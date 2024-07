O trochu lepší výsledek než předloni. Fondee vyrostlo na 5,6 milionu, stále je 12 milionů v minusu

Uložit 0

Investiční platforma Fondee nabízí lidem možnost vkládat peníze do portfolií zaměřených na akcie a dluhopisy a dlouhodobě se pohybuje v červených číslech. Podle publikované finanční závěrky se jí ale přeci jen loni podařilo své finance trochu vylepšit – meziročně zvýšila výnosy o čtvrtinu na 5,6 milionu korun, zároveň o čtyřicet procent snížila svou ztrátu z 21 milionů na 12,4 milionu.

„Loňský rok byl prvním, ve kterém se začala otáčet nepříznivá situace na finančních trzích,“ komentuje pro CzechCrunch Jan Hlavsa, jenž Fondee rozběhl se svou manželkou Evou poté, co se před sedmi lety přestěhovali zpátky do Česka z Londýna, kde nabírali zkušenosti v práci pro globální banky.

Podle Hlavsy se loni Fondee dostalo do „historicky nejlepší kondice“. Na platformě měly přibýt tři tisíce nových uživatelů, jejich celkové číslo prý vyrostlo na 13,5 tisíce, a výrazný podíl z nich měl nalákat produkt zaměřený na investování pro děti. Zvýšený zájem o investování bude podle Hlavsy pokračovat i v letošním roce.

„Ukazuje se, že zhodnocení a optimismus na trzích je silnou motivací investovat. Zatímco AUM (objem aktiv ve správě – pozn. red.) v součtu za rok 2023 vyrostl o padesát procent, ke konci letošního června už jde o necelých čtyřicet procent. Během prvních čtyř měsíců jsme také nasbírali dalších více než 1 500 klientů,“ vypočítává zakladatel.

Předloni přitom Fondee utržilo přibližně čtyři miliony a vykázalo ztrátu 21 milionů, což vysvětlovalo zejména vysokými investicemi do zahraniční expanze. Kromě domácího Česka působí také na Slovensku a od loňska také v Polsku. „I přes akcent na růst byznysu se loni podařilo snížit ztrátu o dvě pětiny a o čtvrtinu navýšit tržby na 5,6 milionu,“ hodnotí Hlavsa. Čtvrtinový nárůst znamená v tvrdých číslech 1,1 milionu korun.

Menší vykázanou ztrátu vysvětluje Hlavsa snížením nákladů včetně mzdových. Podle závěrky klesl počet členů týmu z devatenácti na třináct. „Práce bylo méně zejména pro kodéry, kteří v roce 2022 pracovali na infrastruktuře pro polský trh. Vzhledem k tomu, že Fondee řadu aktivit outsourcuje či hiruje odborníky na časově ohraničené projekty, se velikost týmu dost proměňuje,“ vysvětluje Hlavsa.

V samotném Polsku přitom Fondee za loňský rok vykázalo výnosy ve výši tisíců korun. „Na tamním trhu jsme investorům nabízeli první rok používání platformy úplně bez poplatků. Šlo o marketingovou akci, díky které si mohli Poláci bezplatně vyzkoušet, jestli jim investování s námi vyhovuje, a případně rovnou začít za zvýhodněných podmínek,“ popisuje Hlavsa.

Novinkou ve Fondee je také podílník Tarpan Capital, jenž měl od spolupracovníka Štěpána Pudláka odkoupit část jeho akcií, a má tak ve firmě podíl dvě procenta. Mezi další vlastníky firmy patří J&T Banka, která do startupu investovala v roce 2020, a také společnost Oaktree invest.

Podle Hlavsy je Fondee nyní ve stavu, kdy by mohlo na měsíční bázi vykazovat černá čísla. „Pro akcionáře ale má nyní škálování byznysu přednost před snižováním ztráty. Když vidíme, že jen v Česku jsou ještě statisíce potenciálních uživatelů, tak by nedávalo smysl, pokud by se rozhodli jinak,“ dodává.