklady na hrubou stavbu jsou přes dvě stě milionů korun, konečná částka by se měla vyšplhat na skoro 300 milionů. Nadace ji plánuje financovat ze dvou zdrojů. Jedním jsou příspěvky od dárců, druhým pak prodej pozemků a nemovitostí ve vlastnictví nadace. Mezi nimi je například fara v Hostíně u Vojkovic. Kostel začne letos v létě stavět společnost HSF Systém. Hotovo by mělo být v roce 2027.