O-ou. Po 28 letech oficiálně skončilo legendární ICQ. Pamatujete si své ICQ číslo a Zoopaloolu?

ICQ platí za jednu z neznámějších chatových aplikací, kterou na přelomu tisíciletí používal snad každý, kdo vlastnil počítač. V průběhu let sice bylo její dominantní postavení zrušeno jinými komunikačními aplikacemi, při životě se ale udržela až do tohoto týdne. Ve středu však došlo k jejímu definitivnímu vypnutí, i když návrat je stále ve hře.

Přiběhnout, ze školy, hodit tašku do kouta, zapnou počítač s Windows XP, otevřít si Lidé.cz či Xchat a k tomu spustit ICQ s kytičkou v logu – tak vypadala odpolední rutina mnohých z generace dnešních třicátníků. Díky němu totiž mohli zůstat ve spojení se svými kamarády, i když každý seděl u sebe doma v pokojíčku, po kterém se rozléhal charakteristický zvuk „o-ou“ oznamující příchozí zprávu.

Historie ICQ, zkratka pro anglické „I seek you“ (hledám tě), se začala psát v roce 1996 v Izraeli, kde byl chat vyvinut tamní společností Mirabilis. Té velmi rychle přišla nabídka na prodej ICQ do Spojených států tehdejšímu internetovému gigantu AOL. Izraelci kývli a AOL tehdy ICQ získal za částku 400 milionů dolarů, což by v aktuálním kurzu přes devět miliard korun.

Program, který bylo možné stáhnout zdarma, se extrémně rychle šířil do celého světa a pro řadu uživatelů se jednalo o každodenně využívaný nástroj. Řada z nich má proto své ICQ číslo dodnes vryté hluboko do paměti. Toto číslo zvané UIN mělo vždy devět míst a udělovalo se od nuly, díky čemuž bylo možné identifikovat ranné uživatele komunikátoru.

S postupným vývojem začalo ICQ mimo komunikaci nabízet i další funkce. Uživatel mohl posílat kamarádům nejrůznější animace, jako například kočku sjíždějící po ploše monitoru za doprovodu extrémně nepříjemného zvuku, nebo hrát minihry. Kdo by si nepamatoval na puzzle hříčku Slide-a-Lama, kulečník Zoopaloola či stylizovanou hru kámen, nůžky, papír RPS. Mimo to si bylo možné rozhraní programu převlékat do nejrůznějších skinů, vytvářet osobní statusy či si volat.

Foto: ICQ Zoopaloola, jedna z populárních her na ICQ

Ve své zlaté éře mělo ICQ přibližně 100 milionů uživatelů, nicméně s příchodem konkurentů začala jeho popularita klesat. Facebook Messenger, WhatsApp, Signal či Telegram konkurenční ICQ doslova převálcovali. V roce 2010 bylo ICQ prodáno ruské společnosti Mai.Ru Group provozující sociální síť VK, dříve VKontakte. Jednalo se obchod za 187,5 milionu dolarů, tedy za podstatně nižší částku, než za kterou o dvanáct let dříve koupil ICQ AOL.

Přestože měl nový majitel snahu dostat službu zpět na výsluní, nepodařilo se. ICQ tak definitivně ukončilo svou existenci a na domovské stránce visí jen strohé oznámení o pozastavení služby s odkazem na používání jiných komunikátorů VK. Nicméně na oficiálním účtu ICQ na platformě X se před časem objevilo video s legendární hláškou „I‘ll be back“. Je tedy možné, že dny ICQ prozatím nejsou definitivně sečteny.