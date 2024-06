Noví Bad Boys rozhodně nejsou bad. Mizerové 4 mají nekorektní humor i akci jako od Michaela Baye

Uložit 0

Mizerové: Na život a na smrt jsou pubertálně přisprostlý, občas hloupý a zcela předvídatelný film. Ale ono to nevadí, protože je to fakt legrace! Noví Bad Boys jsou podívaná, která baví nekorektním humorem i svou akcí. Will Smith a Martin Lawrence jsou stále ve formě, exploze jsou masivní a vůbec to celé funguje velice dobře.

Bad boys, bad boys, whatcha gonna do… První díl Mizerů vyšel už v roce 1995, čtvrtí Mizerové: Na život a na smrt do kin zamířili právě teď. A nebudeme vám nic nalhávat, naše očekávání nebyla vysoká. Jenže ono to dopadlo skvěle. Bad Boys: Ride or Die, jak zní originální název snímku, přináší zábavné přestřelky s pistolemi a puškami – a ještě zábavnější slovní přestřelky hlavních hrdinů.

Dlouho tu nebyla tak čistě vydestilovaná akční zábava jako Mizerové: Na život a na smrt. Je to svěží snímek už ve své přímočarosti a jednoduchosti. Dva po zuby ozbrojení borci (a pár jejich spojenců) si to jdou vyříkat s mafiány. Stane se úplně přesně to, co čekáte. Zrádce odhalíte v doslova první scéně, kde se objeví. Jenže výbuchy jsou opravdové, přestřelky živelné, hlášky rozesmívající. A hlavně to jsou Smith a Lawrence jako Bad Boys.

Ti dva snad nezestárli ani o rok, přitom jich od prvního dílu uběhlo skoro třicet. Jejich chemie by se mohla vyučovat v laboratořích. Smith coby Mike a Lawrence jako jeho parťák Marcus se navzájem špičkují, nadávají si, vyčítají si strašné ptákoviny, hecují se… A když dojde do tuhého, tak je z nich samozřejmě ta nejsilnější detektivní dvojka, kterou nic nezastaví. V hláškování ani v likvidování nepřátel.

Střely létají vzduchem i masem, auta jezdí nebezpečně rychle, všechno vybuchuje až do modrých nebes nad Miami, snad každá třetí věta obsahuje slovo motherfucker. Adrenalin, testosteron i dopamin tady stříkají na všechny strany. Na nový díl Mizerů musí být snad pyšný i režisér prvních dvou filmů série, nejexplozivnější filmař všech dob Michael Bay. Trojku před čtyřmi lety po něm převzalo belgické duo Adil El Arbi a Bilall Fallah, které se postaralo i o nový díl Na život a na smrt. Bayovská bombastičnost tu stále je. A vlastně i sám Bay, pokud jste pozorní diváci.

Do bayovské a badboyovské akce každopádně film neskočí rovnou, v první půlce ještě nezařazuje to nejvyšší tempo. Dostávají víc prostoru postavy a jejich vztahy, byť stále v podání akční komedie. Zavedené pořádky dvou parťáků a kámošů čtvrtí Mizerové přece jen trochu pozměňují – nicméně ačkoliv jsou starší, rozhodně to nejsou důchodci, žádné laciné návraty z penze nečekejte.

Macho Mike se oženil, najednou ho chytají panické záchvaty a obavy o nejbližší. Marcus zase na svatbě dostal infarkt a jeho posmrtná zkušenost ho proměnila na ezo-buddhisto-alternativce, který věří ve svou nesmrtelnost. Je to místy trapné, pubertální a hloupé? Je, nad tím neváhejte ani sekundu. Ale v té záplavě hlášek a vtipných i drsných (či oboje najednou) momentů se ty slabší chvilky ztratí.

Úplně silná není ani ústřední dějová linka o tom, že tentokrát se z titulních Mizerů zdánlivě stanou mizerové skuteční, po kterých jdou jejich kolegové. A do toho musí očistit jméno neprávem očerněného kapitána Howarda. Co myslíte, jak to dopadne? My už víme – tak, že půjdete s partou do kina na jeden z nejzábavnějších filmů letoška.