Tržby 4,5 milionu, ale se ztrátou 21 milionů. Platforma Fondee masivně investuje do expanze

Tři roky od svého spuštění investiční platforma Fondee registruje dvanáct tisíc uživatelů, její cíle ale sahají mnohem dál. Jen v regionu střední a východní Evropy vidí, že potenciálních klientů je celkem 34 milionů. A takové plány se neobejdou bez velkých investic. Podle publikované oficiální uzávěrky firma v loňském roce vyrostla v tržbách více než dvojnásobně z přibližně dvou milionů na bezmála 4,5 milionu korun. Došlo ale také k navýšení ztráty z patnácti na loňských jednadvacet milionů.

„Do růstu základny klientů a vztahu s nimi jsme loni hodně investovali, k tomu jsme vstoupili na slovenský trh a připravovali expanzi do Polska. Počítali jsme s tím, že se tyto investice do uzávěrky propíšou, a je to v souladu se strategií nás i investorů, kteří za Fondee stojí – naprostou většinu prostředků vynakládáme na růst a expanzi na zahraniční trhy,“ komentuje výsledky pro CzechCrunch Jan Hlavsa, jenž platformu zakládal se svou manželkou Evou. Oba přitom mají dlouholeté pracovní zkušenosti z bank sídlících v londýnském City, globálním finančním centru.

Podle Hlavsy Fondee co do počtu klientů loni vyrostla o čtyřicet procent a tržby narostly více než dvojnásobně navzdory tomu, že se ekonomika propadla a chuť lidí investovat byla slabší. Na dotaz, kdy firma očekává překlopení do černých čísel, říká, že platforma je schopna pokrývat operativní náklady ze svých příjmů. „Prioritou nicméně je a zřejmě ještě bude investovat do růstu a vstupovat na další trhy. Jen v regionu střední a východní Evropy vidíme až 34 milionů potenciálních klientů,“ vysvětluje.

Foto: Fondee Jan a Eva Hlavsovi, spoluzakladatelé startupu Fondee

Na cestě dobýt i další trhy pomáhají startupu také investoři, ještě v roce 2020 do firmy vstoupila J&T Banka. Po třech letech od spuštění má Fondee podle vyjádření přes dvanáct tisíc klientů, výši prostředků ale ve zprávě odmítla sdělit. Na Slovensku platforma funguje od ledna loňského roku, začátkem letoška pak vstoupila také do Polska.

„Zajímavé je, že byť Slováci můžou s Fondee investovat kratší dobu, jejich průměrná aktiva pod správou jsou o deset procent vyšší než ta od českých investorů,“ říká Hlavsa. „Na Slovensku a v Polsku se nám ověřilo, že expanzi umíme dělat efektivně a že o naše služby je zájem i mimo naše hranice,“ komentuje dále.

Z hlediska chování uživatelů byl loňský rok pro Fondee plný výzev. „Začali jsme ho velmi dobře s prudkým nárůstem počtu klientů a náš růst skvěle kopíroval vysněnou startupovou hokejku,“ komentuje Hlavsa. Ruská invaze na Ukrajinu a následná krize spojená s navyšováním inflace, zvyšující se úrokové sazby a propad trhů investorské klima zásadně ovlivnily.

„Čím víc se skloňovala krize, tím víc klesala společenská ochota investovat, a to i přesto, že právě v takové době se nejvíce vyplatí akcie nakupovat,“ přibližuje Hlavsa a uvádí konkrétní příklad – investoři, kteří si nakoupili S&P 500 přesně před rokem, už své peníze zhodnotili o více než sedmnáct procent. Klientela Fondee nakonec loni vyrostla o čtyřicet procent a aktiva pod správou o dvacet procent.

Začátkem letoška pak byla investorská nálada pořád opatrná, od konce jara by ale měla chuť opět narůstat. „Na našem trhu platí, že čím více roste, tím více lidé investují. A protože trh začíná naznačovat zotavování se a růst, i Fondee roste rychleji než v předešlém roce. Jen za poslední měsíc jsme vyrostli o pět procent, co se počtu klientů týče,“ říká Hlavsa.

Z produktového hlediska Fondee loni spustila mobilní aplikaci, umožnila investovat do několika portfolií a vedle klasické nabídky přidala také sedm udržitelných ESG portfolií. Novinkou z poslední doby jsou investiční účty pro děti, kde mohou rodiče odkládat prostředky pro své potomky. Do budoucna chystá nový produkt Penzijko jinak.

„Jde o dlouhodobý investiční produkt, pro který nyní vzniká nová legislativa a který vytvoří státem podporovanou alternativu k důchodovým připojištěním. Klasické penzijko totiž není funkčním způsobem, jak se zabezpečit na důchod, a to kvůli své vysoké poplatkové struktuře a tradičně nízkým výnosům,“ dodává Hlavsa.

Z pohledu akcionářské struktury Jan Hlavsa a jeho manželka Eva Hlavsová ve Fondee oba drží podíl po 36,075 procenta, 5,85 procenta náleží jejich spolupracovníkovi Štěpánu Pudlíkovi. Jedenáct procent drží J&T Banka, stejný podíl má také Oaktree invest.