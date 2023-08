Síla Ahsoky ovládla Disney+. Premiéra Star Wars seriálu byla na streamovací službě nejsledovanější

Možná nemá takové filmařské ambice jako vynikající a vážný Andor. Ani netěží z akčních dobrodružství a roztomilého Grogua neboli „baby Yody“ jako Mandalorian. Přesto se seriálová novinka z oblíbeného univerza Star Wars: Ahsoka dočkala přívětivého diváckého přijetí. Na streamovací službě Disney+ se její úvodní díl stal nejsledovanějším titulem uplynulého týdne.

Ahsoka se na Disney+ uvedla hned dvěma epizodami, ta první s názvem Mistři a učedníci podle streamovací služby dosáhla na 14 milionů zhlédnutí, což jí vyneslo globální prvenství. „Ahsoka se stala oblíbenou postavou fanoušků všech věkových kategorií a je skvělé, že si získává přízeň diváků i ve svém vlastním seriálu,“ prohlásila Kathleen Kennedyová, prezidentka produkční společnosti Lucasfilm.

Disney počet zhlédnutí definuje podobně jako Netflix, tedy vydělením celkového sledovaného času délkou jednoho dílu. Data dalších Star Wars počinů firma neuvádí, alespoň částečnou možnost srovnání s jinými seriály nicméně přináší analýza společnosti Samba TV. Podle ní přilákala Ahsoka v pěti dnech od premiéry k obrazovce 1,2 milionu amerických domácností, druhý díl pak téměř milion.

Jak zmiňuje magazín Deadline, to jsou srovnatelná čísla s první epizodou Andora, ale zhruba o třetinu méně než úvod třetí sezony Mandaloriana. A také o polovinu nižší sledovanost, než jakou měla premiéra Obi-Wana Kenobiho. Seriál o oblíbeném rytíři Jedi ale navzdory prvotnímu zájmu a Ewanu McGregorovi v hlavní roli vysoká očekávání fanoušků nenaplnil.

Nejnovější dílo z rostoucího filmového a seriálového univerza sleduje titulní hrdinku, kdysi žákyni Anakina Skywalkera alias Darth Vadera. Ta se fanouškům právě po jeho boku představila už v povedeném seriálu Klonové války, následně měla výraznou vedlejší roli v taktéž animované sérii Star Wars: Povstalci, věnovala se jí polovina epizod šestidílných Příběhů rytířů Jedi. Její hraná podoba v podání Rosario Dawsonové se poprvé objevila v Mandalorianovi a poté i v seriálu Boba Fett: Zákon podsvětí.

„Chci ocenit fantastickou práci našeho tvůrčího týmu v čele s Davem Filonim a Jonem Favreauem, neuvěřitelné herecké obsazení v čele s Rosario Dawsonovou a náš talentovaný štáb. Jménem týmu i celého Lucasfilmu děkujeme všem fanouškům, kteří Ahsoku doprovázeli na každém kroku její cesty, i těm, kteří se o ní právě dozvídají v seriálu Ahsoka na Disney+,“ dodala Kennedyová.

Ony kroky dovedly Ahsoku napříč pěti předchozími sériemi až do její vlastní, ta nicméně zdaleka nejvíce navazuje na výše zmiňované Povstalce. Úvodní díly novinky ukázaly živé verze několika hrdinů a hrdinek právě tohoto seriálu. Stejně tak zápletka sice s časovým odstupem, ale velice silně navazuje na animované finále.

Navzdory popularitě a především pro příznivce Star Wars zábavnému pojetí se ale Ahsoka setkala i s kritikou. Jak například píše kolega Tomáš Chlebek ve svém komentáři: „Je to nenáročný, snadno stravitelný obsah doplňující knihovnu Disney+ a seriál pro diváky, kteří si chtějí ukrátit čas, potažmo skutečně velké fanoušky Star Wars, kteří potřebují znát každý detail franšízy. Je snadné si seriál užít, ale když jsme viděli, co v rámci Star Wars může vzniknout, je těžké nechtít mnohem víc.“

Nové díly Ahsoky vycházejí na Disney+ každou středu, zatím jsou k dispozici tři z plánovaných osmi. V plánech Lucasfilmu jsou kromě nových sezon Mandaloriana a Andora také další nová díla, ještě letos by se měl objevit seriál Skeleton Crew, v němž se hlavní role zhostí Jude Law. Pracuje se také na sérii The Acolyte zasazené do období před hlavní dějovou linku Star Wars, na začátek natáčení čeká Lando o stejnojmenném usměvavém pašerákovi.